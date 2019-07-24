Главная » Мировоззрение

Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 10-я)

17:22. 24 июля 2019 Просмотров - 213 4 коммент. Опубликовал:

Почему КОБ до сих пор не завладела массами

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

============================================================================


Валерий Пякин

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-valeriy-pyakin-chast-10-ya

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 4-я)
... Внутреннего Предиктора СССРВидеоблог: Валерий Пякин Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 2-я) Видеоблог: Валерий Пякин (Часть... +7 (495) 755 44 13 Валерий Пякин
Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 6-я)
... +7 (495) 755 44 13 Валерий Пякин
Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 7-я)
... +7 (495) 755 44 13 Валерий Пякин
Новости Украины и Новороссии 27 января 2017
... глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов скончался несколько часов назад...Юго-восточный фронт" Константин Кнырик."Валерий Болотов скончался, предварительно, от ...как вышло – давайте в этом видеоблоге остановимся на самых интересных моментах...
Новости Украины и Новороссии 27 марта 2017
... Григорьевич, пассажир — полковник Мельник Валерий Иванович, пассажир — полковник Калитич ... Филипп Экозьянц. В данном видеоблоге автор рассматривает и комментирует следующие... глава Нацбанка Украины Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей неоднократно...
Новости Украины и Новороссии 22 мая 2017
...будет что рассказать детям.Кондратюк Валерий Витальевич(Кондратюк Валерій Віталійович) —... главы администрации президента Украины.Валерий Кондратюк окончил Киевское высшее ...блогер Филипп Экозьянц. В данном видеоблоге поднимаются, среди прочего, следующие темы...

4 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)