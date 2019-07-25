«Оппозиция»: Свобода слова только для себя

В среду, 24 июля 2019 года, в Петербурге на площади у Финляндского вокзала «оппозиционные» силы проводили митинг «За честные выборы». Решили сходить, посмотреть и высказать свою позицию и мы с коллегами из движения «Патриоты Великого Отечества». Благо, нам есть, что сказать – мы за честные выборы! В рамках подготовки к муниципальным выборам в Петербурге была организована работа «Школы муниципального депутата». После её окончания более 90 кандидатов сдали документы на регистрацию. На сегодняшний момент 52 наших коллеги уже зарегистрированы, получено 25 отказов, по остальным информация будет вот-вот получена.

Вот наши коллеги-кандидаты, находящиеся в разной стадии регистрации или отказа в нем, и пришли на митинг! Одним словом, ПВО есть, что сказать по поводу муниципальных выборов в родном городе.

Однако, придя на мероприятие, которое анонсировалось организаторами, как митинг «За честные выборы» или «против произвола на выборах», мы с коллегами по ПВО столкнулись с самым настоящим произволом!

Кто бы мог подумать, что политики-организаторы мероприятия, в частности депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, неудавшийся кандидат в губернаторы Красимир Врански и другие «борцы за свободу», — откажут пришедшим на их митинг петербуржцам в свободе выражения своего мнения!

Ограничения начались сразу, когда около 50 членов нашего движения с флагами ПВО прошли рамки металлоискателей. Нам было тут же заявлено организаторами, что флагов У НАС может быть не более трех. На вопрос – когда мы получим слово, которое просим предоставить нашему представителю, ответ был поначалу таков: вступите в какую-то коалицию, на следующем митинге получите.

Нас такой вариант категорически не устраивал, поэтому, когда митинг начался пришедшие наши кандидаты и поддержавшие нас простые участники митинга начали скандировать «дайте слово!». После чего организаторы пообещали предоставить возможность высказать нашу точку зрения.

То, что произошло дальше, наглядно показывает, о «какой свободе» пекутся либералы-организаторы: о своей. Их свобода односторонняя, она только для них.

Когда региональный руководитель питерского отделения движения «Патриоты Великого Отечества» Анатолий Сергеевич Петрунин спокойно вышел на сцену, чтобы донести нашу точку зрения, в момент паузы и заминки у ведущих и распорядителей, он успел только вежливо поздороваться. После чего на него набросилась ведущая и несколько «типа фотографов», которые стояли у сцены. Анатолий Петрунин — мужчина богатырского сложения, под два метра ростом. Он бы спокойно мог бы «отодвинуть» нападавших «борцов за свободу слова», пытавшихся его буквально уволочь от микрофона.

Мог, но не стал. И тем самым помог всем увидеть истинное лицо питерских либералов, организаторов этого митинга. Ведущая, например, немедленно назвала нашего коллегу «ублюдком» и, несмотря на громкие крики участников митинга «дайте слова», продолжила в микрофон оскорблять человека, который всего лишь хотел высказать нашу точку зрения.

Все это прекрасно видно на видео…

На митинге в Петербурге "За честные выборы", так называемая оппозиция не предоставила нам слова, хоть и обещала. Когда наш коллега по движению ПВО вышел на сцену, либералы применили силу. pic.twitter.com/mGYFlP2bGd — Николай Стариков (@nstarikov) July 24, 2019

Надо ли сказать, что повторно данное обещание предоставить нам слово в конце митинга, так и не было выполнено. И эти люди, которые врут, как дышат, ещё пытаются идти на выборы! Видимо, чтобы обманывать избирателей «в особо крупном размере».

После митинга, в интервью, мы поделились своими впечатлениями от увиденного на этом мероприятии с журналистами:

«Мы тоже идем на выборы, как самовыдвиженцы. Нас снимали в 2014 году, мы постарались зарегистрировать свою партию, собрали 200 тысяч подписей, их зарубили и не дали права участвовать в 2016 году. Сейчас я вышел среди всех либеральных депутатов, чтобы задать вопрос: «А кто вы такие? А что вы предлагаете?» У нас был депутат Вишневский. Он почти 30 лет в Заксобрании. Он депутатствует. Что он сделал конкретно за это время? Я за свои неполных 40 лет отслужил в армии два года, закончил ФИНЭК, преподавал для нашей молодежи, потом организовал собственную фирму по производству пластмассовой тары и провожу реально импортозамещение, и продаю эти пластмассовые ящики дешевле, чем они бы поступали бы оттуда, с Запада», — сказал Анатолий Петрунин, председатель петербургского отделения движения «Патриоты Великого Отечества». «Мы с коллегами по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» пришли на митинг «За честные выборы», потому что мы за это выступаем. Мы подготовили 90 кандидатов, они сдали документы, и около 50 зарегистрированы. Есть ли отказы? Да, около 25 человек получили отказ. Из этого следует, что нужно в рамках закона бороться за каждого кандидата, что мы и делаем. Мы прошли сюда, чтобы выразить свою позицию, но нам слова не дали», — говорит Николай Стариков, председатель общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества». «И эти люди идут политику! Я не очень понимаю, как они собираются строить Россию будущего, если они не держат слово и готовы применить насилие, чтобы заткнуть другим рот. Это было очень позорное зрелище. Если на Украине сегодня из клоуна делают политика, то сегодня мы увидели некоторых «политиков», которые превратились в клоунов. В некоторых местах на этом митинге люди хохотали в голос по поводу той чуши, которая там произносилась. Устроители митинга превратили его в какое-то политическое судилище”, — подчеркнул Стариков».

А вот как «осветила» ситуацию «свободная и неполживая» пресса:

«Идиллию происходящего внезапно прервал представитель организации «Патриоты Великого Отечества». Он поднялся на сцену и пытался что-то сказать, но собравшиеся были единодушны в своём мнении и все вместе скандировали – «пошёл вон». «Жаль тухлых яиц не принёс, они бы сейчас пришлись кстати», – сказал «Форпосту» с улыбкой один из оппозиционеров. Он же объяснил, что никто из участников митинга не имеет ничего против самого патриотизма, но они не разделяют того, как «Патриоты Великого Отечества» понимают это понятие. «Лидер их (писатель Николай Стариков – прим. ред.) пропагандист в опасной форме, он всё время на телевидении какую-то чушь несёт провластную. Это патриотизм? Нет. Это иначе называется», – объяснил своё мнение молодой человек». Источник

Думаю, что тут всё ясно, как божий день. Каждый может сделать вывод самостоятельно. Отдельно заметим, что в этой «атмосфере ненависти» почему-то называемой митингом принимали участие и две из четырех парламентских партий (КПРФ и СР)!

На этом мы репортаж с митинга «за свободные выборы» и закончим.

Нашим юристам завтра ещё в суды и жалобы в Горизбирком подавать – бороться за каждого кандидата!

А либеральной «оппозиции» имитировать участие в выборах, намеренно фальсифицировать подписи, чтобы потом использовать свое отстранение от выборов для дискредитацию выборной системы России и власти страны в целом.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107045