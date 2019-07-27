Человек, который изобрел ХХ век
10 июля 1856 года родился тот, которого современники-биографы считали «человеком, который изобрёл XX век» и «святым заступником» современного электричества…
Николо Тесла один из людей, чье имя окутано завесой тайны. Хотя его достижения неоспоримы, но мифы вокруг его имени столь многочисленны и фантастичны, что будь они правдой, то Теслу можно было бы назвать величайшим ученым всех времен и народов. На самом деле все несколько прозаичнее…
Николо Тесла родился в Смилянах, Провинция Лика, в Югославии 10 Июля 1856 г. С 1862 по 1874 он посещал начальную и средняя школу в Смиляне и Госпице, и высшую школу в Карловах.
С 1875 по 1878 он обучался в Передовой Технической Школе в Граце и закончил свое обучение в Университете в Праге в 1880.
С 1876 года, будучи студентом в Граце, Тесла заинтересовался созданием мотора без коллектора.
В Феврале 1882, в Будапеште, он открыл принцип вращающегося магнитного поля.
В 1883, в Страсбурге, он сделал первые модели индукционных моторов. На следующий год Тесла уехал в Соединенные Штаты Америки, где в течение короткого времени работал в Лаборатории Эдисона.
Позднее, в 1885, он основал в Нью-Йорке предприятие "Tesla Arc Light Company". После основания компании "Tesla Electric Company" в 1887 Тесла смог получить необходимые финансовые и материальные ресурсы, которые требовались для реализации его изобретения полифазной системы передачи энергии и для индукционных моторов высокой эффективности.
Башня проекта «Ворденклиф»
После получения первоначальных патентов на асинхронный мотор и полифазную систему для передачи электрической энергии 12 Октября 1887, Тесла получил за период с 1887 по 1891 следующий ряд из 40 патентов в той же области.
Полифазная система передачи энергии была применена в 1891 в гидроэлектростанции на Ниагарском Водопаде, первые три агрегата которой начали работать в 1896 с совокупной мощностью в 15,000 лошадиных сил.
Во второй половине 1890 Тесла начал работу в области токов высокой частоты, построив машины генераторы с частотой до приблизительно 30 кГц.
В 1891 он изобрел трансформатор для получения токов высокой частоты и высокого напряжения, который позднее стал известен как "трансформатор Теслы".
Тесла изложил результаты, достигнутые в области токов высокой частоты, в своих известных лекциях, которые он прочел за период между 1891 и 1893 годами. Работа в этой области была временно прервана из-за пожара в лаборатории Теслы 13 Марта 1895. После постройки новой лаборатории в 1896 Тесла вновь возобновил свою работу, и с 1896 по 1914 он опубликовал ряд новых изобретений, которые положили начало современной радиотехнике.
Разряд катушки Тесла завораживающе красив!
Особенно важно было открытие четырех резонансных цепей, лежащих в основе радиопередачи.
Создание в течение 1899 большой радиостанции на 200 кВт в Колорадо позволило Тесле применить принципы и идеи, выдвинутые в его лекциях в 1892 и 1893.
Весной 1898 Тесла построил радио-управляемую модель корабля, и 1 Июля 1898 получил патент, относящийся к управлению на расстоянии посредством радио движущихся судов и транспортных средств. Этим изобретением он заложил основу беспроводной телемеханики.
Он представил результаты своей работы в статье, озаглавленной "Проблема Увеличения Человеческой Энергии", опубликованной в Июне 1900. Тесла с его чрезвычайно важными открытиями и изобретениями занимает одно из выдающихся мест в истории современной науки и техники.
За свои научные достижения Николо Тесла получил заслуженное и почетное признание многих известных научных организаций и знаменитых ученых во всем мире.
Докторская степень была присвоена ему университетами: Сорбонны (Париж), Колумбии, Вены, Праги, Белграда, Загреба, Иеля, Небраски, Гренобля, Брно, Бухареста, Граца, Софии, и др.
7 Января 1943 он умер в Нью-Йорке, где провел самый долгий период своей жизни.
Мифы вокруг Теслы
Ореол, окружающий личность и открытия Теслы, способствовал распространению всевозможных утверждений, носящих мифический и полумифический характер. Подобные утверждения не поддаются проверке по причине отсутствия документов, что не мешает, однако, приписывать Тесле пророческие предсказания и несуществующие открытия.
Говорят однажды, провожая друзей после вечеринки, он уговорил их не садиться в подходивший поезд и этим спас им жизнь — поезд действительно сошел с рельсов, и многие пассажиры погибли или получили увечья. Что поделать, большинство населения составляют мистификаторы и прочие экстрасенсы, мечтающие о чуде. Поэтому-то на Теслу и были навешаны фантастические открытия, включая НЛО, якобы демонстрировавшиеся Герману Герингу. Вот некоторые из таких «открытий»:
Якобы Тесла заявлял о создании им системы энергетической зашиты, а также о создании нового типа оружия — «луча смерти». Эту теорию о смертельном оружии удачно обыграл советский писатель Алексей Толстой в своем фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина».
Недавно возникла гипотеза о причастности опытов Теслы к тунгусскому явлению. Мистики утверждают, что взрыв произошел из-за Николо Теслы, испытывавшего устройство по переносу энергии.
Слухи о разрушительном оружии родились не на пустом месте, Однажды Тесла проводил серию экспериментов, изучая процессы автоколебаний. И вдруг затряслись столы и шкафы в лаборатории. Потом зазвенели стекла в окнах… Вибрировали здания, сыпались из окон стекла, лопались газовые и отопительные трубы, водопроводы — это было землетрясение. Позже молва приписала причину возникновения толчков эксперименту, проводимому Николо.
Широкую известность получил т.н. филадельфийский эксперимент. Это мифический опыт по телепортации, предположительно проведенный ВМС США 28 октября 1943 года, во время которого якобы исчез, а затем мгновенно переместился в пространстве на несколько десятков километров эсминец «Элдридж» с командой на борту.
В легенде утверждается, что были сгенерированы мощные электромагнитные поля, которые вызвали огибание эсминца световыми и радиоволнами. При исчезновении эсминца наблюдался зеленоватый туман. Часть экипажа вернулась назад невредимой, а часть в буквальном смысле срослась с конструкцией корабля, некоторые умерли от ожогов и сошли с ума от страха.
Фрагмент художественного фильма «Филадельфийский эксперимент»
Тесле также приписывается беспроводная передача энергии, автомобиль с без топливным двигателем, работающим на «Мировом Эфире», и метод создания шаровых молний.
Действительно ли Тесла додумался до хотя бы части того, что было ему приписано, или хитро блефовал — останется тайной. Во всяком случае, эти слухи не мешали, а, возможно, и помогали ему продавать свои патенты за порой фантастические суммы.
В наши дни фамилия сербского ученого получила очень широкое распространение, Его именем называют музыкальные группы и песни. О нем снимают целые фильмы и пишут книги. В компьютерных играх его имя носят персонажи и военная техника.
В последнее время известность получили электромобили под торговой маркой «Тесла», к которым сам изобретатель не имеет никакого отношения.
Став торговой маркой. Тесла увековечил свои реальные заслуги и укрепил порожденные им мифы.
Источник: http://2planeta.ru/news/chelovek_kotoryj_izobrel_khkh_vek/2019-07-27-78117