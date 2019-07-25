Профессор МПГУ Н.П.Таньшина на Радио России. “Радиоуниверситет. Революционный ураган в Европе”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QGD-SE14Vb4
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Океан быстро перестраивает человека: ты здесь смиряешься. С ним бесполезно бороться и уж тем более покорять, с океаном нужно слиться, стать его неотъемлемой частью, и тогда, может быть, удастся добраться до цели.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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