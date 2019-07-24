Что такое совесть и мораль. Алексей Орлов, Власта и Георгий
Давайте поговорим…
Зачем совесть нужна человеку.
Алексей Орлов, Власта и Георгий
В передаче рассматриваются вопросы, волнующие многих людей.
- Значение слова «совесть».
- Совесть и Мораль как не запутаться?
- Совесть от ума или от сердца?
- Зачем жить по совести?
- Совесть – предохранитель?
- Что такое совесть народа/нации?
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