Главная » Мировоззрение, Политика

Михаил Хазин о взаимоотношении либеральных и консервативных идей

17:18. 26 июля 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Что определяет мироздание сегодня?

В чём смысл либеральной идеи в приложении к чиновнику? Из какой модели на Западе вырос финансовый капитализм? В чём заключалась схватка между Клинтоном и Трампом? Может ли Путин безнаказанно уволить либералов? Чем опасна наша либерально-экономическая модель? Как обеспечить стабильный экономический рост?

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

============================================================================


Дмитрий Пучков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mihail-hazin-o-vzaimootnoshenii-liberalnyh-i-konservativnyh-idey

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
... обычно условно гуманитарной, профессии». (Михаил Хазин «Мощнейший ренесанс»)За кадром: Но... государственного аппарата, вне системы взаимоотношений на уровне регионов систему,... в мировое хозяйство на либерально-паритетных началах. Дезинтеграция постсоветского...
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2016
...«Национальная оборона» Игорь Коротченко, экономист Михаил Хазин, ведущий ток-шоу «Право голоса...свое хозяйство, и в рамках либеральной экономической модели не получается. ...западной систему экономических и человеческих взаимоотношений, но чтобы она при этом...
Михаил Хазин о взаимоотношении либеральных и консервативных идей
Спонсор выпуска - магазин OperShop: https://opershop.ru/Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview...Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ruКанал в Telegram: https://t.me/oper_goblinГоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_operГоблин Вконтакте: ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)