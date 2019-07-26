Ненависть к богатым, Деанонимизация email, Автоваз поднимает цены // Галопом по Европам #72

В этом выпуске:

- Матвиенко заявила, что богатым людям не нужно мешать заниматься политикой;

- Правительство разрешило Генпрокуратуре доступ к банковской тайне;

- Австралия может стать первой в мире страной, где появится отдельное ведомство, которое будет следить за деятельностью Facebook и Google;

- В Астраханской области задержаны бывший глава правительства региона Султанов и действующий глава минфина Шведов;

- В Перми арестован начальник региональной службы судебных приставов;

- Автоваз с 1 августа поднимет цены – уже в третий раз за год;

- Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5-7 процентов;

- Российских дипломатов пустили к морякам, задержанным в Северной Корее за якобы незаконное пересечение морской границы КНДР;

- Трамп выступил в Вашингтоне на фоне двуглавого орла вместо американского одноглавого.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GXVHmzomyx4