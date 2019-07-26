Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Е.Ю.Гуськова и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Как погибла Югославия: уход Словении”

13:15. 26 июля 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #Гуськова #Югославия #Словения

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VamrMY4VMKg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)