Русская гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад
Гаплогруппа R1a – основная по численности среди этнических русских, ее в среднем 48% в составе мужской популяции европейской части Российской Федерации, при уходе к северу от Пскова ее количество падает до 40%, за счет увеличения доли южно-балтийской и угорской компоненты (гаплогруппа N), а при переходе к югу количество R1a охватывает две трети русских мужчин.
В малых городках и деревнях доля гаплогруппы R1a может достигать 80-100%.
В качестве примера можно привести фамильную деревню автора этого поста, деревню Клёсово Конышевского района Курской области.
Земля, на которой была поставлена деревня, была выдана царским указом, видимо, за боевые заслуги в 1636 году сыну боярскому Ивану Клёсову, примерно 1580 года рождения.
В деревне жили только потомки Ивана, так было принято в однодворческих деревнях – посторонних туда не допускали, земля предками выслуженная, «позятьевщина», когда «приставший на наследницу» зять-чужеродец пытался войти в общину, обычно не допускалась, и, более того, формальными земельными актами не оформлялась.
Дочери обычно уходили к мужу в его деревню, как правило, тоже на выслуженной земле, и часто носящую название по фамилии древнего сына боярского, от которого деревня и пошла на своей земле. И то – нечего зятю здесь делать, земля выслуженная, жалованная, и в поместном приказе за предком и потомками записанная.
Так и получалось – все потомки имели один и тот же субклад и гаплотип. В нашей деревне прямая проверка показала, что все имеют такую же гаплогруппу (R1a) и такой же гаплотип, как у меня, и только при развороте его до 67-маркерного начинают появляться редкие мутации. Расчет по мутациям в гаплотипах показал, что общий предок деревни жил в конце 16-го века.
Понятно, что если общий предок деревни имел гаплогруппу другую, скажем, I2a, то вся деревня в наше время будет иметь I2a. Так что перепады гаплогрупп между сотнями и тысячами деревень возможны, но в южных областях России, как в Орловской, Курской, Белгородской областях, существенно преобладает гаплогруппа R1a.
Видимо, таких было большинство у древних детей боярских. Откуда же они появились? Наш род, например, имеет восточно-карпатскую ветвь гаплогруппы R1a.
Гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад, как показали расчеты по снипам. Было это, видимо, в Южной Сибири, поскольку древнюю гаплогруппу R с археологической датировкой 24 тысячи лет назад нашли именно там.
Но поскольку древних ископаемых костных остатков с гаплогруппой R1a и датировками 10-20 тысяч лет назад пока не найдено, ни в Южной Сибири, ни в других местах, твердых доказательств региона происхождения этой гаплогруппы пока нет.
Недалеко от Алтая, в южной части Центральной Азии живут несколько северокитайских племен, которые на 30-40% состоят из носителей гаплогруппы R1a, и их гаплотипы настолько сильно мутированы, что их общий предок должен был жить 21 тысячу лет назад .
Но гаплотипы всего 5-маркерные, которые склонны давать большую погрешность в хронологических оценках, субклады их неизвестны, так что эта сторона вопроса ожидает более глубоких исследований.
Источник.
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гаплогруппа R1a более всего распространена среди славян, скандинавов, северных индийцев и некоторых среднеазиатских народов – русская, да.
Не только…;))
Клёсов ЖУЛИК.
R1a появилась когда ещё никаких русских не было. Пришла в центральную и западную Россиию с Урала вместе с ТАТАРАМИ.
Русские пришли с Петром 1. До него никаких русских не было а были ОРДЫНЦЫ. Русские это европейко-германская R1b.
И ещё была РУСЬ которая к русским никакого отношения и это часть Польши и Литвы. Рюриковичи (гаплогруппа N)и другие.
И русские или славяне это термин ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ.
Этнические русские это как назвать марку авто по цвету.
Лжеученый точно…;)) Он химик и вот тут может быть что-то знает, но не генетик.
“Русские пришли с Петром 1…. Русские это европейко-германская R1b” – как написано в летописях – название “русский” произошло от названия скандинавского племени “рось” из которого был Рюрик. Других источников пока нет.
В какой летописи? ))
Вас обманули ))
Скандинавы знать не знают про такое племя как и монголы о Чингис хане узнали от русских ))
Русь- торговый путь. И скандинавы уходя на Русь на заработки становились Русбю а возвращаясь снова скандинавами.
Русь это профессия.
Ну как “казак”.
Лучше всего об этом у Данилевского.
https://de-vid.com/video/корпорация-«древняя-русь»-рассказывает-историк-игорь-данилевский-2XNjPfhF1W0.html
Русь и Русские это разные и по времени и по месту понятия. НИЧЕГО ОБЩЕГО. И даже пишется иначе.
Встретились как-то два еврея и ну обсуждать происхождение русских )))
Два маркёра.))
Славянского генетика Клёсова евреи наградили Золотой медалью.
Единственного НЕ ЕВРЕЯ (хотя сомнительно) за всю историю этой медали.
А теперь посмотри на себя в зеркало и вспомни как лечилась у Кашпировского и несла денешку Лёне Голубкову.
(Оппа! Опять кнопкой ошиблась. Что за наваждение?)
Клёсов не “славянский генетик”. Он генетик, изучающий происхождение всех народов. В том числе и евреев.
крикунолег v/s хохол ? )))