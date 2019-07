Голод не тетка, а может мать родная?

Проблемы здоровья населения в наше время находятся постоянно на виду практически всех СМИ. Этому вопросу посвящены многие телепередачи, так называемые – ток-шоу. Цель их весьма благородная: здоровье населения, но подходы к этому вопросу постоянно изменяются по времени.

Все зависит от мнения руководства, которое придерживается определенных взглядов на эту тему.

То доминируют программы, основанные на народных средствах лечения, опробованных веками, то возобладает мнение официальной медицины.

А что народ? Традиционно следует всем веяниям, в силу стадного чувства и веры в то, что, коль говорят ученые специалисты, и тем более это транслируется на всю страну, то так оно и есть. Народ (толпа), весьма подвержен восприятию различной пропаганды. Это и политическая пропаганда, и нравственная, и медицинская …



Но что есть истина, допытываются немногие, особенно сомневающиеся, въедливые граждане. Но в этом и сила их, и путь к совершенствованию любого процесса, любой проблемы, возникающего в обществе. Как говорят «В споре рождается истина». И порой иллюзорные знания, преобладающие в обществе, меняются кардинально. И это заслуга неравнодушных, а порой и мужественных людей, следующих путем критического подхода к любым, навязываемым обществу, догматам в любой области знаний.

Так было и с осмыслением формы Земли, теории геоцентрического устройства вселенной, отношению к генетике в СССР, теорий А. Энштейна и т.д. Как сказал выдающийся английский физик – теоретик Стивен Хокинг «Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания». Он является автором теории «Черных дыр» и он же опроверг эту теорию.



Такой подход ко всем вопросам и является эволюцией, которой следует без всяких колебаний и сомнений великий учитель – природа. Для своего развития природа использует метод проб и ошибок путем случайного перебора вариантов и закрепления удачных вариантов в генетическом коде, передаваемом последовательно по наследству.

Путем многочисленных опытов, много вариантности, рождается истина, не требующая мнения различных авторитетов. Человеку остается только понять логику природы и при необходимости, помочь ей в совершенствовании, созданной природой, жизни. Тем и занимается наука.

Сегодня, популярные недавно передачи большого знатока природы человека Геннадия Малахова, сменились на передачи с уклоном к знаниям официальной медицины. Не отрицая, в принципе, опыт народной медицины, настойчиво делается уклон к мнению официальной. Но логика подсказывает, что нет одного без другого. Даже существует такая наука, как БИОНИКА (сопоставление и анализ нынешних знаний с природными аналогами).



Примером применения подобных знаний может служить Останкинская башня, структурно похожая на стебель камыша, антифлатерные устройства в самолетах, подсмотренные у насекомых - жужелиц и т.д.



Примерно такое же отношение людей и к вопросу голодания, диетам. Оптимизму некоторых индивидуумов, которые руководствуются поговоркой: «Пока толстый усохнет – худой сдохнет», или – «Пусть лучше пузо лопнет, чем добро пропадет» можно только радоваться. Но кто из проповедников этих теорий прав.

С каждой стороны обозначенных вопросов существует множество достаточно маститых ученых, теоретиков и практиков. Каждый из них проповедует свою теорию и имеет своих последователей. Профессор ХХХХХ утверждает, что голодание – панацея от множества заболеваний, а вот профессор УУУУУ учит, что голодание это последнее, к чему должен прибегать человек из-за вредных последствий для организма.

Тогда вопрос, кто из них прав и что делать бедному крестьянину?

А вот прав, как всегда, профессор, по имени ПРИРОДА. Предположим, Вы заболели. Приходят к Вам сердобольные родственники и друзья, приносят всякие вкусности, и постоянно вы слышите их наставления: ешь, а то сил не будет выздороветь. Врачи конечно с ними зачастую согласны, указывая лишь на количество и качество продуктов.

Но вдруг Вы вспоминаете свою любимую собаку и то, как она вела себя, когда болела. Так вот Ваша собака, первым делом, прекращала принимать пищу (никакой колбасой не соблазнишь) и искала во дворе слабительную травку.

А может быть ну их всех с пакетами и советами, последую я, наверное, опыту любимого Тузика, уж он-то не станет врать своим поведением. И о чудо, мне стало, намного лучше и я убедился, что мать – природа не ошибается. И вспомнил я песню Тимура Шаова «Не ходи».

https://www.youtube.com/watch?v=Bqr14DCmZcg&spfreload=10



Если раньше популярна была пропаганда о пользе голодания, то сегодня все качнулось в противоположную сторону. Вспоминается невероятная популярность знаменитого популяризатора системы лечебного голодания Поля Брега. Это была настольная книга для многих, мечтающих похудеть. Окончилась то голодное, послевоенное время, когда люди наконец-то стали наедаться досыта. Когда стали массово появляться тучные люди и ожирение стало проблемой номер один.

Сегодня общая тенденция в борьбе с лишним весом и оздоровлением организма качнулась в сторону всевозможных диет и физических нагрузок.

Но опять ставится вопрос: это тот путь, по которому нужно идти, чтобы прожить долго, желательно без болезней, счастливо, радуясь свету и своим потомкам?

Говорят, умерьте Ваш аппетит, прекратите есть на ночь, снизьте калорийность потребляемых продуктов, усильте физические нагрузки и т.д.

Видно, все же, следует искать ту золотую серединку, которая и позволит осуществить Ваши мечты.

Такой золотой серединой может явиться сочетание четырех компонентов оздоровления: чистка организма, голодание, диеты и физической нагрузки.

Чистка организма.



Человеческий организм, как и организм любого живого существа, можно сравнить с физическим состоянием старого автомобиля. Характеристики его, предусмотренные проектом, уже не те. Что обычно делается, чтобы восстановить его прежнюю работоспособность? Заменяют изношенные детали автомобиля на новые, восстанавливают внешний вид, но главное - происходит чистка всех систем «жизнеобеспечения» и работоспособности автомобиля.

Чистится система смазки, охлаждения, бензоподачи, электроснабжения и воздухоподачи. При очищенных этих системах и при замене изношенных деталей, автомобиль приобретает новую жизнь, и работает как новый.

У человека же, заменить изношенные или больные органы на новые – задача не из легких, а вот очистить функциональные системы организма – дело не такое и сложное. На эту тему существует множество литературы, но, на мой взгляд, наиболее действенным и практичным является «Универсальный домашний лечебник». Авторы - Непомнящая И.Г., Бочкова Л.А.

http://www.masterjoke.com/6_12.htm

Строго следуя предписаниям этого лечебника, не добавляя и не убирая ничего, можно серьезно обновить работу всех органов и систем организма.

Лишь после проведенной чистки, следует приступать к следующим этапам: диета, голодание, физическая активность, хотя можно и сочетать все это.

Диетическое питание.



Из всех предлагаемых СМИ диет, следует предпочесть раздельное питание.



При том не просто разделять прием белков, жиров и углеводов за один прием пищи, а разделить их на более длительный период: на пример, на два, три дня. Т.е. потреблять белки в сочетании с овощами, а следующие дни – углеводы с овощами. Между такими периодами вставлять один день на кисломолочной диете. Живой организм, следуя эволюционным законам, постоянно пытается адаптироваться к изменяющейся окружающей среде.

Известно, что для переваривания определенной пищи, организм выделяет специфический набор компонентов, содержащихся в желудочном соке. Белки –это в основном кислота, углеводы – щелочь. При достаточно длинном периоде питания одним видом пищи, организм настраивается на нее и почти прекращает выделять желудочный сок с другим компонентом.

Смена же рациона питания, требует времени на перестройку системы формирования состава желудочного сока. При этом, при наличии чувства сытости, организм резко сокращает прием КАЛЛОРИЙ из пищи, переводя их в кал.

Наглядно этот процесс можно продемонстрировать следующим образом. Мы знаем, что жир является энергетическим продуктом, который расходуется организмом для поддержания нормальной температуры тела, на компенсацию энергетических потерь при физической нагрузке, и для защиты тела от низких температур.

Представим себе, что мы топим печь газом. Для горения к газу нужно добавлять кислород. Но в какой-то момент кислород не подается. Газ просто уйдет в дымоход, не отдав свою энергию. То же самое произойдет, если на время ограничить подачу газа.

То есть, если нет кислоты в желудке, то мясо уйдет, не отдав калории, т.к. организм, после приема углеводов, не сумеет быстро перестроиться с хим. составом желудочного сока. И на оборот. Поел, а калорий не получил.

Согласитесь, приятная технология – есть и не получать калорий. Такой технологией питания пользуется известная певица Полина Гагарина. И согласитесь – не безуспешно, т.е. эта технология проверена жизненным опытом.

https://www.youtube.com/watch?v=qGq0gBnVeps

Если разделение питания использовать длительно (месяц, два), то при возвращении к привычному до сих пор питанию, человек может испытывать весьма болезненные ощущения в пищеварительной системе.

О подобном опыте рассказывал Андрей Макаревич. Он перешел на вегетарианский способ питания и чувствовал себя великолепно. Но затем решил, что он достаточно молод, чтобы лишать себя удовольствия есть мясо. Это, как говорится – успеется. После начала перехода на питание мясом, он почувствовал весьма плохо, т.к за время вегетарианского питания, организм перестроился и не был готов переваривать мясные продукты. Подобно ведет себя рыба, при смене атмосферного давления.

Отсюда следует вывод, что смены питания не должны быть длительными.

Человек по природе относится к жвачным животным, о чем свидетельствует зубной аппарат, предназначенный для перетирания пищи. Все жизненные системы травоядных животных направлены на получение из столь малокалорийной пищи, как растения, все нужные вещества, для нормального строительства организма и обеспечения его жизнедеятельности.

Это достигается за счет работы биохимической «лаборатории» организма животного, синтезирующей из травы белки, жиры и углеводы. (Еще один повод для исследования перспектив обеспечения населения полноценным питанием).

В питании той же коровы, свиньи, козы не присутствуют ни белки, ни жиры, но они состоят сплошь из этих компонентов. Мы говорим о жирности молока, мяса домашних животных, но никто и никогда не видел, чтобы они потребляли подобную белковую или жирную пищу.

Голодание.

Голодать, это значит жить обычной жизнью без приема пищи. Эта способность организма выживать без пищи заложена природой и определена генетическим кодом в каждом живом организме.

Если принять энергетический потенциал (жир) упитанного организма условно за 1 000 единиц, а суточный прием пищи (при обычном калорийном питании) – за 100 ед., то при этом идет повседневное накопление жира, при том, что суточная потребность организма для нормальной жизнедеятельности составляет 50 ед.

Ограничив прием пищи на половину, мы достигнем некоего баланса между приходом и расходом калорий. При этом основной запас жира останется неприкосновенным. Следовательно, для снижения веса, необходимо дополнительно снизить объем потребляемой пищи или увеличить расход энергии за счет повышения нагрузок на организм.

Самым эффективным способом снижения веса при этом, станет голодание. Многие люди боятся использования голодания в своей жизни. Мужчины обычно говорят: с понедельника возьмусь, а женщины утверждают, что потеря веса плохо скажется на их фигуре, что все на теле обвиснет, и их перестанут любить из-за потери «товарного» вида. Но все это есть оправдание своей лени и безволия.

Достаточно сравнить две фотографии Полины Гагариной, как говорится до и после, чтобы убедится в том, что у неё ничего не обвисает, после перехода к нынешней стати её тела. Кожа подтянута, все формы уменьшены. И никакого дискомфорта, ни морального, ни физического она не испытывает.

Как вывод, сопровождающие полных людей болезни, еще не достаточно сильно встряхнули их организм и не напугали человека своими негативными последствиями в будущем.

На чужих ошибках никто не учится. Получив от жизни серьезный звонок (инфаркт, инсульт, диабет), человек начинает себя ругать: какой я дурак, что не слушаю знающих людей и довел себя да такого состояния.

При этом, испугавшись за свою жизнь, человек клянется себе, что сейчас он обязательно изменит свое отношение к курению, пьянству, обжорству и будет следовать всем правилам здорового образа жизни. Ох и заживу же я теперь, думает этот напуганный человек.

И тут он будет с «нетерпением» ждать того понедельника, после которого возьмется за себя, отпадет страх за возможно испорченную худобой фигуру. Жить то хочется. Но как показывает человеческий, пусть негативный опыт (концлагеря, природные недоедания), при длительном голодании у человека ничего не обвисает.

И те, которые прошли подобные испытания, при возврате к обычной жизни, живут долго, т.к. за период недоедания организм «съел» в себе, все накопленные вредные отложения и функционирует безупречно.

Для тех, кто с сомнением относится к голоданию, можно привести массу примеров. История знает множество примеров длительного голодания, без каких-либо негативных последствий для здоровья организма. Неожиданный опыт длительного голодания поставила наводчица украинской армии Надежда Савченко.

С 15 декабря 2014 года, Надежда Савченко более 70 суток отказывалась принимать пищу. Жаль, что к подобному опыту длительного голодания, нет ни одного комментария врача – профессионала.

Достоин внимания и опыт Никиты Джигурды, который он проделал, голодая 48 дней, при этом ведя достаточно активный образ жизни.

https://www.youtube.com/watch?v=chg8jPo-KuI

К голоданию нужно приступать постепенно, чтобы организм смог привыкнуть и адаптироваться к этой процедуре. Для этого существует множество литературы. В основном голодания должны быть кратковременными: день, два, три. При голодании, за сутки уходит 1 кг. веса тела.

Физические нагрузки.

Всеобщий призыв заниматься спортом, побольше двигаться, по своей сути, является провокацией население на получение тяжелых травматических заболеваний. Подобная практика проводилась в СССР, когда сверху спускался циркуляр, о массовом укреплении здоровья советского человека.

Последствия подобных «оздоровительных» мероприятий для населения, были катастрофическими. Тысячи инфарктов, инсультов, переломов конечностей.

Главное начальству отчитаться, что народ оздоровлен, а там и трава не расти.

Если серьезно подойти к оздоровлению организма с помощью физических нагрузок, нужны консультации с лечащим врачом, который после проведенных исследований вашего организма, даст вам, соответствующие вашему здоровью, рекомендации.

Постепенное дозированное увеличение нагрузок и регулярность в исполнении рекомендаций врача. А вот в передачах с участием полных людей, их истязают физическими нагрузками почище концлагерного режима. Она, бедная, уже плачет от изнеможения, а её подхлестывают: вперед.

Как вывод из всего выше сказанного, для приведения организма в нормальное состояние, следует составить график необходимых действий по оздоровлению организма и четко его придерживаться.

А когда сильно не хочется заниматься собой, необходимо чаще подходить к зеркалу и, взглянув на свое отражение, начинать ругать себя за свой неприглядный вид, за потерянное здоровье, за загубленную мечту, жертву вашей лени и беспечности к своему здоровью.

Как я вижу весь процесс оздоровительных мероприятий, который поможет привести организм к норме.

Проводятся чистки организма по предложенным технологиям. Утром, выпив стакан воды, легкая разминающая все суставы гимнастика. Упражнения для шейных позвонков, плечевого пояса, станового хребта, бедренных суставов и суставов ног. В процессе дня периодическая гимнастика, особенно приседание и наклоны вперед, при этом можно, при необходимости, класть руки на стол и помогать ногам, выполнять это упражнение.

Упражнения с отягощениями и интенсивными нагрузками, следует делать с осторожностью, постоянно прислушиваясь к своему организму.

Теперь, что касается питья.

Пить много воды. Приготовить и принимать оживляющий организм напиток. В емкость, из расчета на 1,5 литра, закладываются следующие ингредиенты. Сухие корки лимонов и апельсинов, порезанные кусочками. Мята, плоды шиповника (предварительно раздробив их), имбирь, чайная ложка корицы, чайная ложка цикория. Все это дозируется по вашему вкусу. Далее эта закладка заливается кипятком и настаивается.

Когда температура настоя снизится до 40 °C, добавить мед по вкусу. Этот настой следует пить за полчаса до еды, по полстакана.

Вечером, перед сном нужно выпить 100 гр. теплого молока, в которое следует добавить 20 капель настойки прополиса для снятия дневного стресса.

Теперь, что касается питания.

Два дня следует есть, мясо или рыбу с овощами (свежими и тушенными). Следующий день – кисломолочная пища. Затем два дня - углеводы (различные каши) с овощами. Опять кисломолочный день. Последний день семидневки – голодание.

Периодически следует снимать психическое расстройство, связанное с ограничением в питании некоторыми продуктами. Лариса Долина, сидя на кефирной диете, по её словам, мечтала о жареной картошке. И эта навязчивая идея постоянно портила её жизнь. Так возьмите и приготовьте как-нибудь её и съешьте спокойно.

Миф о вреде жареной и копченой пище, следует оставить для пользования тем, кто это пропагандирует. Вред от жареной пищи появляется тогда, когда для жарки используют многократно одно и то же масло. А копчёности вредны, если есть со шкуркой. В этом смысле шашлык намного вреднее копченой рыбы.

Кстати, шпроты - это копченая рыба, но мы едим её прицокивая языком.

Что касается шашлыка. Это маринованное мясо в кислом вине или в уксусе, что придает ему специфический, приятный вкус. Но скажите, после приготовления шашлыка на мангале, сильно ли вы ощущаете этот приятный вкус с кислинкой? От него и следа не остается. А вот концогеренов это мясо набрало достаточно много.

И где тут крики просвещенной медицины? Полная тишина.

А вот попробуйте это маринованное мясо потушить вместе с луком под крышкой на сковородке до готовности и в последний момент, на сильном огне, слегка подсушить без крышки, до появления первых признаков появляющейся жареной корочки. Это совсем другой вкус мяса, который и должен восхищать вас в шашлыке. Тут в пору и поцокать языком.

Теперь по поводу бессолевого питания, пропагандируемого официальной медициной.

Обычно дорогих гостей встречают хлебом и солью. В прошлые века соль ценилась на вес золота. Даже существовала такая профессия, как чумаки, которые привозили соль в места, где её не хватало для питания.

Что обычно запасают люди во времена войн и других потрясений? Мыло, соль, спички. Это товары обусловлены жизненным опытом поколений людей.

Все живое на земле начиналось и произошло из морской пучины, которая есть раствор натриевой соли. В венах и артериях течет соленая кровь. Соленая лимфа – межклеточная жидкость. Расходными материалами соли в организме являются моча, пот, слезы – постоянно смачивающие глазное яблоко.

Не зря животные в природе так тянутся к соли, а егеря и лесники их подкармливают ею, устраивая в лесах лизалища.

Если посчитать суточный расход соли при её выделениях организмом, то получится весьма внушительная цифра.

Предположим, что вы перешли на бессолевую диету, полагаясь на достаточность натриевой соли в продуктах, потребляемой вами. Цифры эти несравнимы, с расходными организмом цифрами расхода соли. Следовательно, у вас нарушится солевой баланс в организме. К чему это может привести?

Увеличится вязкость крови, со всеми вытекающими последствиями, снизится защита от паразитов и микробов, живущих в вашем теле, понизится качество слез, что приведет к деградации зрения и как следствие всего этого – ухудшится иммунитет вашего организма с соответствующими последствиями.

Так, что в вопросе с количеством потребляемой соли нужно придерживаться золотой середины, т.е. умеренность в её потреблении.

Эпилог.



Так и хочется произнести тост: выпьем за то, чтобы, наконец-то наступил тот понедельник, который позволит мне начать новую жизнь.

In nomine patris et filii et spiritus sancti . Аmen.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.