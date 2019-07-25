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Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2019

17:25. 25 июля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Женщина в Зайцево подорвалась на установленной украинскими диверсантами мине – Безсонов

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ВСУ оборудовали новые позиции на участке разведения сил возле Станицы – НМ ЛНР

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В СНБО Украины показали испытания РСЗО «Ольха» (ВИДЕО)

В СНБО Украины показали испытания РСЗО «Ольха» (ВИДЕО) | Русская весна

Украинские военачальники объявили об «очередном этапе испытаний» ракет РСЗО «Ольха» с увеличенной дальностью поражения, которые состоялись в Одесской области.

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, который в ходе испытаний принимал участие в проверке технических решений и «результатов поражения целей на максимальной дальности», заявил, что «стрельбы прошли успешно».

Он добавил, что СНБО уже принял ряд решений «по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для РСЗО».

«Ольха» — разработка конструкторов украинского госпредприятия КБ «Луч», которое, как сообщается, осуществлялось «в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины».

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Комбриг карателей послал своих бойцов на убой (ВИДЕО)

Комбриг карателей послал своих бойцов на убой (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Пользуясь договорённостями о перемирии, командующий так называемой «ООС» Сырский отдал указания подчинённым соединениям на дооборудование фортификационных сооружений на боевых позициях подразделений, а также на продолжение минирования местности на подконтрольной территории.

Так, нашей разведкой отмечена работа роты инженерного обеспечения 14 омбр по оборудованию позиций в районах н. п. Крымское и Новотошковское.

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Кроме того, в зоне ответственности 30 омбр установлены факты минирования местности на участке н. п. Луганское — н.п. Лозовое.

Работа группы саперов 25 бригады ВСУ отмечена в лесном массиве на окраине н. п. Станица Луганская. При этом участились случаи подрывов на своих же минах.

Ранее отмечалось о подрыве четырех сапёров 25 овдбр ВСУ, которые по приказу комбрига Зенченко проводили уточнение карт минных полей и дополнительную установку мин.

При установке минно-взрывных заграждений преступники ВФУ не устанавливают знаки о минной опасности.

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Мы обращаемся к жителям населённых пунктов Станица Луганская, Счастье и Золотое, будьте бдительны! Преступники ВФУ регулярно производят хаотичное минирование местности, что является прямой угрозой для ваших жизней!

Мы призываем международных наблюдателей обратить внимание на действия ВСУ и не допустить гибели мирного населения.

Подобные инициативы украинской стороны демонстрируют агрессивные намерения и не ведут к поддержанию введенного перемирия.

Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.

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