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Москва. Часть 132

13:27. 24 июля 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

01. Дом Найденова. Общий вид
01. Дом Найденова. Общий вид

02. Дом Найденова. Окно
02. Дом Найденова. Окно

03. Дом Найденова. Потолок гостиной
03. Дом Найденова. Потолок гостиной

04. Дом Найденова. В саду
04. Дом Найденова. В саду

05. Дом Найденова. В саду (2)
05. Дом Найденова. В саду

06. Дом Найденова. В саду
06. Дом Найденова. В саду

07. Дом Найденова. В саду. Миловида
07. Дом Найденова. В саду. Миловида

08. Дом бывший Селезневых на Пречистенке
08. Дом бывший Селезневых на Пречистенке

09. Деревянный дом в Сытинском переулке
09. Деревянный дом в Сытинском переулке

10. Дом Сокол в Богословском переулке, б.Дмитровке
10. Дом Сокол в Богословском переулке, б.Дмитровке

11. Дом Леонтьевых
11. Дом Леонтьевых

12. Дом М.П.Рябушинского на Спиридоновке
12. Дом М.П.Рябушинского на Спиридоновке
13. Дом, бывший гр. Ф.В.Ростопчина. Ворота
13. Дом, бывший гр. Ф.В.Ростопчина. Ворота

14. Дом, бывший гр. Ф.В.Ростопчина. Часть дома
14. Дом, бывший гр. Ф.В.Ростопчина. Часть дома

15. Дом Ст.Павловича Рябушинского на М.Никитской
15. Дом Ст.Павловича Рябушинского на М.Никитской

16. Дом кн.Голицына на Моховой. Один из маршей парадного входа
16. Дом кн.Голицына на Моховой. Один из маршей парадного входа

17. Дом А.И.Коншиной на Пречистенке. 1910
17. Дом А.И.Коншиной на Пречистенке. 1910

18.Дом Игумнова на Якиманке
18.Дом Игумнова на Якиманке

19. Дом Арс.Абр.Морозова на Воздвиженке
19. Дом Арс.Абр.Морозова на Воздвиженке

20. Музей П.И.Щукина. Малая Грузинская
20. Музей П.И.Щукина. Малая Грузинская

Источник: https://humus.livejournal.com/6748475.html

Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото

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