Главная » История, Наука, Творчество

Человек, который изобрел ХХ век

13:42. 27 июля 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:
 

10 июля 1856 года родился тот, которого современники-биографы считали «человеком, который изобрёл XX век» и «святым заступником» современного электричества…

Николо Тесла один из людей, чье имя окутано завесой тайны. Хотя его достижения неоспоримы, но мифы вокруг его имени столь многочис­ленны и фантастичны, что будь они правдой, то Теслу можно было бы назвать величайшим ученым всех времен и народов. На самом деле все несколько прозаичнее…

Николо Тесла родился в Смилянах, Провинция Лика, в Югославии 10 Июля 1856 г. С 1862 по 1874 он посещал начальную и средняя школу в Смиляне и Госпице, и высшую школу в Карловах.

С 1875 по 1878 он обучался в Передовой Технической Школе в Граце и закончил свое обучение в Университете в Праге в 1880. 
С 1876 года, будучи студентом в Граце, Тесла заинтересовался созданием мотора без коллектора. 
В Феврале 1882, в Будапеште, он открыл принцип вращающегося магнитного поля.

В 1883, в Страсбурге, он сделал первые модели индукционных моторов. На следующий год Тесла уехал в Соединенные Штаты Америки, где в течение короткого времени работал в Лаборатории Эдисона.

Позднее, в 1885, он основал в Нью-Йорке предприятие "Tesla Arc Light Company". После основания компании "Tesla Electric Company" в 1887 Тесла смог получить необходимые финансовые и материальные ресурсы, которые требовались для реализации его изобретения полифазной системы передачи энергии и для индукционных моторов высокой эффективности.

clip_image001

Башня проекта «Ворденклиф»

После получения первоначальных патентов на асинхронный мотор и полифазную систему для передачи электрической энергии 12 Октября 1887, Тесла получил за период с 1887 по 1891 следующий ряд из 40 патентов в той же области.

Полифазная система передачи энергии была применена в 1891 в гидроэлектростанции на Ниагарском Водопаде, первые три агрегата которой начали работать в 1896 с совокупной мощностью в 15,000 лошадиных сил.

Во второй половине 1890 Тесла начал работу в области токов высокой частоты, построив машины генераторы с частотой до приблизительно 30 кГц.

В 1891 он изобрел трансформатор для получения токов высокой частоты и высокого напряжения, который позднее стал известен как "трансформатор Теслы".

Тесла изложил результаты, достигнутые в области токов высокой частоты, в своих известных лекциях, которые он прочел за период между 1891 и 1893 годами. Работа в этой области была временно прервана из-за пожара в лаборатории Теслы 13 Марта 1895. После постройки новой лаборатории в 1896 Тесла вновь возобновил свою работу, и с 1896 по 1914 он опубликовал ряд новых изобретений, которые положили начало современной радиотехнике.

1237579425_ntesla

Разряд катушки Тесла завораживающе красив!

Особенно важно было открытие четырех резонансных цепей, лежащих в основе радиопередачи. 
Создание в течение 1899 большой радиостанции на 200 кВт в Колорадо позволило Тесле применить принципы и идеи, выдвинутые в его лекциях в 1892 и 1893.

Весной 1898 Тесла построил радио-управляемую модель корабля, и 1 Июля 1898 получил патент, относящийся к управлению на расстоянии посредством радио движущихся судов и транспортных средств. Этим изобретением он заложил основу беспроводной телемеханики.

Он представил результаты своей работы в статье, озаглавленной "Проблема Увеличения Человеческой Энергии", опубликованной в Июне 1900. Тесла с его чрезвычайно важными открытиями и изобретениями занимает одно из выдающихся мест в истории современной науки и техники.

За свои научные достижения Николо Тесла получил заслуженное и почетное признание многих известных научных организаций и знаменитых ученых во всем мире.

Докторская степень была присвоена ему университетами: Сорбонны (Париж), Колумбии, Вены, Праги, Белграда, Загреба, Иеля, Небраски, Гренобля, Брно, Бухареста, Граца, Софии, и др.

7 Января 1943 он умер в Нью-Йорке, где провел самый долгий период своей жизни.

clip_image003

Мифы вокруг Теслы

Ореол, окружающий личность и открытия Теслы, способствовал распространению всевозможных утверждений, носящих ми­фический и полумифический характер. Подобные утверждения не поддаются проверке по причине отсутствия документов, что не мешает, однако, приписывать Тесле пророческие предсказания и несуществующие открытия.

Говорят однажды, провожая друзей после вечеринки, он уговорил их не садиться в подходивший поезд и этим спас им жизнь — поезд действительно сошел с рельсов, и многие пассажиры погибли или получили увечья. Что поделать, большинство населения составляют ми­стификаторы и прочие экстрасенсы, мечтающие о чуде. Поэтому-то на Теслу и были навешаны фантастические открытия, включая НЛО, якобы демонстрировавшиеся Герману Герингу. Вот некоторые из таких «открытий»:

Якобы Тесла заявлял о создании им системы энергетической зашиты, а также о создании нового типа оружия — «луча смерти». Эту теорию о смертельном оружии удачно обыграл советский писатель Алексей Толстой в своем фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина».

clip_image004

Недавно возникла гипотеза о причастно­сти опытов Теслы к тунгусскому явлению. Мистики утверждают, что взрыв произошел из-за Николо Теслы, испытывавшего устройство по переносу энергии.

Слухи о разрушительном оружии родились не на пустом месте, Однажды Тесла проводил серию экспериментов, изучая процессы автоколебаний. И вдруг затряслись столы и шкафы в лаборатории. Потом зазвенели стекла в окнах… Вибрировали здания, сыпались из окон стекла, лопались газовые и отопительные трубы, водопроводы — это было землетрясение. Позже молва приписала причину возникновения толчков эксперименту, проводимому Ни­коло.

Широкую известность получил т.н. фи­ладельфийский эксперимент. Это мифический опыт по телепортации, предположительно проведенный ВМС США 28 октября 1943 года, во время которого якобы исчез, а затем мгновенно пере­местился в пространстве на несколько десятков километров эсминец «Элдридж» с командой на борту.

В легенде утверждается, что были сге­нерированы мощные электромагнитные поля, которые вызвали огибание эсминца световыми и радиоволнами. При исчезно­вении эсминца наблюдался зеленоватый туман. Часть экипажа вернулась назад невредимой, а часть в буквальном смысле срослась с конструкцией корабля, некоторые умерли от ожогов и сошли с ума от страха.

clip_image005

Фрагмент художественного фильма «Филадельфийский эксперимент»

Тесле также приписывается беспровод­ная передача энергии, автомобиль с без топливным двигателем, работающим на «Мировом Эфире», и метод создания шаровых молний.

Действительно ли Тесла додумался до хотя бы части того, что было ему приписано, или хитро блефовал — останется тайной. Во всяком случае, эти слухи не мешали, а, возможно, и помогали ему продавать свои патенты за порой фантастические суммы.

В наши дни фамилия сербского ученого получила очень широкое распространение, Его именем называют музыкальные группы и песни. О нем снимают целые фильмы и пишут книги. В компьютерных играх его имя носят персонажи и военная техника.

В последнее время известность получили электромобили под торговой маркой «Тесла», к которым сам изобретатель не имеет никакого отношения.

Став торговой маркой. Тесла увековечил свои реальные заслуги и укрепил порожденные им мифы.

Источник: http://2planeta.ru/news/chelovek_kotoryj_izobrel_khkh_vek/2019-07-27-78117

Метки: история и археология

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Футурологи знают XXI век лучше, чем историки XX
... "Познер". Гость нашей программы сегодня – человек, который занимается футурологией. Если перечислить все..., молодая наука – ее изобрели в двадцатых годах, изобрели в СССР: ее основоположником... прожил целиком в XX веке. Я человек XX века. Я не должен был...
После человека. Идеология и пропаганда трансгуманизма в современном мире
...идеологиюГуманисты эпохи Возрождения не только изобрели абстрактную концепцию человекобожия, но... секулярный идеал и образ человека, которым каждый призывался соответствовать.Трансгуманизм ... мыслителей рубежа ХIХ–ХХ веков укрепились выражения "фаустовский тип...
Нужна ли в школе математика?
...общество. Математическое образование на рубеже веков» в Дубне 21 сентября 2000... и в средние века была книга «Изумрудная скрижаль», которая ежегодно издавалась по... около Люксембургского вокзала в Париже человеку, который «изобрел радиолокацию», и так далее — ...
СССР, который мы упустили
...нашем фоне прогрессирует Китай, который собирается в ближайшем будущем ... том, что в России изобрели что-то уникальное, какой-..., всеобщая безграмотность в 21 веке нам не грозит, но ... критику и играет роль человека, который сдуру ответив на звонок ...
BBC: Век эгоизма / BBC: The Century of the Self (2002) DVDRip
... предполагая, что глубоко внутри каждого человека скрыты опасные иррациональные желания и... и его племянник Эдвард Бернейс, который изобрел профессию пиарщика. Их идеи были...обществу, было подавление дикого варварства, которое притаилось почти за самым фасадом...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... настоящих воинов-хрестиянинов. Испокон веков Русь словила свою справедливостью,...котором, по словам Витрувия, «нарисовано небо с зодиакальным кругом». Два человека независимо изобрели...В начале 19 века появляется слово «сексуальность», которое включает уже не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)