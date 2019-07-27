Как путём наглых подтасовок журналист Сёмин нагнетает эмоции

Оказывается, у Константина Сёмина, ярого критика антинародного режима, который постоянно ностальгирует по Советскому Союзу, жена с ребёнком . .. живёт в Штатах!



Ну ладно, я тоже ностальгирую. Но в США никакими коврижками не заманишь. Хватило одного раза в перестройку поучаствовать в совместной конференции с янками (они же – пиндосы). И бегом от любых контактов с этими нелюдями.



А с Сёминым получается странный парадокс: человек тоскует по СССР, а Пентагон его, Сёмина Константина, приглашает сделать эксклюзивный репортаж с американского авианосца. И впоследствии устраивает на Центральное российское телевидение – нагнетать эмоции против власти.



Нет, конечно, капиталистическая власть – погань, тут спору нет. Только ведь открыв окошко на задний двор, вы в СССР всё равно не очутитесь. Так что приходится жить при капитализме. И в этих условиях судить о действии властей, в этих, а не в советских.



А когда приглядишься, нет, не к словам, а к делам, то видишь, насколько неоднородна эта самая власть. Одна её рука пенсий лишает, другая материнский капитал выплачивает и что-то даже умудряется строить, проектировать, создавать.



А с кем Сёмин со своей разведённой американской женой и брошенным за океаном ребёнком? С кем Сёмин, в каждом своём выпуске намекающем: пора валить власть? Ну, свалим. Придёт Греф или Кудрин. А может и Навальный. Или Грудинин какой-нибудь с Платошкиным. И что? Социализм за несколько месяцев в отдельно взятой РФ выстроят, как это бывший дипломат пообещал??!



Не выстроят. А будет результат, аналогичный майданной борьбе с коррупцией в Незалэжной: гражданская война и разруха во всём. В современных условиях социализм возможно выстроить лишь в рамках отдельно взятого… континента. Например, Евразии. А то и планеты. Как раньше, увы, не получится: Среда изменилась кардинально.



В общем, на ваш суд видео нового для этого блога автора. О Костике…









***



НАВЕРХ . А когда приглядишься, нет, не к словам, а к делам, то видишь, насколько неоднородна эта самая власть. Одна её рука пенсий лишает, другая материнский капитал выплачивает и что-то даже умудряется строить, проектировать, создавать.А с кем Сёмин со своей разведённой американской женой и брошенным за океаном ребёнком? С кем Сёмин, в каждом своём выпуске намекающем: пора валить власть? Ну, свалим. Придёт Греф или Кудрин. А может и Навальный. Или Грудинин какой-нибудь с Платошкиным. И что? Социализм за несколько месяцев в отдельно взятой РФ выстроят, как это бывший дипломат пообещал??!Не выстроят. А будет результат, аналогичный майданной борьбе с коррупцией в Незалэжной: гражданская война и разруха во всём.Например, Евразии. А то и планеты. Как раньше,не получится: Среда изменилась кардинально.В общем, на ваш суд видео нового для этого блога автора. О Костике…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4576794.html