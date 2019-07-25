Задержанный танкер, Мошенники в Единой России, Уничтожение ЦАГИ // Галопом по Европам #71
В этом выпуске:
- В Сибири и на Дальнем востоке горят почти два миллиона гектаров леса
- СБУ задержала российский танкер
- В Турции ранен советник посла Беларуси
- Сотрудников пермского отделения Единой России заподозрили в мошенничестве
- За полгода количество кредитов, выданных наличными, увеличилось на четверть
- ВТБ создает торговую площадку для продажи изъятых квартир и машин
- Новатэк в первом полугодии увеличил прибыль в шесть раз
- Лондонский суд разрешил банкиру Беджамову тратить всего 100 тысяч долларов в месяц
- Госдума разрешила охоту с луком и стрелами
- КНДР испытала две ракеты малой дальности
- Губернатор Пуэрто-Рико уйдет в отставку
- Ниссан уволит 12 с половиной тысяч сотрудников по всему миру
- В Израиле общенациональная забастовка медсестер
- Фейсбук устроил облаву на подозрительные аккаунты
- Голландская полиция отказалась бегать за преступниками
- В Подмосковье дорожные камеры направят на мотоциклистов
- В порту Ейска задержан сухогруз под флагом Молдавии
- Легендарный ЦАГИ – центральный аэрогидродинамический институт – под угрозой уничтожения
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам