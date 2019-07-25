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Смешная дореволюционная реклама: 15 объявлений из царской России, которые заставят вас улыбнуться

10:36. 25 июля 2019 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал:
 

Некоторые всерьез считают, что массовая реклама в России появилась лишь в конце XX века, во время перестройки. На самом деле, коммерческие объявления были так давно, что трудно даже сказать, когда всё началось. Еще в Киевской Руси на всех ярмарках работали зазывалы, при Петре I расцвела лубочная реклама, а уж в XIX веке все журналы и газеты пестрели яркими многообещающими сообщениями. Большинство из них были выдержаны в серьезном духе, но для этой публикации я отобрал только самую смешную, странную и неожиданную рекламу.

Креативно! Фото: pikabu.ru.

Как историку по образованию, мне было очень интересно изучать тему. Трудно поверить, что первое рекламное агентство открылось в России в 1878 году. Потом они начали плодиться, как грибы после дождя и многие специализировались на одной сфере: например, табаке, страховании или даже галошах.

В дореволюционной рекламе часто использовали образы из прошлого: богатырей, бояр, сказочных персонажей.

Чего только не рекламировали! Все СМИ пестрели объявлениями, нахваливающими разные виды табака и папиросных гильз. Активно страховали от случаев падежа скота и утери багажа. Само собой, очень популярная была реклама косметических и медицинских средств. Правда, рекламодатели завирались в те времена просто безбожно – никто ж не проверит. Я был удивлен, как рьяно боролись с половым бессилием, облысением и даже плоским бюстом. Времена меняются, а проблемы у человечества, похоже, одни и те же.

Журнал «Нива», 1913 год, №10. Поразительно, как смело рекламодатель обещал такой солидный результат. Плюс шесть дюймов, Карл!

Для брендирования продукта часто использовалась фамилия владельца выпускающей компании (ну там, Фаберже). На рынок уверенно пошли западные товары от фирм, известных и сегодня: Kodak, Mercedes, Zinger. Впрочем, хватит о серьезном, давайте лучше смотреть и читать смешную дореволюционную рекламу.

«Я был лысым…» Ну-ну. Судя по рекламе, средство сильнодействующее, не переборщите с дозировкой!

Как причудливо у курящих мужчин ноги складываются в слово «Табак».

Вы уж меня простите, но я три раза перечитал название печенья и каждый раз произносил всё неправильно.

Ешь, молись, люби… В смысле, «Пей – люби – меня». Вообще не представляю, как родился этот бренд.

После трудной битвы богатыри устраивали перекур.

На мой взгляд, и пиво, и невская вода дают одинаково пугающий эффект.

Вот вам еще один пример креативной рекламы. Е чему стреляться, если можно устроить перекур. О, идеальные гильзы для табачка!

Паровые ванны сделают ваше личико идеальным!

Забудьте про хирургию, любой дефект формы носа можно исправить при помощи формировщика носа!

Вот, что хотите мне говорите, а я вижу на этой рекламе знаменитого французского актера Луи де Фюнеса.

Мама знает, что делать, если у дочки начали выпадать волосы…

Вот тут я действительно удивился. Оказывается, контрацепция вон как давно была в России.

Иллюстрации: www.charmingrussia.ru, www.culture.ru, www.lookatme.ru.

Источник: http://2planeta.ru/news/smeshnaja_dorevoljucionnaja_reklama_15_objavlenij_iz_carskoj_rossii_kotorye_zastavjat_vas_ulybnutsja/2019-07-25-78031

Метки: афоризмы, притчи, юмор

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