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Куда дрейфует Пyтин. Место РФ в будущем мире

17:24. 25 июля 2019 Просмотров - 244 Один комментарий Опубликовал:

Россия меж двух сверхдержав

Дмитрий Перетолчин и директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин о том, как меняется мировая экономика, и почему нас ждёт серьёзный поворот. Что такое активы нового типа, почему наша экономическая элита не соответствует реалиям нового мира.

Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:

Книги Андрея Фурсова

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kuda-dreyfuet-pytin-mesto-rf-v-buduschem-mire

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4556 830
    ХОХОЛ 25 июля 2019 в 18:51

    Очень грамотная лапша на уши.
    Особенно позабавило появление новых активов среди которых и ВОЗДУХ ))
    Всерьёз собираются воздух продавать новые НЕЛИБЕРАЛЫ.
    Ну тогда хомячки взвоют как при либералах им на диване было хорошо.
    Нарисуют иконы Чубайса и поставят рядом с иконой Сталина.
    ——–
    А пока они ничего не поняли и должны злобно помалкивать.
    Злые.
    Им ничерта непонятно ))

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