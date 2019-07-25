“Чернобыль” от НТВ
09:56. 25 июля 2019 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
- Что мы говорим про хорошее кино?
- Не сегодня.
В ответ на клюквенно-тоталитарный "Чернобыль" от HBO грядет отечественный конспирологично-мыльный "Чернобыль" от НТВ.
Борьба была равна…
PS. Относительно американского сериала, то на выходе получилась обычная пропаганда завернутая в псевдодокументальную упаковку, причем чем дальше фильм продвигается по сюжету, тем очевиднее становится пропагандисткий характер данного опуса.
Судя по кол-ву разборов и фактологической критике, полноценно скормить не удалось, хотя с учетом общего падения уровня образования, популярности подобных поделок удивляться не приходится. Можно было бы сказать, что вот у нас снимут что-то достойное на тему, с уважением к советской истории, фактам и людям, но судя по трейлеру отечественного шедевра, не в этот раз. Еще и актеров из "Спящих" зачем-то притащили, в результате чего все это выглядит как "Спящие. Начало". Молодой сотрудник КГБ (будущий честный сотрудник ФСБ) ЕЩЕ ТОГДА разоблачает роль ЦРУ в подрыве Чернобыльской АЭС.
В итоге, в ответ на американскую клюкву "про злой страшный русский коммунизм" снимаем свою. Уверен, что как и американский "Чернобыль", отечественный также удостоится существенного кол-ва юмористических обзоров.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5159068.html
Сюжет сериала. Украинский отдел КГБ выясняет, что иностранные спецслужбы проявляют интерес к Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Главный герой, советский контрразведчик Андрей Николаев, приезжает в Припять (это ближайший город к ЧАЭС), чтобы вычислить агента ЦРУ и предотвратить возможный теракт.
Уже смешно. Жду с нетерпением эту комедию