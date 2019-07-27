Человек, который изобрел ХХ век

10 июля 1856 года родился тот, которого современники-биографы считали «человеком, который изобрёл XX век» и «святым заступником» современного электричества…

Николо Тесла один из людей, чье имя окутано завесой тайны. Хотя его достижения неоспоримы, но мифы вокруг его имени столь многочис­ленны и фантастичны, что будь они правдой, то Теслу можно было бы назвать величайшим ученым всех времен и народов. На самом деле все несколько прозаичнее…

Николо Тесла родился в Смилянах, Провинция Лика, в Югославии 10 Июля 1856 г. С 1862 по 1874 он посещал начальную и средняя школу в Смиляне и Госпице, и высшую школу в Карловах.

С 1875 по 1878 он обучался в Передовой Технической Школе в Граце и закончил свое обучение в Университете в Праге в 1880.

С 1876 года, будучи студентом в Граце, Тесла заинтересовался созданием мотора без коллектора.

В Феврале 1882, в Будапеште, он открыл принцип вращающегося магнитного поля.

В 1883, в Страсбурге, он сделал первые модели индукционных моторов. На следующий год Тесла уехал в Соединенные Штаты Америки, где в течение короткого времени работал в Лаборатории Эдисона.

Позднее, в 1885, он основал в Нью-Йорке предприятие "Tesla Arc Light Company". После основания компании "Tesla Electric Company" в 1887 Тесла смог получить необходимые финансовые и материальные ресурсы, которые требовались для реализации его изобретения полифазной системы передачи энергии и для индукционных моторов высокой эффективности.

Башня проекта «Ворденклиф»

После получения первоначальных патентов на асинхронный мотор и полифазную систему для передачи электрической энергии 12 Октября 1887, Тесла получил за период с 1887 по 1891 следующий ряд из 40 патентов в той же области.

Полифазная система передачи энергии была применена в 1891 в гидроэлектростанции на Ниагарском Водопаде, первые три агрегата которой начали работать в 1896 с совокупной мощностью в 15,000 лошадиных сил.

Во второй половине 1890 Тесла начал работу в области токов высокой частоты, построив машины генераторы с частотой до приблизительно 30 кГц.

В 1891 он изобрел трансформатор для получения токов высокой частоты и высокого напряжения, который позднее стал известен как "трансформатор Теслы".

Тесла изложил результаты, достигнутые в области токов высокой частоты, в своих известных лекциях, которые он прочел за период между 1891 и 1893 годами. Работа в этой области была временно прервана из-за пожара в лаборатории Теслы 13 Марта 1895. После постройки новой лаборатории в 1896 Тесла вновь возобновил свою работу, и с 1896 по 1914 он опубликовал ряд новых изобретений, которые положили начало современной радиотехнике.

Разряд катушки Тесла завораживающе красив!

Особенно важно было открытие четырех резонансных цепей, лежащих в основе радиопередачи.

Создание в течение 1899 большой радиостанции на 200 кВт в Колорадо позволило Тесле применить принципы и идеи, выдвинутые в его лекциях в 1892 и 1893.

Весной 1898 Тесла построил радио-управляемую модель корабля, и 1 Июля 1898 получил патент, относящийся к управлению на расстоянии посредством радио движущихся судов и транспортных средств. Этим изобретением он заложил основу беспроводной телемеханики.

Он представил результаты своей работы в статье, озаглавленной "Проблема Увеличения Человеческой Энергии", опубликованной в Июне 1900. Тесла с его чрезвычайно важными открытиями и изобретениями занимает одно из выдающихся мест в истории современной науки и техники.

За свои научные достижения Николо Тесла получил заслуженное и почетное признание многих известных научных организаций и знаменитых ученых во всем мире.

Докторская степень была присвоена ему университетами: Сорбонны (Париж), Колумбии, Вены, Праги, Белграда, Загреба, Иеля, Небраски, Гренобля, Брно, Бухареста, Граца, Софии, и др.

7 Января 1943 он умер в Нью-Йорке, где провел самый долгий период своей жизни.

Мифы вокруг Теслы

Ореол, окружающий личность и открытия Теслы, способствовал распространению всевозможных утверждений, носящих ми­фический и полумифический характер. Подобные утверждения не поддаются проверке по причине отсутствия документов, что не мешает, однако, приписывать Тесле пророческие предсказания и несуществующие открытия.

Говорят однажды, провожая друзей после вечеринки, он уговорил их не садиться в подходивший поезд и этим спас им жизнь — поезд действительно сошел с рельсов, и многие пассажиры погибли или получили увечья. Что поделать, большинство населения составляют ми­стификаторы и прочие экстрасенсы, мечтающие о чуде. Поэтому-то на Теслу и были навешаны фантастические открытия, включая НЛО, якобы демонстрировавшиеся Герману Герингу. Вот некоторые из таких «открытий»:

Якобы Тесла заявлял о создании им системы энергетической зашиты, а также о создании нового типа оружия — «луча смерти». Эту теорию о смертельном оружии удачно обыграл советский писатель Алексей Толстой в своем фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина».

Недавно возникла гипотеза о причастно­сти опытов Теслы к тунгусскому явлению. Мистики утверждают, что взрыв произошел из-за Николо Теслы, испытывавшего устройство по переносу энергии.

Слухи о разрушительном оружии родились не на пустом месте, Однажды Тесла проводил серию экспериментов, изучая процессы автоколебаний. И вдруг затряслись столы и шкафы в лаборатории. Потом зазвенели стекла в окнах… Вибрировали здания, сыпались из окон стекла, лопались газовые и отопительные трубы, водопроводы — это было землетрясение. Позже молва приписала причину возникновения толчков эксперименту, проводимому Ни­коло.

Широкую известность получил т.н. фи­ладельфийский эксперимент. Это мифический опыт по телепортации, предположительно проведенный ВМС США 28 октября 1943 года, во время которого якобы исчез, а затем мгновенно пере­местился в пространстве на несколько десятков километров эсминец «Элдридж» с командой на борту.

В легенде утверждается, что были сге­нерированы мощные электромагнитные поля, которые вызвали огибание эсминца световыми и радиоволнами. При исчезно­вении эсминца наблюдался зеленоватый туман. Часть экипажа вернулась назад невредимой, а часть в буквальном смысле срослась с конструкцией корабля, некоторые умерли от ожогов и сошли с ума от страха.

Фрагмент художественного фильма «Филадельфийский эксперимент»

Тесле также приписывается беспровод­ная передача энергии, автомобиль с без топливным двигателем, работающим на «Мировом Эфире», и метод создания шаровых молний.

Действительно ли Тесла додумался до хотя бы части того, что было ему приписано, или хитро блефовал — останется тайной. Во всяком случае, эти слухи не мешали, а, возможно, и помогали ему продавать свои патенты за порой фантастические суммы.

В наши дни фамилия сербского ученого получила очень широкое распространение, Его именем называют музыкальные группы и песни. О нем снимают целые фильмы и пишут книги. В компьютерных играх его имя носят персонажи и военная техника.

В последнее время известность получили электромобили под торговой маркой «Тесла», к которым сам изобретатель не имеет никакого отношения.

Став торговой маркой. Тесла увековечил свои реальные заслуги и укрепил порожденные им мифы.

Источник: http://2planeta.ru/news/chelovek_kotoryj_izobrel_khkh_vek/2019-07-27-78117