Б.В. Юлин. Логика мировой элиты: нам с вами не положено жить лучше
17:19. 26 июля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Историк Борис Витальевич Юлин о том, как работают негласные законы экономики в современном мире. В чём главный интерес мировой элиты. Почему растёт социальное расслоение, какова ситуация на рынке труда. Можно ли улучшить положение народа и что каждый человек может для этого сделать.
Историк Борис Витальевич Юлин о том, как работают негласные законы экономики в современном мире. В чём главный интерес мировой элиты. Почему растёт социальное расслоение, какова ситуация на рынке труда. Можно ли улучшить положение народа и что каждый человек может для этого сделать.