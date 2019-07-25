В ответ на клюквенно-тоталитарный "Чернобыль" от HBO грядет отечественный конспирологично-мыльный "Чернобыль" от НТВ.Борьба была равна…PS. Относительно американского сериала, то на выходе получилась обычная пропаганда завернутая в псевдодокументальную упаковку, причем чем дальше фильм продвигается по сюжету, тем очевиднее становится пропагандисткий характер данного опуса.Судя по кол-ву разборов и фактологической критике, полноценно скормить не удалось, хотя с учетом общего падения уровня образования, популярности подобных поделок удивляться не приходится. Можно было бы сказать, что вот у нас снимут что-то достойное на тему, с уважением к советской истории, фактам и людям, но судя по трейлеру отечественного шедевра, не в этот раз. Еще и актеров из "Спящих" зачем-то притащили, в результате чего все это выглядит как "Спящие. Начало". Молодой сотрудник КГБ (будущий честный сотрудник ФСБ) ЕЩЕ ТОГДА разоблачает роль ЦРУ в подрыве Чернобыльской АЭС.В итоге, в ответ на американскую клюкву "про злой страшный русский коммунизм" снимаем свою. Уверен, что как и американский "Чернобыль", отечественный также удостоится существенного кол-ва юмористических обзоров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5159068.html