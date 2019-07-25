Задержанный танкер, Мошенники в Единой России, Уничтожение ЦАГИ // Галопом по Европам #71

В этом выпуске:

- В Сибири и на Дальнем востоке горят почти два миллиона гектаров леса

- СБУ задержала российский танкер

- В Турции ранен советник посла Беларуси

- Сотрудников пермского отделения Единой России заподозрили в мошенничестве

- За полгода количество кредитов, выданных наличными, увеличилось на четверть

- ВТБ создает торговую площадку для продажи изъятых квартир и машин

- Новатэк в первом полугодии увеличил прибыль в шесть раз

- Лондонский суд разрешил банкиру Беджамову тратить всего 100 тысяч долларов в месяц

- Госдума разрешила охоту с луком и стрелами

- КНДР испытала две ракеты малой дальности

- Губернатор Пуэрто-Рико уйдет в отставку

- Ниссан уволит 12 с половиной тысяч сотрудников по всему миру

- В Израиле общенациональная забастовка медсестер

- Фейсбук устроил облаву на подозрительные аккаунты

- Голландская полиция отказалась бегать за преступниками

- В Подмосковье дорожные камеры направят на мотоциклистов

- В порту Ейска задержан сухогруз под флагом Молдавии

- Легендарный ЦАГИ – центральный аэрогидродинамический институт – под угрозой уничтожения

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aUEkuLoengQ