Новый Чернобыль, Задержанные моряки, Плед вместо флага // Галопом по Европам #70
В этом выпуске:
- Правительство может разрешить РЖД вырубать лес для расширения БАМа и Транссиба
- Росприроднадзор припугнул новым Чернобылем на заводе Усольехимпром в Иркутской области
- Северная Корея задержала рыболовецкое судно с 15 гражданами России
- МВФ снизил прогноз по росту российского ВВП
- Кандидат в президенты США от демократов предупредила о приближении экономической катастрофы
- Иран и Великобритания борются за безопасность в Ормузском проливе
- Трамп: «Не хочу убивать 10 миллионов человек»
- Губернатор Коста-Рики предложил кормить ворон трупами
- Итальянскую забастовку готова начать скорая помощь в Тольятти
- В Армении арестован владелец московского ресторана, перед которым был зарезан российский спецназовец
- Онищенко предлагает поднять возраст продажи спиртного до 21 года
- Прыгунья с шестом Гатауллина использовала плед вместо флага
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам