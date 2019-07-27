Как путём наглых подтасовок журналист Сёмин нагнетает эмоции
17:56. 27 июля 2019 Просмотров - 212 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Оказывается, у Константина Сёмина, ярого критика антинародного режима, который постоянно ностальгирует по Советскому Союзу, жена с ребёнком... живёт в Штатах!
Ну ладно, я тоже ностальгирую. Но в США никакими коврижками не заманишь. Хватило одного раза в перестройку поучаствовать в совместной конференции с янками (они же – пиндосы). И бегом от любых контактов с этими нелюдями.
А с Сёминым получается странный парадокс: человек тоскует по СССР, а Пентагон его, Сёмина Константина, приглашает сделать эксклюзивный репортаж с американского авианосца. И впоследствии устраивает на Центральное российское телевидение – нагнетать эмоции против власти.
Нет, конечно, капиталистическая власть – погань, тут спору нет. Только ведь открыв окошко на задний двор, вы в СССР всё равно не очутитесь. Так что приходится жить при капитализме. И в этих условиях судить о действии властей, в этих, а не в советских.
А когда приглядишься, нет, не к словам, а к делам, то видишь, насколько неоднородна эта самая власть. Одна её рука пенсий лишает, другая материнский капитал выплачивает и что-то даже умудряется строить, проектировать, создавать.
А с кем Сёмин со своей разведённой американской женой и брошенным за океаном ребёнком? С кем Сёмин, в каждом своём выпуске намекающем: пора валить власть? Ну, свалим. Придёт Греф или Кудрин. А может и Навальный. Или Грудинин какой-нибудь с Платошкиным. И что? Социализм за несколько месяцев в отдельно взятой РФ выстроят, как это бывший дипломат пообещал??!
Не выстроят. А будет результат, аналогичный майданной борьбе с коррупцией в Незалэжной: гражданская война и разруха во всём. В современных условиях социализм возможно выстроить лишь в рамках отдельно взятого… континента. Например, Евразии. А то и планеты. Как раньше, увы, не получится: Среда изменилась кардинально.
В общем, на ваш суд видео нового для этого блога автора. О Костике…
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Ой да ладно…..
Вы все такие правдорубы справедливоборцы.
))
Все серенькие как Серый ))
Если бы автор сказал правду: “бывшая жена проживает в США”, то и писать было бы не о чем.
Да всё о Сёмине понятно.Смотрите видео Сути времени- Измена под красной маской.
https://www.youtube.com/channel/UCv6stiOqEnPCTDMsl0DyXnA
И ты Брут…