Учите русский. Пригодится

Ведь почти вся континентальная Европа к 1941 году так или иначе вошла в Третий рейх. Из существовавших к июню 1941 года почти тридцати европейских стран девять – Испания, Италия, Финляндия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия и Хорватия – совместно с Германией и Австрией вступили в войну против СССР.

Вначале хотел написать, что все «цивилизованное европейское содружество» вместе с нами отметит этот Великий праздник, но решил воздержаться, поскольку многим европейским странам логичнее было бы отмечать не День Победы во Второй мировой войне, а вспоминать свою постыдную капитуляцию.

Победу создавала вся страна на фронте и в тылу, а ударной силой Победы стали высочайшая организация партии большевиков, возглавляемой Иосифом Сталиным, победоносная мощь Красной армии и флота, уникальное военное искусство наших полководцев, мощь советского оружия, неутомимый труд индустрии.

Победа в Великой Отечественной войне – это был советский триумф над вселенским злом, которое стремительно затягивало все человечество в черную бездну .



А остальные после недолгого сопротивления врагу сдались и стали работать на его промышленность.

Так, Монако продержалось один день, Люксембург – один день, Нидерланды – шесть, Бельгия – восемь, Югославия – двенадцать, Греция – двадцать четыре, Польша – тридцать шесть, Франция – сорок три дня.

Даже считавшиеся нейтральными Швейцария и Швеция предоставили фашистской Германии право свободной перевозки через свою территорию военных грузов и наживались на войне, получая огромные доходы от торговли с «германскими партнерами». Известно также, что «нейтральная» Португалия в мае 1945 года объявила трехдневный траур в связи с кончиной Гитлера.

Поэтому наша победа в той страшной войне и сегодня никак не по вкусу «европейским партнерам», которые до сих пор не оправятся от комплекса неполноценности, полученного в сороковые годы прошлого столетия. И эта «потеря лица», как говорят на Востоке, заставляет их выискивать и выдумывать факты и фактики с целью принизить или вообще дезавуировать нашу Великую Победу.

Ведь пока наша многонациональная Красная советская армия, объединенная в единый кулак, одерживала победы на Восточном фронте, «цивилизованная Европа» откровенно сотрудничала с врагом.

Именно поэтому, по воспоминаниям участников, во время подписания Акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 года глава немецкой делегации фельдмаршал Кейтель, увидев среди присутствовавших на церемонии лиц во французской военной форме, не смог сдержать удивления: «Как?! И эти тоже нас победили, что ли?!»

Наверное, сегодня стоило бы напомнить европейцам, призывающим отмечать День Победы без участия России, что фашистский вермахт покорил их страны быстрее, чем завоевал несколько домов в Сталинграде.

Видимо, не желая признавать поражение фашистской Германии во Второй мировой войне, некоторые немецкие журналисты пытаются если не откровенно оболгать всю нашу Победу, то хотя бы каким-то образом приуменьшить и принизить мощь и значение отдельных войсковых операций.

Так, журналист из ФРГ Свен Феликс Келлерхофф заявил, что мемориал, установленный в память о погибших в бою под Прохоровкой в 1943 году, не имеет права на существование. По словам этого публициста, современные исследования якобы доказали: грандиозного танкового сражения не было. Об этом автор написал в немецком издании Die Welt.

«Этот памятник должен быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на, несомненно, реальных фотографиях, подтверждают, что у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», – утверждает Келлерхофф.

Журналист пишет, что в сражении на Прохоровском поле участвовали всего 186 танков вермахта против 672 со стороны Красной армии, и утверждает, что немцы в данном бою потеряли только пять единиц боевой техники, тогда как Советский союз – 235.

Но это лживое заявление – не первое в череде гнусных потуг перекраивания истории военных побед Красной армии.

Еще в 2018 году в Германии издание Deutsche Welle опубликовало материалы, из которых якобы следовало, что общеизвестные итоги танкового сражения под Прохоровкой обманчивы. Так, в ФРГ пытались «развенчать главные мифы» об одном из ключевых столкновений Второй мировой войны. По мнению авторов, СССР тогда потерпел «сокрушительное поражение».

Давайте вспомним. Танковый бой на Прохоровском поле прошел 12 июля 1943 года. По оценкам исследователей, в сражении принимали участие до 1500 единиц боевой техники с каждой стороны. Силы были практически равны.

Но одним из главных условий успеха в полномасштабной войне всегда была стратегическая инициатива, поскольку этот фактор позволяет навязывать противнику методы ведения боевых действий на менее выгодных для него условиях.

Целью Германии в Курской битве было срезать двумя группами армий выступ в районе Курска (Курскую дугу), образовавшийся по итогам зимней кампании и вдававшийся в оборону вермахта. Эта цель была настолько очевидной, что советское командование в свою очередь смогло организовать на самой Дуге и в ее тылу глубоко эшелонированную оборону.

В начальной стадии битвы, которая в Германии называлась операция «Цитадель», немецкие войска, наступавшие с севера, увязли в советской обороне. На южной части Дуги Германии удалось достичь большего успеха, приблизившись к городу Обоянь, который расположен в 70 километрах от Курска.

Натолкнувшись в этом районе на сильную советскую оборону, немцы свернули в сторону деревни Прохоровка, где 12 июля и произошел знаменитый бой.

В ходе операции «Цитадель» 4-я танковая армия немцев смогла преодолеть два оборонительных рубежа советских войск. Но на флангах наш фронт не рухнул, как это было еще в 1942 году. Тогда над немцами нависла опасность попадания в окружение, и они ее ясно осознавали. Командующий 4-й танковой армией Герман Гот решил устранить угрозу и отдал приказ танковому соединению СС, которое было нацелено на Курск, взять Прохоровку.

Дивизии «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и «Рейх» развернулись и начали наступление на эту станцию с целью уничтожить обороняющую ее группировку Красной армии. Задачу эту они не выполнили. Советское командование приняло решение отразить наступление танкового корпуса СС контрударом. Части и соединения Воронежского фронта и резерва главного командования, в том числе 5-я гвардейская танковая армия, нанесли его юго-западнее Прохоровки.



Задуманный маневр удался лишь частично, армия генерала Ротмистрова понесла большие потери. Но это был лишь один из эпизодов грандиозного Прохоровского сражения.

В целом же в сражении под Прохоровкой Красной армии удалось одержать верх. После семи суток боев командование немецкой группы армий «Юг» начало отводить танки на исходные позиции. Стоявшая перед танковым корпусом СС задача не была выполнена – они не смогли взять Прохоровку, прорвать третью линию обороны и выйти на оперативный простор.

15 июля Адольф Гитлер издал приказ о прекращении «Цитадели».

Может быть, эта битва не явилась решающим сражением в Великой Отечественной войне, но она позволила нашим войскам овладеть стратегической инициативой и стала предпосылкой знаменитых Сталинских ударов, нанесенных врагу в 1944 году.

В этот же день началась стратегическая Орловская наступательная операция, а 3 августа – Белгородско-Харьковская. Другие большие наступательные операции были проведены и на других участках фронта. Именно они и стали первыми наступлениями Советской армии после перелома в войне.

Главный результат Курской битвы и заключается в том, что после поражения в ней у немцев больше не было возможности развертывать крупные наступательные операции. Это было последнее масштабное наступление вермахта на немецко-советском фронте в период Второй мировой войны, после которого нацистская Германия окончательно утратила стратегическую инициативу на Восточном фронте и до самого конца войны была вынуждена лишь отвечать на действия Красной армии.

Искажение событий на Курской дуге – только один из примеров попыток пересмотреть итоги военных действий.

Сегодня ревизия истории Великой Отечественной войны развертывается синхронно по двум направлениям. В обоих случаях цель одна – лишить СССР, а значит, и Россию, Победы. Делается это двумя способами.

Первый способ состоит в утверждении позиции, что СССР к Победе не причастен, через элементарное замалчивание фактов. Если не говорить о битвах на советско-германском фронте, а исключительно о битвах в Западной Европе, Африке и на Тихом океане, то таким образом формируется представление, что решающие события войны развертывались именно там.

Второй способ заключается во внедрении в массы тезиса о том, что нахождение СССР в числе государств-победителей нелегитимно, утверждением идентичности советского, сталинского режима и германского, фашистского.



В итоге если советский режим подобен фашистскому, то, согласно этой логике, место СССР должно было быть не среди триумфаторов, а среди тех, кто был осужден за преступления против человечества.

В качестве примера, подтверждающего первый способ, можно привести заявление экс-министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны «Освенцим освобождали украинцы».

Второй способ проталкивания откровенной лжи раскрывается через высказывание украинского бывшего премьер-министра Арсения Яценюка о советском вторжении на Украину и в Германию.

Ну а наши «заокеанские партнеры» находятся в первых рядах фальсификаторов истории Второй мировой войны.

Приведу несколько примеров.

«Вторая мировая война была организована триумфом войск, командного состава, штабов и верховного командования, всех составных элементов армии США».

«Победа на фронтах Второй мировой войны в значительной степени была обеспечена благодаря американской промышленности, американским ресурсам и американским людским резервам».

«Хотя США вступили в войну с опозданием, их вклад в победу был решающим. Без их солдат и громадного производства бомб, кораблей и самолетов союзники наверняка потерпели бы поражение»…

Основной целью пересмотра итогов Второй мировой войны и являются попытки изменения системы Ялтинско-Потсдамского мироустройства, определившего все основополагающие принципы и институты жизнеустройства современного человечества.

Соответственно, пересмотр итогов Второй мировой войны предполагает легитимизацию тех субъектов, организаций и того государственного устройства, которые были уничтожены в результате Великой Победы. Поэтому не случайно сегодня, спустя почти семьдесят пять лет после уничтожения гитлеровской нечисти, вновь поднимают голову фашизм и нацизм. Предпринимаются попытки их исторической реабилитации.



Переписываются под этим углом зрения учебники истории. И вот уже фашистская идеология оказывается масштабной политической силой. Над миром реально нависает угроза новой фашизации.

Но, к сожалению, наступление на историю Великой Отечественной войны не ограничивается только внешним давлением. Существует и внутрироссийская лживая пропаганда. О факте ее наличия свидетельствуют высказывания ряда известных представителей оппозиции.

Приведу некоторые примеры.

Александр Минкин: «Может, лучше бы фашистская Германия в 1945 году победила СССР? А еще бы лучше – в 1941-м. Не потеряли бы мы свои то ли 22, то ли 30 миллионов людей, и это не считая послевоенных бериевских миллионов. Мы освободили Германию. Может, лучше бы освободили нас?»

Леонид Гозман: «У СМЕРШ не было некрасивой формы, но это, пожалуй, единственное их отличие от войск СС. Само это слово «СМЕРШ» должно стоять в одном ряду со словами «СС», «НКВД» и «гестапо», вызывать ужас и отвращение, не выноситься в название патриотических боевиков».

Евгений Ихлов: «Генерал Власов был прав. Лучшая участь для нашей страны – это разделиться на этнические государства, высшим достижением которых будет интеграция в Западную Европу на правах трудновоспитываемых младших братьев».

И вот еще один пример, но уже высказывания по ситуации на Украине историка Андрея Зубова: «Для России сейчас важно проиграть войну с Украиной… Те, кто в России соболезнует Украине, сопереживает о своем собственном будущем и будущем всех стран бывшего СССР, ожидает, что с победой Украины процесс освобождения от советского станет необратимым, вы – авангард общего постсоветского движения».

Опасность подобного рода пропаганды несомненна. Ведь в ценностном плане история Великой Отечественной войны является в значительной мере полем битвы за сознание современной российской молодежи. А она в какой-то степени уже расколота. Для одной ее части ориентир – выезд на постоянное место жительства за границу, жизнь на Западе.



Но есть и иная, российски ориентированная, молодежь. Для этой патриотичной молодежи и нужна опора на соответствующий ценностно-мировоззренческий фундамент. А такой фундамент вырабатывается прежде всего через формирование целевым образом исторического сознания.

И наверное, важно законодательно защитить нашу историю Священной войны от нападок всех этих наследников недобитых троцкистов, власовцев и прочих врагов советского и российского народа.

Великая Отечественная война продемонстрировала всему миру, как многонациональное Советское государство, которое Гитлер именовал не иначе как колоссом на глиняных ногах, избавившееся от внутренней оппозиции и скрепленное идеей построения бесклассового общества, сумело вдребезги разнести «тысячелетний рейх» и его «европейских партнеров».



И многим дедам и отцам нынешних «партнеров» пришлось после окончания войны в течение нескольких лет восстанавливать российские города и села, разрушенные «цивилизованными» европейцами.

И конечно, им очень не по душе наша Победа, и поэтому многим из них очень хочется переписать историю Второй мировой войны.

Поэтому для всех недоброжелателей и переписчиков нашей истории один маленький совет.

Есть такой немецкий физик Герман Хакен, уважаемый человек, который ввел термин «синергетика» – как область науки, занимающаяся изучением эффектов самоорганизации в физических системах.

Хакен прекрасно говорит по-русски. Оказалось, что его дед в Первую мировую войну воевал против России. Он попал в плен. Вернулся и наказал сыну: «Учи русский. Пригодится!»

Его отец воевал во время Второй мировой войны тоже против России и также попал в плен и, вернувшись домой, и наказал сыну: «Учи русский. Пригодится!»

Воспользуйтесь же советом мудрого Германа Хакена, которому 12 июля исполнилось 92 года: «Учите русский язык, господа. Пригодится!»





sovross

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