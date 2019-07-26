Б.В. Юлин. Логика мировой элиты: нам с вами не положено жить лучше

Из аннотации.Историк Борис Витальевич Юлин о том, как работают негласные законы экономики в современном мире. В чём главный интерес мировой элиты. Почему растёт социальное расслоение, какова ситуация на рынке труда. Можно ли улучшить положение народа и что каждый человек может для этого сделать.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4574214.html