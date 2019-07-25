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Борьба за честные выборы

07:46. 25 июля 2019 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:


«Сможем ли мы помешать ему взламывать наши выборы… и подорвать нашу демократию?» (c)

PS. Прицепом, Россию обвинили еще и в том, что русские хакеры взламывали американские выборы,чтобы…помогать Хиллари Клинтон. По мере развертывания предвыборной гонки в США, стоит ожидать усиления накала антироссийской истерии в демократической прессе, которая будет вовсю муссировать жвачку "взлома американских выборов" в 2016 году и "борьбу" против повторения "взлома американских выборов" в 2020-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5158414.html

Метки: выборы, идиоты, Россия, США, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 67 59
    Valeriy Bondarik 25 июля 2019 в 9:28

    ,,,З д р а в и я Вам,,,

    [i морально~психоЛОГИЧЕСКОГО]
    ““““““““““““““`
    1.Украина и…Россия.
    2.Выборы на Украине и…”выборы” в Москве…
    3.Это КАК Зеленский и…Порошенко!
    “““““““““““““““““
    Так вот:На Украине – Это Выборы = Зеленский(при всех его косякАХ…)
    А вот в Москве т- это…”выборы”-НЕ легитимны = порошенко(по-роCCiйсki)!
    - Украинские выборы – Признаны!а вот в Москве…ДА – Не легитимны!
    [в Москве ИХние "выборы" ЭТО - московский параш,енко!эТО НЕ выборы!]
    “““““““““““““““““““““““““““““““““`
    —>и ВСЕ “те”,кого “выберут” – НЕ легитимны и “они” НЕ имеют прав(а)
    представлять ГДЕ-ЛИБО – ту – ТАМошнюю,московско-КОРРУМПИРОВАННУЮ “власть”!
    * НИКТО с “нИМИ” НЕ может НИЧЕГО решать и что-либо заключать,ТАК-КАК ВСЁ,
    “что” будет от “нИХ” исходить – НЕ законно,НЕ легитимно!
    …Эта – ИХняя – “избранная” власть НЕ власть А…полит-”МАСТЬ”!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 25-7-19.

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