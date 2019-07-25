Главная » Невероятное в мире, Политика

Мнение: Почему Россия терпит выходки КНДР

08:36. 25 июля 2019 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:

Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь?

Российский сейнер «Сянхайлинь-8» с командой из 17 человек и уловом краба на борту следовал в российский порт Зарубино, откуда груз предполагалось переправить в южнокорейский город Сокчхо, но в ночь с 16 на 17 июля был задержан пограничниками КНДР. Задержание было заведомо незаконным, поскольку произошло на расстоянии в 53 морские мили от берегов Северной Кореи.

Территориальные воды, согласно конвенции ООН по морскому праву, это 12 миль от берега. КНДР считает, что конвенция ей не указ, и пытается контролировать зону в 50 миль от берега, что ей удается далеко не всегда. Сейнер же, повторимся, был задержан, когда находился на расстоянии в 53 мили.

В настоящее время судно удерживается в порту города Вонсан, большая часть российских моряков – пленники своих кают. Исключение сделано только для капитана, его помощника и двух южнокорейских матросов – их разместили в гостинице. По словам Виктора Седлера – директора «Северо-Восточной рыболовной компании», которой принадлежит сейнер – главная проблема это температура в каютах, которая поднимается до 35 градусов. Российским морякам не дают выходить на палубу, ежедневно допрашивают и обыскивают, существовал риск того, что у них закончатся еда и вода.

Представители российского посольства встретились с моряками еще до того, как новости об их задержании разлетелись по СМИ. Согласно пресс-релизу диппредставительства, задержанные здоровы. При этом «предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки».

Есть основания полагать, что оптимизм в данном случае небезоснователен, что вскоре моряков освободят, а сейнер отправят в российский порт. В пользу этого говорит как-минимум комментарий сотрудника посольства КНДР в Москве, как бы между прочим упомянувшего о «хороших отношениях» между Москвой и Пхеньяном.

«До этого наши суда неоднократно задерживались в КНДР, причем достаточно часто. И в общем-то, последствия никогда не были тяжкими. Проходило какое-то время, разбирались и отпускали, - рассказал газете ВЗГЛЯД президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. – Возможно, будет штраф для моряков и судовладельца, не более того. Скорее всего, моряки случайно попали в эти воды. Если не будет установлен криминал, максимум две недели и судно с моряками будет освобождено». 

Несмотря на все это, в воздухе повис вопрос – а почему Россия вообще терпит подобные выходки от КНДР?

Начнем с того, что выходки от КНДР по большому счету вынуждены терпеть все. И самовольство со стороны северокорейских пограничников – это еще не самая большая проблема. Вопросы с ракетной и ядерной программами Северной Кореи куда как более серьезные, но «режим чучхе» можно считать наглядным примером по-настоящему независимой внешней политики, когда «что хочу, то и творю».

Собственно, идеология чучхе именно это подразумевает – самобытность и самообеспечение с опорой на армию (которая в КНДР в процентном отношении к населению в целом – самая большая на планете). В конечном счете мы имеем дело с закрытой, непредсказуемой и чрезвычайно своенравной страной, которая уже не раз доказала, что способна выстоять, шантажируя буквально весь мир.

Когда на Западе обвиняют Россию и Китай в том, что они выступают «адвокатами» Северной Кореи, это не соответствует действительности. И Пекин, и Москва регулярно подписываются под международными санкциями, накладываемыми на Пхеньян: как официальных членов «ядерного клуба» и соседей КНДР нас по определению не может устраивать нарушение режима нераспространения ЯО и ракетные испытания вблизи наших границ, особенно с учетом того, что управляемость корейских ракетных поделок вызывает сомнения. Ввиду этого даже отношения Пхеньяна и Пекина в последние годы специалисты расценивают как «прохладные», хотя КНР воспринимается в КНДР как единственный настоящий союзник.

Пекин и Москва лучше всех остальных держав понимают, с кем имеют дело, и видят своей главной задачей снятие напряженности в регионе. Действительно жесткий нажим на Пхеньян может опасно обострить ситуацию, а полноценная война (в перспективе, напомним, ядерная) и вовсе стала бы катастрофой.

В такой ситуации нашим единственным козырем остаются те самые «хорошие отношения» с «режимом чучхе», которые чаще называют «особыми». С русскими и китайцами северные корейцы хотя бы готовы держать связь, разговаривать и договариваться. Это может показаться смешным, но это правда: сама возможность позвонить в Пхеньян для решения каких-либо вопросов – это роскошь, которой располагают немногие. И мы эту возможность ценим, поскольку без нее ситуация станет гораздо опаснее. Как подобные проблемы пытаются решать в США, известно, – с ущербом всех прочих сторон там не посчитаются.

В конечном счете русским и китайцам периодически приходится откладывать в сторону собственную гордость и исходить их того, что главное – это положительное разрешение важных для нас вопросов и недопущение открытых конфликтов, а не тот подход, который диктуют амбиции великой державы. Можно, конечно, потребовать освобождения «Сянхайлинь-8» в трехчасовой срок, пригрозив Пхеньяну «решительными мерами» и вооруженными силами, но развитие такого сценария непредсказуемо с точки зрения судьбы наших моряков и откровенно вредно с точки зрения сохранения самой возможности диалога с КНДР.

Вот поэтому и «терпим». Даже с учетом того, что ситуация выглядит для нас унизительно. У России, между прочим, не просто «хорошие отношения» с КНДР – мы главный поставщик гуманитарной помощи в эту страну. Несмотря на это, наших моряков держат в каютах, а двух южнокорейских разместили в гостинице, хотя формально две Кореи находятся в состоянии войны.

Стоит признать, что извлекать какую-то другую пользу из «особых отношений» с режимом династии Ким у нашей страны не получалось никогда, и диалог с самым закрытым обществом планеты был для нас «потолком». А ведь само появление КНДР на карте – всесторонняя заслуга именно нашей страны.

Как известно, две части некогда единой Кореи – это две зоны оккупации, советская и американская, то есть КНДР и РК – это некий аналог ГДР и ФРГ в Азии. Отличие разве что в том, что на момент оккупации СССР с севера и США с юга в конце Второй мировой войны Корея была японской колонией, которой после победы предполагалось предоставить независимость как единой державе.

Правительства Ким Ир Сена на Севере и Ли Сын Мана на Юге хотели объединить страну именно под своим руководством и собирались за это воевать. Формально начали северяне, но персональное «добро» от Иосифа Сталина Ким Ир Сен получил на это далеко не сразу и только после того, как убедил Москву, что США не вмешаются в конфликт, а сам он очень быстро закончится ввиду превосходства Севера над Югом в плане вооружений (что, разумеется, также было заслугой Москвы).

США, как известно, все-таки вмешались, и кровопролитная война, в рамках которой Пхеньян дважды переходил из рук в руки, а Сеул четырежды, закончилась почти на том же месте, где началась. КНДР потеряла чуть больше территорий, чем приобрела, правда, и приобрела не что-нибудь, в древнюю столицу Кореи Кэсон.

СССР не приобрел вообще ничего. Рациональный формат участия в корейском конфликте, избранный Сталиным (пилоты, зенитчики, военные советники, но не сами войска), минимизировал наши физические потери – те же американцы оставили в Корее более 37 тысяч солдат. Даже об экономических убытках говорить не приходится – мы вооружали китайскую армию, основательно вписавшуюся в Корейскую войну, отнюдь не бесплатно. Но именно это в итоге предопределило наш геополитический ущерб.

В Пекине откровенно обиделись на то, что Москва использует китайских солдат как «пушечное мясо» и отказывается от безвозмездных военных поставок. За этой обидой последовало серьезное охлаждение отношений между двумя странами и военный конфликт на острове Даманский. Напротив, США удалось улучшить отношения с ФРГ и Японией именно на фоне Корейской войны, ставшей для западного мира поводом к сплочению и милитаризации, направленной против «красной угрозы».

Все могло закончиться и гораздо хуже, причем, для всех. Например, командующий войсками ООН генерал Дуглас Макартур (официально против КНДР воевали не США, а коалиция ООН) выступал за нанесение ядерного удара по территории Китая.

Таким образом извлекать из КНДР какие-нибудь реальные бонусы не удавалось еще никому и никогда. Коммунистическая Китай тут тоже не исключение: если бы не Корейская война он, вполне возможно, установил бы контроль над Тайванем. И для Москвы, и для Пекина Северная Корея всегда была источником проблем и убытков, символом нереализованных возможностей. Эта ситуация стабильна, как стабилен сам «режим чучхе». И все, что нам остается, это следить за тем, как бы хуже не стало.

P.S

Рубрика “Мнения”: Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Источник: http://voicesevas.ru/news/46113-mnenie-pochemu-rossiya-terpit-vyhodki-kndr.html

Метки: новости / аналитика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 июля 2017
...конкретные претензии Порошенко?— Он сказал: почему ты не критикуешь, например, ... Иной подход, по его мнению, нужно демонстрировать к российским исполнителям...чтобы приписывать все свои злодеяния России, продолжающей терпеть выходки и клевету украинской власти...
Новости Украины и Новороссии 15 декабря 2015
... с Украины в Россию и из России на Украину через ... телеканала 112 Украина озвучил мнение, что при нынешнем уровне...мой вопрос к нему — почему он по ОПЗ общался ... не собирается терпеть выходки Саакашвили.Я не собираюсь терпеть хамство воинствующего мерзавца...
Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2017
...Казахстан и Кыргызстан (DS512 «Россия — мероприятия по транзитного ... лютого »Майдан» почав керувати Державою,після розстрілу...то же. Хватит терпеть выходки террористического государства Украина.... Идёт подготовка общественного мнения, чтобы прекратить геноцид...
Психическое здоровье - не только медицинская, но и социальная проблема
...сих», настоятельно рекомендует России отменить запрет.Пропаганда ...активности нет.– Высказывается мнение, что Пушкин страдал...не менее психиатр терпит их выходки, подчас очень оскорбительные...оказывают положительное воздействие? Почему нас заставляют переводить ...
Бэкграунд, выпуск-250 за 24 марта 2012
...дел России Сергей Лавров заявил, что по его мнению ...социальной защиты населения фоторепортёров почему-то не вдохновляет. ...государственные фонды, и власть терпит, и я существую.... ». Она потворствовала диким выходкам Хрущева, устраивавшего разносы творческим...
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2017
... обнищала, ее армия терпит сильнейшие поражения, социальный... Порошенко Новости БЕЗ нашего мнения - http://sharij.net... а совершёнными им выходками на посту губернатора ...а если нет, то почему. Вот, сижу, жду... свои шансы, если Россия решит атаковать К оглавлению...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 22662 11444
    Ursus 25 июля 2019 в 10:59

    Это к вопросу об одном великом стратеге и геополитике. Опять хоботом возят. Думаю закончится все хорошо и судно отпустят.

    За пару-тройку млрд долл. из закрытой части бюджета РФ и пару составов зерна

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)