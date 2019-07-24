Новый Чернобыль, Задержанные моряки, Плед вместо флага // Галопом по Европам #70

В этом выпуске:

- Правительство может разрешить РЖД вырубать лес для расширения БАМа и Транссиба

- Росприроднадзор припугнул новым Чернобылем на заводе Усольехимпром в Иркутской области

- Северная Корея задержала рыболовецкое судно с 15 гражданами России

- МВФ снизил прогноз по росту российского ВВП

- Кандидат в президенты США от демократов предупредила о приближении экономической катастрофы

- Иран и Великобритания борются за безопасность в Ормузском проливе

- Трамп: «Не хочу убивать 10 миллионов человек»

- Губернатор Коста-Рики предложил кормить ворон трупами

- Итальянскую забастовку готова начать скорая помощь в Тольятти

- В Армении арестован владелец московского ресторана, перед которым был зарезан российский спецназовец

- Онищенко предлагает поднять возраст продажи спиртного до 21 года

- Прыгунья с шестом Гатауллина использовала плед вместо флага

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eMkb3oCStbM