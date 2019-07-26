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Когда начнутся путинские чистки? Валерий Пякин

19:37. 26 июля 2019 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:

Что будет дальше

Президент Фонда концептуальных технологий, аналитик Валерий Пякин о предстоящих кадровых изменениях в верхних эшелонах власти.

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kogda-nachnutsya-putinskie-chistki-valeriy-pyakin

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