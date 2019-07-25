Беларусь в будущем: национальное самосознание вместо национализма?
Беларусь в Едином Союзе с Украиной и Россией
Андрей Иванов об общественной безопасности и межнациональных отношениях. Как взламываются целые континенты и создаются искусственные конфликты между странами и народами? Для чего создают социальное напряжение в обществе? Какова главная задача глобального центра управления? Как нам развивать национальное самосознание и понимание своей северной (русской) цивилизационной принадлежности?
Секреты новой управленческой культуры раскроет книга:
Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич
===========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/belarus-v-buduschem-natsionalnoe-samosoznanie-vmesto-natsionalizma
Беларусь в будущем.
Буратино утонул
Колобок повесился