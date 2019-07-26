Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Вести. Об очередной “узнице” сталинского ГУЛАГа”

....Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и М.Л.Хазин на каналеРоссия-24..., до рези в глазах, похожие программы декларируют «лидеры президентской гонки»! Выборы... Олимпийский. Читайте также: Зеленский готов вести переговоры с Путиным К оглавлению...
... от освобождения танкера также должен вести к болезненным последствиям для Украины...: nstarikov.ru Е.Ю.Спицын на каналеРоссия-24 в программе "Окна. К власти... и решить проблему прямо сейчас. Вести переговоры с бывшим лидером «Удара...
...livejournal.com Фальшивое покушение. Евгений Спицын, Дмитрий Таран Концептуал СМИ «...СБУ, ни Порошенко На канале «Россия 24» в программе «Прямой эфир» советник ректора...которая будет получать помощь из России, вести свою независимую внутреннюю политику и...
Каждый житель нашей планеты думает, что он владеет истиной. Да, истина может быть только для тебя одного. Конечно, можно её навязать ещё кому-то. Но это уже не будет его истина. Потому что ты забрал у него свободу выбора.