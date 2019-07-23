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Звук, образ, слово, речь. Сергей Дёмин. Часть 2

15:59. 23 июля 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

В начале было слово?

Автор-сказитель – Сергей Дёмин
Часть 1 – https://youtu.be/wgP-BBimgzY

В передаче обсуждались следующие темы:

- Звук и Вселенная. Свет и его трансформации.
- Было ли в начале Слово?
- Харля-наука о голосе в казачьем Спасе.
- Образ как основной элемент речи.
- Слово как проявление Света в пространстве Речи.
- Речь и Сознание, как они наполняют друг друга.
- Формирование речевой среды. Что для этого необходимо.
- Причины отсутствия выразительной, красивой и культурной речи. Речь как визитная карточка человека.
- Работа над словом и речью как форма совершенствования и развития человека.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eAdXe_emV-c

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