Можно ли изменить судьбу? Алексей Орлов и Михаил Ять

Судьба человека.



Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного Славянского Радио пришли такие вопросы:



“Когда душа отправляется на землю, она может иметь не одну программу (судьбы), а две, три и более? И могут ли тебе позволить их изменить? “

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=POBcQrd3ZxA