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Что такое совесть и мораль. Алексей Орлов, Власта и Георгий

10:55. 24 июля 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим…
Зачем совесть нужна человеку.

Алексей Орлов, Власта и Георгий

В передаче рассматриваются вопросы, волнующие многих людей.

- Значение слова «совесть».
- Совесть и Мораль как не запутаться?
- Совесть от ума или от сердца?
- Зачем жить по совести?
- Совесть – предохранитель?
- Что такое совесть народа/нации?

Если тема интересна, расскажите о передаче друзьям!
Сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GOrzsr33JCQ

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