Полёты на Луну в кино и наяву. Часть третья

У радиоразведки есть надёжный метод слежения, который не зависит от возможного лживого содержания передаваемой телеметрии. Это радиопеленгация. Для метода радиопеленгации важно только то, с какого направления идёт радиосигнал, чем больше кораблей участвует в радиопеленгации, тем выше точность. Кроме того, наши моряки использовали и оптические методы наблюдения.

Удивительная открытость как бы исключала саму постановку вопроса о том, что кто-либо в NASA сомневается в успехе, тем более пытается ввести мир в заблуждение.

… Миллионы потрясённых телезрителей по всему миру видели, как стартовали с космодрома на мысе Канаверал мощные «Сатурны-5» с лунными «Аполлонами» на борту .

Тем не менее, демонстрируемая открытость лунных стартов имела свои границы. В США была разработана операция «Кроссроуд», масштаб её значимости отражают затраты в 250 миллионов долларов. Суть этой операции как раз и заключалась во всяческом препятствовании контроля разведывательными судами СССР лунных запусков с мыса Канаверал.

Когда три судна советской радиоэлектронной разведки курсировали в акватории у мыса Канаверал во время старта 18 мая 1969 года «Аполлона-10» и семь судов — во время старта «Аполлона-11» (16 июля 1969 года), американцы сделали всё, чтобы советские суда не смогли вести наблюдения за полётом ракеты после её старта. Мощные радиопомехи были лишь частью противодействия, угроза применения силы довершала доводы военных кораблей США.

Семи советским судам противостояли до 15 надводных кораблей 2-го флота США и несколько подводных лодок, переведенных далее на круглосуточный режим работы.

Казалось бы, что скрывать, если все параметры ракеты и всего полёта (стартовая масса, мощность двигателей, режим набора скорости, время сбрасывания первой и второй ступеней ракеты, траектория) сообщены заранее NASA?



Если эти сведения достоверны, если на весь мир демонстрируется старт ракеты, зачем одновременно срывать сторонний контроль над её дальнейшим полётом? Наоборот, это бы дало лишнее подтверждение в достоверности, сняло бы какие-либо сомнения, но «честным джентльменам», как получается, было что скрывать.

Усилия советских специалистов не пропали даром. После многократных наблюдений за стартами и полётами «Аполлонов» в марте, мае и июле 1969 года вполне определённо было установлено место финальной точки всех лунных «Аполлонов». Это район южнее Азорских островов в Атлантике, что подтверждали и более поздние общественные исследования.

По американским данным ракета перед отделением первой ступени достигала скорости в 2,4 км/с относительно окружающего воздуха. Долгое время эта цифра принималась большинством абсолютно без критики, пока кандидат технических наук С.Г. Покровский, пользуясь материалами кинохроники NASA, установил, что истинная скорость ракеты в этот момент существенно меньше.

Благодаря исследованиям по нескольким методам («по конусу Маха», «по отставанию дымов», «по боковым выбросам взрывных продуктов») было получено заключение, что «лунная» ракета действительно летит гораздо медленнее и на меньшей высоте, чем о том говорилось в NASA. В этом случае путь её вряд ли лежит на Луну, а, скорее всего, гораздо ближе, в воды Атлантического океана…

Итак, когда район истинных приводнений «Аполлонов» был уже обозначен, встала задача добыть «лунную» улику. Случилось то, что будет позднее названо советскими специалистами «подарком судьбы».

Исторический факт: в сентябре 1970 года в мурманский порт зашел ледокол Береговой охраны США «Саунвайд» (Southwind). Изумлённому экипажу «Саунвайда» был передан пустой командный модуль из лунной программы «Аполлон», ранее выловленный в Атлантике советским судном «Апатит».

Возвращаемый Советским Союзом командный модуль погрузили на американское судно.

По официальной версии, капсулу с номером ВР-1227 в тумане потеряли моряки британского королевского флота во время тренировки по аварийному спасению приводнившегося экипажа космического корабля.

Так как попала капсула в Мурманск, что вообще тогда произошло? Большинство специалистов не допускает случайности в пропаже капсулы, полагая, что эти события стали следствием удачно проведенной советскими моряками спецоперации. Трофеем стал муляж командного модуля «Аполлон-13», старт которого произошёл 11 апреля 1970 года.

Старт «Аполлон-13» с мыса Канаверал (как бы на Луну) был осуществлён вечером, в 19 часов по Гринвичу, капсулу подобрали к ночи, таким образом, находку и космический старт разделяют считанные часы.

Крайне плохая погода с 11 на 12 апреля 1970 года, когда в Бискайском заливе разразился небывалый шторм со снежными зарядами, способствовала удаче советских моряков, позволив под носом у американцев забрать трофей.



Кроме того, начавшиеся 14 апреля крупнейшие военно-морские учения «Океан» советского ВМФ в Атлантике обеспечили прикрытие для доставки выловленной капсулы в Мурманск, где её тщательно изучили.

Как отмечали советские специалисты из ЦКБМ (центральное конструкторское бюро машиностроения), это был металлический, очень хорошо сделанный из толстого оцинкованного железа, без следов коррозии, габаритно-весовой макет командного модуля “Аполлон”.



На капсуле отсутствовала теплозащита.



Завинченное на множество болтов входное отверстие не предполагало наличия в ней экипажа, а тёмные серые пятна на поверхности капсулы и её почерневшее дно говорило о том, что капсула прилетела из ближнего космоса, точнее, из стратосферы.

Если американцы так и не смогли создать реальную ракету с грузоподъёмностью, необходимой для полетов на Луну, они могли пойти только на мистификацию такой ракеты, как «Сатурн-5».



Например, при использовании ракеты «Сатурн-1Б», для нового обличия в раздутом корпусе. В таком случае никаких астронавтов ракета «Сатурн-5» никуда и не могла нести, будучи беспилотной, а главной её задачей было улететь от космодрома подальше, с пустой болванкой.

Засекретив информацию о находке капсулы и особенно о дате этой находки, советские руководители спасли миссию «Аполлон-13» от опасных сомнений, получив мощный козырь для дальнейших разговоров с американцами.

Естественно, в США была изображена «хорошая мина», капсулу называли не иначе, чем «котельным железом», почти пустяком на уровне выловленного и возвращённого бакена, тренировочного реквизита, не имеющего никакого отношения к запускам «Сатурна-5».



Но, как бы там ни было, в Штатах разразился скандал. Не исключено, что именно по этой причине ушел в отставку тогдашний директор NASA Томас Пэйн, его отставка последовала 15 сентября 1970 года, то есть ровно через неделю после того, как прошла торжественная церемония передачи капсулы.



Ещё здесь можно добавить, что документы о событиях, которые предшествовали церемонии в Мурманске, должны быть рассекречены в 2021 году, если не будет принято решение продлить их срок давности.

Надо полагать, что «лунная капсула» была хоть и очень весомой, но лишь частью накопившегося у СССР «компромата» на заявления американцев о покорении Луны.

Главное «доказательство» США («лунный грунт», который якобы килограммами привозили астронавты) оказался фальшивкой. Особенно это стало очевидным при сравнении с реальным лунным грунтом, доставленным советскими автоматическими станциями.



Ко всему, имея в своём распоряжении первоклассные широкоформатные профессиональные фотокамеры «Хассельблад», высококачественную плёнку, на которой были бы видны даже пылинки на рукаве скафандра, американцы явили миру снимки, простительные разве что дилетантам с дешёвыми фотоаппаратами.

Неизменные «знатоки» из NASA объяснили общественности низкое качество тем, что при обработке фотоснимков, привезённых астронавтами, была применена техническая процедура, резко снижающая качество изображения, от высокого на исходных снимках до весьма низкого на кадрах, выкладываемых на сайт. Надо думать, что не иначе, как для «исторической правдоподобности». Вообще,

заявленное сканирование плёнок с камер «Хассельблада» велось не просто с невысоким разрешением, а беспрецедентно грубо.

При тщательном исследовании официальных снимков, представленных от имени астронавтов «Аполлонов», можно сделать вывод, что они не просто не отличаются от того, что передавали на Землю американские автоматические станции, а очень похоже, что они как раз и сделаны автоматическими аппаратами.



В этом случае всё, что наснимали американские автоматические аппараты из программ «Рейнджер», «Сервейер» и «Лунар орбитер», пошло в дело, а на Луне реально оказались лишь ретрансляторы и муляжи в имитации присутствия, что готовилось заранее. Сами же «покорители Луны» при таком раскладе должны были сбрасываться в своих «Аполлонах» с транспортных самолётов в воды Тихого океана.

Как бы там ни было, а именно основные доказательства («лунный грунт», кино- и фотоматериалы по лунным миссиям) впоследствии и пропадут из хранилищ NASA. Как говорится, концы в воду.

Теперь самое главное: узаконить перед всем миром покорение Луны Соединёнными Штатами позволило только официальное признание этого факта Советским Союзом с его безупречной репутацией по всем честным и открытым исследованиям в советской космической программе. Не будь этого, ничего бы США не доказали, более того, будучи уличёнными с одним только фальшивым «лунным грунтом», заполучили бы позор и уронили свой имидж «ниже плинтуса».

Почему же советское руководство признало покорение Луны Соединёнными Штатами, более того, отказалось от дальнейшей конкуренции в пилотируемом посещении Луны? Ну, пусть ракета Н-1 требовала доработки, для возможности посадки на Луну и возвращения советских космонавтов на Землю, пусть это было бы дорого, но повторить пилотируемый облёт Луны, уже отработанный в автоматическом режиме?..



Американцы же не стеснялись быть вторыми в начале освоения космоса, что же помешало руководству СССР?

Всегда есть причины и следствия, в том числе и касающиеся лунных подвигов США, их признания в СССР, руководство которого в условиях холодной войны ни на йоту не поставило под сомнения удивительные успехи потенциальных врагов.



Так кто короновал Соединённые Штаты лунной короной, почему это стало возможным? Как сказал один персонаж в советском популярном мультфильме: «О, брат! Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше…»

Верить этому или нет, но «сделка с дьяволом» вполне могла состояться, собственно, смешать США с грязью, опозорить изначально в советском руководстве никто и не хотел.



В этом случае безусловную победу социализма, подвиг советских людей, коммунистическую идею и высшую мораль променяли на сиюминутные выгоды, как те индейцы, что отдавали своё чистое золото за дешёвые зеркальца и стеклянные бусы.

Адепты американского превосходства в космосе, тем более проплаченные провокаторы и прочие патриоты США, готовы грязью поливать всё «совковое», убеждая всех и вся, что американцы были на Луне. При этом даже соглашаясь с таинственными намёками, что продолжать летать на Луну Соединённым Штатам запретили инопланетяне…

Что хуже неграмотности? Как сказал ещё Лев Толстой, полуграмотность хуже, чем полное невежество. Таким людям хватает знаний понимать, что им говорят, но не хватает знаний понимать, чего им недоговаривают.

Нет чудес, всё имеет научное объяснение, при котором США физически не могли успешно летать на Луну в прошлом веке. Только признание СССР узаконило американскую лунную аферу, что стало грандиозной политической ошибкой тогдашнего советского руководства, приведшей в конечном счёте к гибели Советского Союза.

Одни наши космонавты тогда оказались впечатлены поездкой в США, уверовав в лунный подвиг от показанного «друзьями». Другие от сделки, ещё и скреплённой совместной фальсификацией на орбите («Союз-Аполлон»), становились не только художниками, но и сказочниками, ревностно подтверждая американские чудеса на Луне.

Как хотите, но в итоге, если США покорили Луну, доказав своё полное превосходство над СССР и социализмом, с какой доброты они пошли на разрядку международной напряжённости и беспрецедентные уступки Советскому Союзу?

Впервые в мировой истории президент США Ричард Никсон лично прилетает в Москву (май 1972 года). Подписывается рекордное число договоров и соглашений.

Действительно, с американским триумфом на Луне удивительным образом совпали по времени многие значимые события. Это окончание холодной войны, «разрядка», потепление отношений с США и со всем западным миром и многие другие уступки Запада, полученные СССР во внешней политике.



За что же на него посыпались эти буржуйские подарки, притом, если Советский Союз проиграл космическую гонку? Не будем здесь голословны.

Было снято эмбарго на поставки советской нефти в Западную Европу, СССР начал проникать на западный газовый рынок, где и по сей день успешно работает.

Заключено соглашение о поставке в СССР американского зерна по ценам ниже среднемировых, что даже негативно отразилось на благосостоянии самих американцев.

Наконец, отмечается, что западными компаниями были построены в СССР химические заводы в обмен на готовую продукцию этих же заводов, то есть Советский Союз получил современные предприятия, не вложив от себя ни копейки.

В оснащении КамАЗа приняло участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы (СЭВ и Западной Европы), США, Канады и Японии. Американцы даже передали для производства в Советском Союзе чертежи своей грузовой машины "International", ставшей позже прообразом КамАЗа.

Полный цикл производства современных электронных компонентов, включая полупроводниковые интегральные микросхемы, тоже появился в Советском Союзе в это время.

Сам Леонид Ильич также не оставался без внимания. Речь идёт о дорогих подарках. Например, при ответном везите в США (1973 год) Леониду Брежневу презентовали «Lincoln Continental», фешенебельный американский седан темно-голубого цвета.



Автомобиль стоимостью в 10 000 долларов (около 60 000 в долларах 2018 года), гравировка на приборной панели автомобиля гласила: «На добрую память. С наилучшими пожеланиями».

В итоге холодная война и постоянная угроза полноценной ядерной катастрофы тогда ушли в прошлое, а пиком «разрядки» стал Хельсинкский акт 1975 года, утверждавший нерушимость границ, установившихся в Европе после Второй мировой войны. Так не поступали бы с побеждённым в космосе Советским Союзом.

Но «доброта» капитализма быстро кончается. Что сделано, то сделано.

Хочется здесь ещё вспомнить тонкий кагэбэшный юмор Владимира Владимировича, когда на вопрос о американской фальсификации по Луне он ответил, что фальсифицировать такое мероприятие невозможно. Мол, это то же самое, как утверждать, что 11 сентября американцы сами взорвали башни-близнецы, сами руководили действиями террористов.



Да, кто бы сомневался в американской честности! Особенно после потрясания «белым порошком» в ООН для агрессии против Ирака…

Всем, кого до сих пор трогает фраза «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», хочется сказать, что Соединённые Штаты — далеко не всё человечество.



Per se

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