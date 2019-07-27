ЦАР отозвала признание Косово

А вот и небольшой дипломатический бонус от работы России в ЦАР подъехал.Правительство Центрально-Африканской Республики официально отозвало свое решение о признании Косово независимым государством.Дипломаты ссылаются на то, что это решение "не соответствует международному праву". Разумеется, что когда ЦАР признавала Косово, о международном праве предпочли забыть, так как тогда власти ЦАР ориентировались сугубо на Запад (ЦАР тогда находилась под сильным влиянием Франции), поддакивая курсу, который продавливали США и страны НАТО.Ныне же, ситуация изменилась и уже не первый год в стране растет влияние России и Китая. Соответственно, власти ЦАР "внезапно" вспомнили про международное право и решили подыграть российской внешнеполитической линии, которая выступает в поддержку Сербии и против признания Косово.С учетом расширения военно-технического сотрудничества России и ЦАР, данное решение является небольшим, но полезным бонусом, который позволяет показать, что Россия не забывает поддерживать Сербию не только на словах, но и в делах, там где это практически возможно. Для руководство ЦАР данное решение разумеется является способом показать свою приверженность укреплению отношений с Россией и готовность подыгрывать ей в некоторых вопросах, в том числе и на международной арене.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5164400.html