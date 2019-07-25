Зубец: помощь МВФ — это анестезия, а не лечение больной экономики

«МВФ приходит в страну, где происходят экономические неприятности, и начинает „лечить“ эту страну. Задача МВФ — сделать так, чтобы валютный курс не девальвировался, чтобы инвесторы не потеряли свои деньги. А как это сделать? Только одним способом — за счет сокращения бюджетных расходов. При этом снижается уровень жизни тех людей, которые зависят от бюджета, поэтому у МВФ такая дурная репутация», — пояснил Зубец.

По мнению экономиста, МВФ эффективен как поставщик коротких кредитов, необходимых, чтобы «перекантоваться» до начала экономического роста. «Он может предоставить деньги и временно стабилизировать экономику в стране. Но если в это время не проводить реформы, направленные на выздоровление экономики, то эти деньги будут выброшены впустую», — заметил Зубец.

МВФ — это «анестезия», которая может предоставить защиту от серьезных неприятностей на короткое время, но вылечить больную экономику страны МВФ не способен, заключил эксперт.