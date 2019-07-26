Михаил Хазин о взаимоотношении либеральных и консервативных идей
Что определяет мироздание сегодня?
В чём смысл либеральной идеи в приложении к чиновнику? Из какой модели на Западе вырос финансовый капитализм? В чём заключалась схватка между Клинтоном и Трампом? Может ли Путин безнаказанно уволить либералов? Чем опасна наша либерально-экономическая модель? Как обеспечить стабильный экономический рост?
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mihail-hazin-o-vzaimootnoshenii-liberalnyh-i-konservativnyh-idey