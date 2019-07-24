Москва. Часть 132
01. Дом Найденова. Общий вид
02. Дом Найденова. Окно
03. Дом Найденова. Потолок гостиной
07. Дом Найденова. В саду. Миловида
08. Дом бывший Селезневых на Пречистенке
09. Деревянный дом в Сытинском переулке
10. Дом Сокол в Богословском переулке, б.Дмитровке
12. Дом М.П.Рябушинского на Спиридоновке
13. Дом, бывший гр. Ф.В.Ростопчина. Ворота
14. Дом, бывший гр. Ф.В.Ростопчина. Часть дома
15. Дом Ст.Павловича Рябушинского на М.Никитской
16. Дом кн.Голицына на Моховой. Один из маршей парадного входа
17. Дом А.И.Коншиной на Пречистенке. 1910
19. Дом Арс.Абр.Морозова на Воздвиженке
20. Музей П.И.Щукина. Малая Грузинская