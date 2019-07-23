Зачем либералам понадобился дискурс о «транзите»?

Известный экономист и аналитик Михаил Хазин выдвинуллюбопытный тезис, посвященной теме так называемого «транзита власти 2024». Он заключается в том, что поскольку Россия является частью процесса идущих глобальных трансформаций, то имеет место некий процесс согласований условия этих трансформаций. Это некая «новая Ялта», новый Договор между ключевыми мировыми державами – Россией, США и Китаем. Прежде всего, между их лидерами – Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем.

Поскольку процесс трансформаций и согласований растянут во времени далеко за пределы 2024 года, то это делает Путина необходимым игроком мировой политики за пределами даты транзита. С учетом этого факта никакого трансферта не будет, как бы формально ни менялась конфигурация российской власти. И потому тема транзита сейчас Путину вообще не интересна, она неактуальна, и потому он ею не занимается. Пока мир не перейдет на новые условия, ни о каком транзите не может быть и речи.

Тем не менее, как отмечает Хазин, еще 5 лет спада, причиной которого является либеральный Вашингтонский консенсус имени Била Клинтона, Россия не выдержит. Либеральный дискурс догорает в России, подобно костру у дороги, и пока он не выгорит полностью, смена либералов в элите на их оппонентов невозможна, точнее – она не нужна, так как она неизбежна, но уже после завершения мировых согласований, требующих сохранения Трампа, Путина и Си Цзиньпина. После чего либералов устранят, так как в мире им не будет базы поддержки. А пока они эту базу имеют, их не трогают, а готовятся их игнорировать, хотя замену им сейчас взять неоткуда.

Тезис Хазина очень интересный, хотя и не выглядит полностью бесспорным. Так, вызывает сомнение тезис, что еще 5 лет спада Россия не выдержит. Опыт и интуиция тех, кто рожден в СССР и пережил 90-е, показывает, что Россия и распадается не от спада, и восстанавливается не от подъема. В отношении России тут нет линейной логики.

Россия не только в состоянии выдержать десятилетия спада, но и на спаде способна расширить свои территориальные пределы. Иван III не сначала добился роста, а потом объединил Русь, а сначала объединил Русь, в которой был спад, а потом в ней начался рост. Иван IV и прочие русские цари делали то же самое.

Российская Империя в 1913 году в плане роста была наилучшей за всю историю. Через 4 года ее не стало. СССР возник задолго до успеха индустриализации и коллективизации. Восточно-европейский советский блок возник, когда СССР был в наихудшем состоянии после войны. Распался СССР в период, намного более лучший, чем последующие 90-е. Крым вернулся в состав России через 6 лет после начала экономического кризиса. И в период спада Россия его поднимает. Да, такая вся кризисная и либеральная. Но ведь мосты-то налицо!

Можно сказать наоборот: на «спаде» Россия не только не распадется, но и вернет утраченные территории, и даже продолжит процесс их возврата. Возможно, это выглядит нелогично с точки зрения абстрактной теории экспансии, требующей для себя сначала растущей экономической базы, но когда Россия развивалась по теории? Когда Россия сначала заканчивала перевооружение, а потом вступала в войну? Всегда было наоборот. В России всегда были не сначала рост, а потом объединение, а наоборот, сначала объединение, а уже потом рост.

Но вот что требует согласия с Михаилом Хазиным, так это его тезис, что транзит власти либералы и силовики стремятся использовать для передела власти. Смена президента – это смена команд, и потому сани нужно готовить летом, а телегу зимой. И потому в стане либералов царит оживление. Они действительно хотят расширить тему простой передачи власти, они хотят под эту сурдинку расширить свои полномочия.

В России невозможно устранить либералов из экономической власти, не вырвав Россию из мирового либерального дискурса. А вырвать его оттуда можно только при условии его глобальной катастрофы. Либералы в экономической власти сейчас – это как раковая опухоль в мозгу. Бывает, она так сплетена с важнейшими кровеносными сосудами, что полностью ее вырезать невозможно, без риска убить человека полностью. И потому ее оставляют до поры и лечат терапией. После чего она или остановится, или пойдет метастазами.

В случае смены парадигмы на нелиберальную – операция не нужна, так как организму меняют голову. Но пока голова прежняя, с ней возятся и несут риски.

В смысле соотнесения глобальных тенденций с внутрироссийским политическим календарем транзит действительно бессмысленнен и неактуален. Он является интеллектуальной ловушкой для обывателя, но последним шансом на реванш для либерального лобби. Поэтому знайте, как только Вы начинаете говорить о транзите власти – Вы тут же начинаете играть по правилам болотных либералов, которые используют этот дискурс для интеллектуального управления. Поэтому наш лозунг – никаких транзитов власти.

Когда Путин говорил, что либерализм мертв, он имел в виду уходящую историческую перспективу либерализма, а не уже наступившую реальность. А на уходящей перспективе действительно любое возвращение либералов – это агония. Либерализм пока жив, но ведь самая темная ночь обычно бывает перед рассветом.

Источник: http://www.iarex.ru/articles/68087.html