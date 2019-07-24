Русская гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад

Гаплогруппа R1a – основная по численности среди этнических русских, ее в среднем 48% в составе мужской популяции европейской части Российской Федерации, при уходе к северу от Пскова ее количество падает до 40%, за счет увеличения доли южно-балтийской и угорской компоненты (гаплогруппа N), а при переходе к югу количество R1a охватывает две трети русских мужчин . В малых городках и деревнях доля гаплогруппы R1a может достигать 80-100%.



Земля, на которой была поставлена деревня, была выдана царским указом, видимо, за боевые заслуги в 1636 году сыну боярскому Ивану Клёсову, примерно 1580 года рождения.



В деревне жили только потомки Ивана, так было принято в однодворческих деревнях – посторонних туда не допускали, земля предками выслуженная, «позятьевщина», когда «приставший на наследницу» зять-чужеродец пытался войти в общину, обычно не допускалась, и, более того, формальными земельными актами не оформлялась.



Дочери обычно уходили к мужу в его деревню, как правило, тоже на выслуженной земле, и часто носящую название по фамилии древнего сына боярского, от которого деревня и пошла на своей земле. И то – нечего зятю здесь делать, земля выслуженная, жалованная, и в поместном приказе за предком и потомками записанная.

Так и получалось – все потомки имели один и тот же субклад и гаплотип. В нашей деревне прямая проверка показала, что все имеют такую же гаплогруппу (R1a) и такой же гаплотип, как у меня, и только при развороте его до 67-маркерного начинают появляться редкие мутации. Расчет по мутациям в гаплотипах показал, что общий предок деревни жил в конце 16-го века.

Понятно, что если общий предок деревни имел гаплогруппу другую, скажем, I2a, то вся деревня в наше время будет иметь I2a. Так что перепады гаплогрупп между сотнями и тысячами деревень возможны, но в южных областях России, как в Орловской, Курской, Белгородской областях, существенно преобладает гаплогруппа R1a.



Видимо, таких было большинство у древних детей боярских. Откуда же они появились? Наш род, например, имеет восточно-карпатскую ветвь гаплогруппы R1a.

Гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад, как показали расчеты по снипам. Было это, видимо, в Южной Сибири, поскольку древнюю гаплогруппу R с археологической датировкой 24 тысячи лет назад нашли именно там.



Но поскольку древних ископаемых костных остатков с гаплогруппой R1a и датировками 10-20 тысяч лет назад пока не найдено, ни в Южной Сибири, ни в других местах, твердых доказательств региона происхождения этой гаплогруппы пока нет.



Недалеко от Алтая, в южной части Центральной Азии живут несколько северокитайских племен, которые на 30-40% состоят из носителей гаплогруппы R1a, и их гаплотипы настолько сильно мутированы, что их общий предок должен был жить 21 тысячу лет назад .



Но гаплотипы всего 5-маркерные, которые склонны давать большую погрешность в хронологических оценках, субклады их неизвестны, так что эта сторона вопроса ожидает более глубоких исследований.

А.А. Клёсов

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