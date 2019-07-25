Куда дрейфует Пyтин. Место РФ в будущем мире
Россия меж двух сверхдержав
Дмитрий Перетолчин и директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин о том, как меняется мировая экономика, и почему нас ждёт серьёзный поворот. Что такое активы нового типа, почему наша экономическая элита не соответствует реалиям нового мира.
Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kuda-dreyfuet-pytin-mesto-rf-v-buduschem-mire
Очень грамотная лапша на уши.
Особенно позабавило появление новых активов среди которых и ВОЗДУХ ))
Всерьёз собираются воздух продавать новые НЕЛИБЕРАЛЫ.
Ну тогда хомячки взвоют как при либералах им на диване было хорошо.
Нарисуют иконы Чубайса и поставят рядом с иконой Сталина.
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А пока они ничего не поняли и должны злобно помалкивать.
Злые.
Им ничерта непонятно ))