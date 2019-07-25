Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2019
- 20:50 Женщина в Зайцево подорвалась на установленной украинскими диверсантами мине – Безсонов.
- 17:25 ВСУ оборудовали новые позиции на участке разведения сил возле Станицы – НМ ЛНР.
- 12:28 В СНБО Украины показали испытания РСЗО «Ольха» (ВИДЕО).
- 03:00 Комбриг карателей послал своих бойцов на убой (ВИДЕО).
Женщина в Зайцево подорвалась на установленной украинскими диверсантами мине – Безсонов
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ВСУ оборудовали новые позиции на участке разведения сил возле Станицы – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В СНБО Украины показали испытания РСЗО «Ольха» (ВИДЕО)
Украинские военачальники объявили об «очередном этапе испытаний» ракет РСЗО «Ольха» с увеличенной дальностью поражения, которые состоялись в Одесской области.
Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, который в ходе испытаний принимал участие в проверке технических решений и «результатов поражения целей на максимальной дальности», заявил, что «стрельбы прошли успешно».
Он добавил, что СНБО уже принял ряд решений «по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для РСЗО».
«Ольха» — разработка конструкторов украинского госпредприятия КБ «Луч», которое, как сообщается, осуществлялось «в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины».
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Комбриг карателей послал своих бойцов на убой (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Пользуясь договорённостями о перемирии, командующий так называемой «ООС» Сырский отдал указания подчинённым соединениям на дооборудование фортификационных сооружений на боевых позициях подразделений, а также на продолжение минирования местности на подконтрольной территории.
Так, нашей разведкой отмечена работа роты инженерного обеспечения 14 омбр по оборудованию позиций в районах н. п. Крымское и Новотошковское.
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Кроме того, в зоне ответственности 30 омбр установлены факты минирования местности на участке н. п. Луганское — н.п. Лозовое.
Работа группы саперов 25 бригады ВСУ отмечена в лесном массиве на окраине н. п. Станица Луганская. При этом участились случаи подрывов на своих же минах.
Ранее отмечалось о подрыве четырех сапёров 25 овдбр ВСУ, которые по приказу комбрига Зенченко проводили уточнение карт минных полей и дополнительную установку мин.
При установке минно-взрывных заграждений преступники ВФУ не устанавливают знаки о минной опасности.
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Мы обращаемся к жителям населённых пунктов Станица Луганская, Счастье и Золотое, будьте бдительны! Преступники ВФУ регулярно производят хаотичное минирование местности, что является прямой угрозой для ваших жизней!
Мы призываем международных наблюдателей обратить внимание на действия ВСУ и не допустить гибели мирного населения.
Подобные инициативы украинской стороны демонстрируют агрессивные намерения и не ведут к поддержанию введенного перемирия.
Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.
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