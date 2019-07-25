Куда дрейфует Пyтин. Место РФ в будущем мире

Концептуал СМИ Россия меж двух сверхдержав

Дмитрий Перетолчин и директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин о том, как меняется мировая экономика, и почему нас ждёт серьёзный поворот. Что такое активы нового типа, почему наша экономическая элита не соответствует реалиям нового мира.



Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:

Книги Андрея Фурсова

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