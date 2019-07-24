Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 10-я)
17:22. 24 июля 2019 Просмотров - 213 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Почему КОБ до сих пор не завладела массами
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-valeriy-pyakin-chast-10-ya
Молодец. Хорошо сказал. 10-я серия.
Да ничего подобного.
Лёня голубков был УБЕДИТЕЛЬНЕЕ !!!!!
Лёне страна отнесла сотни миллиардов а этому рубля не дадут )))
А ” Куплю жене сапоги” это просто шедевр ))
Пякил лузер со своими динозаврами реплилоидами и пердикторами.
Ну такую херню несет……
Не может человек, будучи концептуально подкованным, безгранично верить в одного конкретного человека, в его непогрешимость. Одно из двух: либо не подкован, либо лукавит.