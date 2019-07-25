Зубец: помощь МВФ — это анестезия, а не лечение больной экономики
Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал о том, для чего создавался Международный валютный фонд (МВФ), как он работает и почему у него такая дурная репутация, которую не смогла исправить Кристина Лагард, покинувшая недавно пост главы фонда.
Международный валютный фонд — это мощная международная организация, однако её репутация в последнее время сильно пострадала в связи с тем, что целый ряд стран, например Боливия и Аргентина, отказались с ней сотрудничать, потому что деятельность МВФ привела к катастрофическим последствиям, рассказал эксперт.
Эксперт напомнил, что МВФ создавался в 1944 году как инструмент финансовой стабилизации в различных странах. Стабилизация нужна, чтобы крупный международный капитал мог зарабатывать деньги на рынках тех стран, которые подверглись экономическим неприятностям. Поэтому задача дать заработать крупному международному капиталу, которая стоит перед МВФ, никуда не делась.
«МВФ приходит в страну, где происходят экономические неприятности, и начинает „лечить“ эту страну. Задача МВФ — сделать так, чтобы валютный курс не девальвировался, чтобы инвесторы не потеряли свои деньги. А как это сделать? Только одним способом — за счет сокращения бюджетных расходов. При этом снижается уровень жизни тех людей, которые зависят от бюджета, поэтому у МВФ такая дурная репутация», — пояснил Зубец.
По мнению экономиста, МВФ эффективен как поставщик коротких кредитов, необходимых, чтобы «перекантоваться» до начала экономического роста. «Он может предоставить деньги и временно стабилизировать экономику в стране. Но если в это время не проводить реформы, направленные на выздоровление экономики, то эти деньги будут выброшены впустую», — заметил Зубец.
МВФ — это «анестезия», которая может предоставить защиту от серьезных неприятностей на короткое время, но вылечить больную экономику страны МВФ не способен, заключил эксперт.
Источник: https://nstarikov.ru/club/106961
Иксперд шо, так пошутил? назвал ампутацию “анестезией”…