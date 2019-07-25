Борьба за честные выборы

У меня много врагов, они с яростью нападают на меня и всячески стараются опорочить. Люди боятся свободы внутренней, они ищут причину и кого-то, кто бы их держал и не пускал. Это для них лучше, чем быть свободными.

— Фёдор Филиппович Конюхов