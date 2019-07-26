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Б.В. Юлин. Логика мировой элиты: нам с вами не положено жить лучше

17:19. 26 июля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
Историк Борис Витальевич Юлин о том, как работают негласные законы экономики в современном мире. В чём главный интерес мировой элиты. Почему растёт социальное расслоение, какова ситуация на рынке труда. Можно ли улучшить положение народа и что каждый человек может для этого сделать.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4574214.html

Метки: власть, глобализация, закон, логика, народ, революция, рынок, социализм, справедливость, управление, человек, экономика, Юлин

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