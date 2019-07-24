Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 10-я)

Концептуал СМИ Почему КОБ до сих пор не завладела массами

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут: Основы социологии. Комплект из 6 томов ============================================================================



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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-valeriy-pyakin-chast-10-ya