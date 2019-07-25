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Комитет Спасения Планеты. #ЛюдмилаФионова #Комитет100

20:50. 25 июля 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Людмила Фионова

Ролик на канале Людмила Фионова Комитет100 – https://youtu.be/qQ4Q-ag8VEg

Планета Земля разрушена безответственной деятельностью человека настолько, что становится непригодной для жизни.
Действующая цивилизация может погибнуть целиком и это — самый вероятный сценарий развития событий.
Чтобы избежать такого конца, потребуются чрезвычайные меры, которые не в состоянии реализовать действующие правительства всех стран планеты — ставленники международной олигархической мафии. Убрать общество потребления, сменить вектор развития цивилизации способно только единение всех разумных людей Земли, их организация в международный орган — Комитет Спасения Планеты, который мобилизует все интеллектуальные ресурсы человечества на спасение жизни на Земле.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x-RZe0wNB_A

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