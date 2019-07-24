Главная » История, Мировоззрение

Русская гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад

08:33. 24 июля 2019 Просмотров - 414 9 коммент. Опубликовал:

Гаплогруппа R1a – основная по численности среди этнических русских, ее в среднем 48% в составе мужской популяции европейской части Российской Федерации, при уходе к северу от Пскова ее количество падает до 40%, за счет увеличения доли южно-балтийской и угорской компоненты (гаплогруппа N), а при переходе к югу количество R1a охватывает две трети русских мужчин.
Русская гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад
В малых городках и деревнях доля гаплогруппы R1a может достигать 80-100%.

В качестве примера можно привести фамильную деревню автора этого поста, деревню Клёсово Конышевского района Курской области.


Земля, на которой была поставлена деревня, была выдана царским указом, видимо, за боевые заслуги в 1636 году сыну боярскому Ивану Клёсову, примерно 1580 года рождения.

В деревне жили только потомки Ивана, так было принято в однодворческих деревнях – посторонних туда не допускали, земля предками выслуженная, «позятьевщина», когда «приставший на наследницу» зять-чужеродец пытался войти в общину, обычно не допускалась, и, более того, формальными земельными актами не оформлялась.

Дочери обычно уходили к мужу в его деревню, как правило, тоже на выслуженной земле, и часто носящую название по фамилии древнего сына боярского, от которого деревня и пошла на своей земле. И то – нечего зятю здесь делать, земля выслуженная, жалованная, и в поместном приказе за предком и потомками записанная.

Так и получалось – все потомки имели один и тот же субклад и гаплотип. В нашей деревне прямая проверка показала, что все имеют такую же гаплогруппу (R1a) и такой же гаплотип, как у меня, и только при развороте его до 67-маркерного начинают появляться редкие мутации. Расчет по мутациям в гаплотипах показал, что общий предок деревни жил в конце 16-го века.

Понятно, что если общий предок деревни имел гаплогруппу другую, скажем, I2a, то вся деревня в наше время будет иметь I2a. Так что перепады гаплогрупп между сотнями и тысячами деревень возможны, но в южных областях России, как в Орловской, Курской, Белгородской областях, существенно преобладает гаплогруппа R1a.

Видимо, таких было большинство у древних детей боярских. Откуда же они появились? Наш род, например, имеет восточно-карпатскую ветвь гаплогруппы R1a.

Гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад, как показали расчеты по снипам. Было это, видимо, в Южной Сибири, поскольку древнюю гаплогруппу R с археологической датировкой 24 тысячи лет назад нашли именно там.

Но поскольку древних ископаемых костных остатков с гаплогруппой R1a и датировками 10-20 тысяч лет назад пока не найдено, ни в Южной Сибири, ни в других местах, твердых доказательств региона происхождения этой гаплогруппы пока нет.

Недалеко от Алтая, в южной части Центральной Азии живут несколько северокитайских племен, которые на 30-40% состоят из носителей гаплогруппы R1a, и их гаплотипы настолько сильно мутированы, что их общий предок должен был жить 21 тысячу лет назад .

Но гаплотипы всего 5-маркерные, которые склонны давать большую погрешность в хронологических оценках, субклады их неизвестны, так что эта сторона вопроса ожидает более глубоких исследований.

А.А. Клёсов


***

Источник.

.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4570518.html

Метки: r1a1, гаплотип, днк, клёсов, русский, сибирь

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии (2)
... примерно 10-9 тысяч лет назад.То, что гаплогруппа R1a впервые появилась... современных этнических русских, жителей центральной России, также имеют гаплогруппу R1a (хотя... фатьяновцы - предки современных этнических русских гаплогруппы R1a, субклада Z280.В свою...
Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии
..., а именно носители гаплогрупп R1, R1a и R1b, появились тоже в южной... термин «появились» относится к тому, что у одного из носителей гаплогруппы R... этнических русских гаплогруппы R1a, на Русской равнине. Они все «вышли» из этого гаплотипа примерно...
Гаплогруппы русских: геном и генетика русского народа
....Западно-иранская группа языков появилась уже позже, примерно в V веке до..., в частности, примерные даты миграций носителей гаплогрупп на территории современных Русской Равнины и... с точки зрения лингвистики.Откуда появились эти индоевропейцы? На самом деле...
Русская кровь: история и геополитика
...лет назад, гаплогруппа R1a1 появилась в Индии. История прихода русских в Индию известна...что появление на территории Индии русской гаплогруппы R1a1 3500 лет назад (вычисленное...такой структуре все ее компоненты примерно равновелики, поэтому Россия якобы ...
«Генетика показала — отличий русских от украинцев вы не найдёте» — мнение профессора (ИНФОГРАФИКА)
..., Украине, Беларуси. И третий русский род — гаплогруппа N1c1 — потомки южных балтов, которых... не подтверждает. Доля «татарских» гаплогрупп у русских очень мала. Скорее наоборот — у...». Мы показали, что род R1a появился примерно 20 тысяч лет назад, причем...
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 1)
... примерно 10-9 тысяч лет назад. То, что гаплогруппа R1a впервые появилась...современных этнических русских, жителей центральной России, также имеют гаплогруппу R1a (хотя... фатьяновцы – предки современных этнических русских гаплогруппы R1a, субклада Z280. В ...

9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7845 2283
    krikunoleg 24 июля 2019 в 9:13

    гаплогруппа R1a более всего распространена среди славян, скандинавов, северных индийцев и некоторых среднеазиатских народов – русская, да.

    Не только…;))

    Ответить
    1
    • 4479 845
      ХОХОЛkrikunoleg 24 июля 2019 в 9:54

      Клёсов ЖУЛИК.
      R1a появилась когда ещё никаких русских не было. Пришла в центральную и западную Россиию с Урала вместе с ТАТАРАМИ.
      Русские пришли с Петром 1. До него никаких русских не было а были ОРДЫНЦЫ. Русские это европейко-германская R1b.
      И ещё была РУСЬ которая к русским никакого отношения и это часть Польши и Литвы. Рюриковичи (гаплогруппа N)и другие.
      И русские или славяне это термин ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ.
      Этнические русские это как назвать марку авто по цвету.

      Ответить
      -4
      • 7845 2283
        krikunolegХОХОЛ 24 июля 2019 в 10:51

        Лжеученый точно…;)) Он химик и вот тут может быть что-то знает, но не генетик.

        “Русские пришли с Петром 1…. Русские это европейко-германская R1b” – как написано в летописях – название “русский” произошло от названия скандинавского племени “рось” из которого был Рюрик. Других источников пока нет.

        Ответить
           
  • 3214 2738
    Лариса Петрова 24 июля 2019 в 12:00

    Встретились как-то два еврея и ну обсуждать происхождение русских )))

    Ответить
    2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)