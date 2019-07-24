Михаил Хазин о взаимоотношении либеральных и консервативных идей
15:33. 24 июля 2019 Просмотров - 180 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Я главнокомандующий в рамках пяти оборонных министерств. 5 раз сдавал сопромат в 64-м году.
Никакого симбиоза идей быть не должно. Симбиоз – это глисты. У меня сломался поручень в туалете,
но я еще сам могу. Раньше была компартия – и все было понятно. Была любовь между партией и народом.
Некоторым было не понятно кто кого е-ёт ? Это не важно, главное любовь была.
Противоположность либерализму-ДИКТАТУРА.
Противоположность консерватизму это реформаторы.
Два Гоблина сравнивают горячее с тяжёлым.
А воз и ныне там.