Главная » Мировоззрение, Политика, Статьи и Обзоры

Зачем либералам понадобился дискурс о «транзите»?

18:19. 23 июля 2019 Просмотров - 302 4 коммент. Опубликовал:

original

Известный экономист и аналитик Михаил Хазин выдвинуллюбопытный тезис, посвященной теме так называемого «транзита власти 2024». Он заключается в том, что поскольку Россия является частью процесса идущих глобальных трансформаций, то имеет место некий процесс согласований условия этих трансформаций. Это некая «новая Ялта», новый Договор между ключевыми  мировыми державами – Россией, США и Китаем. Прежде всего, между их лидерами – Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем.

Поскольку процесс трансформаций и согласований растянут во времени далеко за пределы 2024 года, то это делает Путина необходимым игроком мировой политики за пределами даты транзита. С учетом этого факта никакого трансферта не будет, как бы формально ни менялась конфигурация российской власти. И потому тема транзита сейчас Путину вообще не интересна, она неактуальна, и потому он ею не занимается. Пока мир не перейдет на новые условия, ни о каком транзите не может быть и речи.

Тем не менее, как отмечает Хазин, еще 5 лет спада, причиной которого является либеральный Вашингтонский консенсус имени Била Клинтона, Россия не выдержит. Либеральный дискурс догорает в России, подобно костру у дороги, и пока он не выгорит полностью, смена либералов в элите на их оппонентов невозможна, точнее – она не нужна, так как она неизбежна, но уже после завершения мировых согласований, требующих сохранения Трампа, Путина и Си Цзиньпина. После чего либералов устранят, так как в мире им не будет базы поддержки. А пока они эту базу имеют, их не трогают, а готовятся их игнорировать, хотя замену им сейчас взять неоткуда.

Тезис Хазина очень интересный, хотя и не выглядит полностью бесспорным. Так, вызывает сомнение тезис, что еще 5 лет спада Россия не выдержит. Опыт и интуиция тех, кто рожден в СССР и пережил 90-е, показывает, что Россия и распадается не от спада, и восстанавливается не от подъема. В отношении России тут нет линейной логики.

Россия не только в состоянии выдержать десятилетия спада, но и на спаде способна расширить свои территориальные пределы. Иван III не сначала добился роста, а потом объединил Русь, а сначала объединил Русь, в которой был спад, а потом в ней начался рост. Иван IV и прочие русские цари делали то же самое.

Российская Империя в 1913 году в плане роста была наилучшей за всю историю. Через 4 года ее не стало. СССР возник задолго до успеха индустриализации и коллективизации. Восточно-европейский советский блок возник, когда СССР был в наихудшем состоянии после войны. Распался СССР в период, намного более лучший, чем последующие 90-е. Крым вернулся в состав России через 6 лет после начала экономического кризиса. И в период спада Россия его поднимает. Да, такая вся кризисная и либеральная. Но ведь мосты-то налицо! 

Можно сказать наоборот: на «спаде» Россия не только не распадется, но и вернет утраченные территории, и даже продолжит процесс их возврата. Возможно, это выглядит нелогично с точки зрения абстрактной теории экспансии, требующей для себя сначала растущей экономической базы, но когда Россия развивалась по теории? Когда Россия сначала заканчивала перевооружение, а потом вступала в войну? Всегда было наоборот. В России всегда были не сначала рост, а потом объединение, а наоборот, сначала объединение, а уже потом рост.

Но вот что требует согласия с Михаилом Хазиным, так это его тезис, что транзит власти либералы и силовики стремятся использовать для передела власти. Смена президента – это смена команд, и потому сани нужно готовить летом, а телегу зимой. И потому в стане либералов царит оживление. Они действительно хотят расширить тему простой передачи власти, они хотят под эту сурдинку расширить свои полномочия.

В России невозможно устранить либералов из экономической власти, не вырвав Россию из мирового либерального дискурса. А вырвать его оттуда можно только при условии его глобальной катастрофы. Либералы в экономической власти сейчас  – это как раковая опухоль в мозгу. Бывает, она так сплетена с важнейшими кровеносными сосудами, что полностью ее вырезать невозможно, без риска убить человека полностью. И потому ее оставляют до поры и лечат терапией. После чего она или остановится, или пойдет метастазами.

В случае смены парадигмы на нелиберальную – операция не нужна, так как организму меняют голову. Но пока голова прежняя, с ней возятся и несут риски.

В смысле соотнесения глобальных тенденций с внутрироссийским политическим календарем транзит действительно бессмысленнен и неактуален. Он является интеллектуальной ловушкой для обывателя, но последним шансом на реванш для либерального лобби. Поэтому знайте, как только Вы начинаете говорить о транзите власти – Вы тут же начинаете играть по правилам болотных либералов, которые используют этот дискурс для интеллектуального управления. Поэтому наш лозунг – никаких транзитов власти.

Когда Путин говорил, что либерализм мертв, он имел в виду уходящую историческую перспективу либерализма, а не уже наступившую реальность. А на уходящей перспективе действительно любое возвращение либералов – это агония. Либерализм пока жив, но ведь самая темная ночь обычно бывает перед рассветом.

Источник: http://www.iarex.ru/articles/68087.html

Метки: власть, политика, противостояние

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем либеральная оппозиция ведет борьбу с коррупцией
... такие видео, и зачем им вообще понадобилась эта широко разрекламированная «борьба... «либеральной оппозицией».Оппозицией наши либералы если и являются, то ...– легальный рынок насилия».Здесь либералы, формально критикуя конкретных представителей действующей...
Кому и зачем понадобился крах СССР
...перед Февралем 1917 г.Зачем?При рассмотрении вопроса о...вопроса «почему» к вопросу «зачем» и «кто».При этом... в котором получали подготовку будущие либералы-младореформаторы (Чубайс, Гайдар, Шохин...» ответ на вопрос – зачем влиятельные и совсем не малочисленные...
Правительство и Центробанк действуют не в интересах России
...считают оппозицию слабой, редко попадаются либералы, которые трезво оценивают политическую ...которые ужесточили закон о митингах. Зачем «Антимайдан» понадобился? Стариков: Чтобы так называемым... толка, убрать из него либералов. И тогда это правительство ...
Манипуляция сознанием сегодня - 1. Что изменилось ?
... западным капиталистам и местным либералам, потому что они «за... украинских, но рядовому избирателю понадобится ещё длительное время, чтобы...все благополучно забыли. А либералам удалось не только скрыть... над ещё одним вопросом: зачем либералам (в том числе и ...
Сталин прав: элита современной России не может не быть продажной...(2)
...его неправильно понял?Так зачем Орешкину понадобился налог с трансакций? Нам...А это, согласитесь, для либералов и их кураторов очень обидно... во имя роста ВВП либералы в правительстве РФ ведут...-нибудь думает, что властные либералы, которых англосаксы держат на ...
Сурковы приходят и уходят, а Русь будет жить вечно…
...выражение в Русской концепции глобализации.Зачем Суркову понадобилось писать статью птичьим языком...судя по всему не считает либералом:«Высокое внутреннее напряжение, связанное ...ниже торгового, и сопутствующие купцам либералы, учение которых строится на ...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 4480 4054
    жора шапов 23 июля 2019 в 18:47

    И как? Со стадом без цели , и без идеологии , с разномастными “республиками” типа татар, чеченов и дагов , живущими сами по себе ?

    Ответить
    -2
    • 2904 2580
      maryжора шапов 23 июля 2019 в 19:02

      но пастух этого разномастного стада знает цель и куда идем,интуиция нам в помощь и Совесть

      Ответить
      1
      • 4461 855
        ХОХОЛmary 23 июля 2019 в 20:08

        Да и пастух не знает.
        Вот сели играть А. Андерсен – Л. Кизерицкий в 1851 и никто не знал что эта партия станет величайшей и бессмертной.))
        И стадо болельшиков не знало кто победит.
        Да и вообще это СТАДО то больше то меньше то надо то нет.
        Можно их размножать как кроликов а потом ВЫРЕЗАТЬ почти всех как весь 20-й век вырезали население России и Европы и Китая.
        Сталин,Гитлер,Мао,Пол-Пот.

        Ответить
        -2
  • 797 592
    Андрей Чигрин 23 июля 2019 в 22:48

    Очень хорошо модератор расположил фотографии тем сайта. Молодец!

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)