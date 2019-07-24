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Можно ли изменить судьбу? Алексей Орлов и Михаил Ять

10:55. 24 июля 2019 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:

Судьба человека.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского Радио пришли такие вопросы:

“Когда душа отправляется на землю, она может иметь не одну программу (судьбы), а две, три и более? И могут ли тебе позволить их изменить? “
Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=POBcQrd3ZxA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5415 4717
    Валерий 24 июля 2019 в 13:48

    Не знаю, что в ролике, терпеть не могу смотреть ролики, не знаю, как раскрыли тему. Отвечу на вопрос сам: “Когда душа отправляется на землю, она может иметь не одну программу (судьбы), а две, три и более? И могут ли тебе позволить их изменить? “
    Несколько программ одновременно бывает только у тех, у кого произошел системный или аппаратный сбой загрузки программы в носитель и было загружено несколько программ (либо их частей). В психиатрии это называется “шизофрения”
    Корректная установка программы подразумевает установку единственной программы, которая может быть завершена досрочно. В этом случае грузится и начинает работать программа более высокого уровня

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