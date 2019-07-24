Что такое совесть и мораль. Алексей Орлов, Власта и Георгий

Давайте поговорим…

Зачем совесть нужна человеку.



Алексей Орлов, Власта и Георгий



В передаче рассматриваются вопросы, волнующие многих людей.



- Значение слова «совесть».

- Совесть и Мораль как не запутаться?

- Совесть от ума или от сердца?

- Зачем жить по совести?

- Совесть – предохранитель?

- Что такое совесть народа/нации?



Если тема интересна, расскажите о передаче друзьям!

Сделайте мир лучше!



Быть Добру!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GOrzsr33JCQ