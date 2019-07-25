Комитет Спасения Планеты. #ЛюдмилаФионова #Комитет100

Людмила Фионова



Ролик на канале Людмила Фионова Комитет100 – https://youtu.be/qQ4Q-ag8VEg



Планета Земля разрушена безответственной деятельностью человека настолько, что становится непригодной для жизни.

Действующая цивилизация может погибнуть целиком и это — самый вероятный сценарий развития событий.

Чтобы избежать такого конца, потребуются чрезвычайные меры, которые не в состоянии реализовать действующие правительства всех стран планеты — ставленники международной олигархической мафии. Убрать общество потребления, сменить вектор развития цивилизации способно только единение всех разумных людей Земли, их организация в международный орган — Комитет Спасения Планеты, который мобилизует все интеллектуальные ресурсы человечества на спасение жизни на Земле.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x-RZe0wNB_A