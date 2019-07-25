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Беларусь в будущем: национальное самосознание вместо национализма?

15:43. 25 июля 2019 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал:

Беларусь в Едином Союзе с Украиной и Россией

Андрей Иванов об общественной безопасности и межнациональных отношениях. Как взламываются целые континенты и создаются искусственные конфликты между странами и народами? Для чего создают социальное напряжение в обществе? Какова главная задача глобального центра управления? Как нам развивать национальное самосознание и понимание своей северной (русской) цивилизационной принадлежности?

Секреты новой управленческой культуры раскроет книга:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

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Андрей Иванов

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/belarus-v-buduschem-natsionalnoe-samosoznanie-vmesto-natsionalizma

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