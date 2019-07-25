РУССКАЯ ЖЕНЩИНА.

Часто многие из нас жалуются на свою жизнь. Всегда они выражают недовольство: то зарплата маленькая, то кризис, то дети сильно шумят.Мы не хотим понять одну закономерность. Бедность лучше богатства,страдания лучше удобств высекают в нашем духе искры,которые воспитывают в себе качества духа. Эти качества в дальнейшем помогут вынести все испытания,которые несёт школа, по имени жизнь.Нет необходимости быть бедным и постоянно страдать, но в некоторой степени они необходимы,чтобы вырасти человеком с большой буквы.Великая Отечественная война принесла множество лишений, бедствий, горя, но люди, которые пережили войну, были в своей массе более милосердны,чем те кто живёт сейчас. Я ещё помню людей того поколения, которое относилось с благодарностью и уважением к тем, кто им нёс свет и образование.Моя мама работала учительницей в школе и перед ней местные жители снимали шляпу. Всегда уступали место в очереди. Дом, если мы уезжали в гости, никогда не закрывали. Зайдёт почтальон, принесёт газеты, польёт цветы и уйдёт. Во время праздников папа с мамой уходили в гости до утра, переходя из одного дома в другой. Хочется вспомнить некоторых людей из того поколения.Я расскажу о жизни обычной деревенской женщины, которая родилась в начале тридцатых годов столетия. Вся жизнь этой женщины прошла в работе.Зовут эту женщину Мария с простой русской фамилией Петрова. Родилась и живёт всю жизнь в деревне с поэтическим, птичьим названием Дятелка. Видно, не случайно, живет здесь Мария. Ведь птица дятел лесной труженик с утра до вечера не прекращает работу. Очень важная у него работа для всего леса,без лесным жителям нельзя, кто им дом построит.? А озеро ,какое в деревне замечательное! Выплывешь на середину озера и можно слушать тишину. Кажется ты один в мире, и вот она благость. Слушая тишину,начинаешь думать о Вечности и кажется, что она тебе отвечает. Нет, не случайно выбрала для своей жизни это место Мария!К счастью, во время Великой Отечественной войны,враг не дошёл до деревни. Отец Марии был егерем, по возрасту на фронт уже не попал. Объезжал лес,проверял и охранял его. Во время одной из поездок на него напали те, кто воровал лес и избили. Отец Марии попал в психиатрическую больницу. Затем, когда вышел из больницы, вскоре умер. Перед смертью сказал,чтобы его в гробу перевезли через озеро. Стояла поздняя осень, дул сильный ветер, деревья шумели и свистели. Желающих перевозить тело не находилось, но наконец нашёлся один смельчак и перевёз отца Марии через озеро. Осталась Маша одна с матерью.Идёт война, и необходимо сдать государству за год: триста куриных яиц, если есть куры; при наличии коровы: триста литров молока; есть овцы – двадцать пять килограммов мяса. Призадумайтесь – это много,учитывая, что необходимо кормить и свою семью. Если семья бездетная, то платили налог двести рублей с одного человека, с двоих четыреста рублей. Огромные деньги по тем временам и их необходимо было где – то заработать. Война, голод. Вот так ковалась победа в тылу. Поэтому ни выходных, ни отпусков не было,отдыха никто не знал.После войны Мария вышла замуж. Договорились о женитьбе родители жениха с её матерью. Переехала Мария к мужу и стала жить в доме вместе с ним и свекровью. Вставала Мария в четыре утра, чтобы покормить скотину, затем шла на работу, после работы опять хозяйство, и ложилась спать в двенадцать часов ночи. До рождения детей работала в лесу, чтобы заработать немного денег. Работа заключалась в следующем: Мария и её подруга должны были двуручной пилой спилить пятнадцать, двадцать сосен. Пилить можно дерево только чтобы пенёк был не выше десять сантиметров от земли. Снег, стужа, после того спиленное дерево необходимо очистить топором от сучков и сложить,катая бревно. Тяжёлая работа, сложная даже для мужчин. Не каждый современный мужчина справится с этой работой.Перед рождением первенца Мария сменила работу. За свою жизнь Мария родила пятерых детей. Рожала всех детей дома. Принимала роды у неё её мама. Декретного отпуска не было. Уходила Мария на работу в колхоз с раннего утра до позднего вечера. Дети маленькие оставались с бабушкой. Её говорили: «Дети – это ляльки, а внуки будут дети». Так и получилось, мало времени оставалась на детей.Муж её работал трактористом. Умер, не было и 50 лет,от инфаркта. Профессия одна из самых уважаемых в деревне, но и одна из самых тяжелых, хотя, кто знает деревенскую жизнь, есть ли лёгкие профессии на селе? Я думаю, нет. В деревне все на виду. Не спрячешься за чужую спину, Работа Мария на износ. Так, что руки кровоточили.Появилась грыжа, болезненная, что сил двигаться нет.Придёт в магазин, шумно, ляжет под прилавок, чтобы никто не видел и терпит, чтобы никого не пугатьстонами. Заметила её продавщица и заговорила грыжу.По современным меркам, вроде и не видела счастья Мария. Работа, боль, лишения. Но счастливее редко встретишь человека, как она радуется детям, внукам, правнукам. Зимой живёт у своих детей. С ранней весны до глубокой осени живёт в своей любимой деревне.Топит каждый день печку и варит вкуснейшие обеды,вкус, которых может быть только в детстве. Спросишь:– Тяжело, тетя Маша прожила жизнь –– Нет. Не видела тяжести, радовалась и работала,мужа любила, детей, родную землю –Когда встречаешь таких людей, понимаешь, что важное в жизни, а что нет. Стыдно становиться думать о времени плохо. Перестаём радоваться жизни.Возможно от того, что главным нашим собеседником становится компьютер. Мы разобщены, разбрелись по социальным сетям. Стали более одиноки, и далеки от природы. Если вспомнить наших дедушек и бабушек, ведь большинство их деревни. Россия была в основном аграрной страной. Может быть многие проблемы, что мы отдалились от природы?Необходимо помнить предков, гордиться ими! Проживать каждый свой день, как будто он последний. Он и есть последний, точно такого больше не будет. Ставку необходимо делать не на иллюзионные вещи такие как: карьера, бизнес, власть, а на вечные ценности – доброта ,сострадание, милосердие, служение Богу и людям. Придёт час, и ничто не возьмёшь с собой, и останутся с тобой духовные ценности.Посмотрите вокруг! Среди вас живут люди необыкновенные, изумительные, только смотрите внимательно!

Источник: http://nashaplaneta.su/news/russkaja_zhenshhina/2019-07-24-72894