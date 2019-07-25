Что будет, когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

Согласно недавнему отчету ООН, на конец 2018 года 49,2% населения нашей планеты все еще не имеет широкополосного доступа ко всемирной паутине. При этом если в Европе без проблем пользуется интернетом 80% населения, то в странах Африки эта цифра куда скромнее — всего 22%.Происходит это от того, что прокладка оптоволоконного кабеля в бедных регионах нашей планеты экономически не выгодна, а покрытие этих зон быстрым мобильным интернетом требует наличия критической массы платежеспособных клиентов, которых по уже упомянутой причине в этих регионах нет.В настоящее время ряд компаний разрабатывает и внедряет технологии, которые, скорее всего, и совершиат революцию в предоставлении широкополосного доступа. Вопрос лишь в том, кто будет первым.Помимо SpaceX, Amazon объявила о планах запустить более 3000 спутников. OneWeb при поддержке SoftBank и Ричарда Брэнсона, также начала подготовку и развертывание сети из более, чем 600 спутников. Новые спутники обещают быть быстрее, меньше и мощнее, чем предыдущие модели, предлагая задержку в 25-35 миллисекунд. А это уже сравнимо с некоторыми кабельными DSL-системами.Другой подход предлагает Google. Поисковый гигант экспериментирует с воздушными шарами, которые работают, как своего рода летающие вышки сотовой связи. А Facebook вместе с Airbus исследует возможность раздавать интернет при помощи беспилотных летательных аппаратов.Почему именно SpaceX первой развернет сеть спутниковКомпания Илона Маска уже значительно опережает конкурентов и к концу 2020 года планирует вывести на орбиту до 800 спутников. Конкуренты же пока далеки от этих цифр. OneWeb стремится к развертыванию сети к 2021 году, а Amazon и вовсе не называет никаких сроков начала работы. Хотя трудно себе представить, что компания Джеффа Безоса упустит такой перспективный рынок.По большому счету компания Илона Маска лишь дорабатывает имеющуюся технологию. Сегодня во всем мире есть несколько провайдеров, предоставляющих доступ в интернет посредством спутниковой связи. Для этого используется трансивер — устройство для принятия и придачи спутникового радиосигнала. Что-то вроде модема, но для работы со спутниками. Так почему нельзя использовать существующие спутники? Дело в том, что они располагаются на высоте около 36 тысяч километров. И из-за этого радиоволнам приходится преодолевать большое расстояние, что приводит к возникновению задержек. К этому присоединяются помехи и в результате скорость соединения не особо радует.Starlink должен исправить эту проблему. Спутники будут находиться на высоте от 335 до 1325 километров, что позволит многократно сократить задержки. Кроме того, планируется размещение наземных станций, которые будут передавать информацию на спутники, используя радиоволны. А сами спутники между собой уже будут обмениваться данными с использованием лазеров. Более подробно о том, как работает сеть спутников SpaceX вы можете почитать в нашем материале на эту тему.Аналитики предсказывают, что в ближайшие три-пять лет большая часть планеты будет иметь доступ к надежной и быстрой широкополосной связи. По их подсчетам, более трех миллиардов человек получат доступ к продуктам и сервисам, которые раньше были для них недоступны. Это как образовательные платформы, так и онлайн-магазины и социальные сети. Новая аудитория этих сервисов поспособствует росту всей мировой экономики.Помимо этого отдаленные регионы получат возможность общаться, используя качественную аудио- и видеосвязь, обмениваться сообщениями и получать информацию. Можно будет спокойно общаться при помощи интернета в районах, где раньше это было недоступно.Нельзя исключать и развитие в сфере развлекательного контента. Сервисы по потоковому воспроизведению фильмов, сериалов и музыки получат новую аудиторию. В конечном итоге все эти сервисы не просто получат дополнительное финансирование, но и смогут пустить эти средства на развитие своих платформ, от чего в конечном счете выиграют все, включая и нас с вами.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9027973.html