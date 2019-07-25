Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2019

Украинские военачальники объявили об «очередном этапе испытаний» ракет РСЗО «Ольха» с увеличенной дальностью поражения, которые состоялись в Одесской области.

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, который в ходе испытаний принимал участие в проверке технических решений и «результатов поражения целей на максимальной дальности», заявил, что «стрельбы прошли успешно».

Он добавил, что СНБО уже принял ряд решений «по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для РСЗО».

«Ольха» — разработка конструкторов украинского госпредприятия КБ «Луч», которое, как сообщается, осуществлялось «в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины».

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