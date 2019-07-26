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Ненависть к богатым, Деанонимизация email, Автоваз поднимает цены // Галопом по Европам #72

20:49. 26 июля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Матвиенко заявила, что богатым людям не нужно мешать заниматься политикой;
- Правительство разрешило Генпрокуратуре доступ к банковской тайне;
- Австралия может стать первой в мире страной, где появится отдельное ведомство, которое будет следить за деятельностью Facebook и Google;
- В Астраханской области задержаны бывший глава правительства региона Султанов и действующий глава минфина Шведов;
- В Перми арестован начальник региональной службы судебных приставов;
- Автоваз с 1 августа поднимет цены – уже в третий раз за год;
- Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5-7 процентов;
- Российских дипломатов пустили к морякам, задержанным в Северной Корее за якобы незаконное пересечение морской границы КНДР;
- Трамп выступил в Вашингтоне на фоне двуглавого орла вместо американского одноглавого.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GXVHmzomyx4

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