Когда начнутся путинские чистки? Валерий Пякин
Что будет дальше
Президент Фонда концептуальных технологий, аналитик Валерий Пякин о предстоящих кадровых изменениях в верхних эшелонах власти.
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kogda-nachnutsya-putinskie-chistki-valeriy-pyakin
Путин вор, Путин вор. Всех посадит супер вор.
https://cloud.mail.ru/public/3UuN/4RUvAn4z2
Пятин переигрывает. Надоел.