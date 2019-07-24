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Михаил Хазин о взаимоотношении либеральных и консервативных идей

15:33. 24 июля 2019 Просмотров - 180 3 коммент. Опубликовал:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CMHH2TwU2nE

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 977 629
    чужой 24 июля 2019 в 16:30

    Я главнокомандующий в рамках пяти оборонных министерств. 5 раз сдавал сопромат в 64-м году.
    Никакого симбиоза идей быть не должно. Симбиоз – это глисты. У меня сломался поручень в туалете,
    но я еще сам могу. Раньше была компартия – и все было понятно. Была любовь между партией и народом.
    Некоторым было не понятно кто кого е-ёт ? Это не важно, главное любовь была.

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    -1
  • 4500 854
    ХОХОЛ 24 июля 2019 в 16:53

    Противоположность либерализму-ДИКТАТУРА.
    Противоположность консерватизму это реформаторы.
    Два Гоблина сравнивают горячее с тяжёлым.

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  • 977 629
    чужой 24 июля 2019 в 17:13

    А воз и ныне там.

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