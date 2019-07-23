Сводки от ополчения Новороссии 23 июля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряженной.

Вооружённые формирования Украины в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по достигнутым в Минске договорённостям о перемирии.

На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады преступника Майстренко боевики ВСУ, пытаясь спровоцировать подразделения НМ на ответный огонь, обстреляли позиции НМ ЛНР в районе н.п. Первомайск из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия.

Подразделения Народной милиции не поддались на провокацию противника, выполняя условия достигнутого перемирия. В результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих НМ ЛНР нет.

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По данным разведки, 20 июля два боевика ВСУ уничтожено, два получили ранения.

С 00.00 часов прошедших суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано. Украинское оккупационное командование не оставляет попыток дестабилизировать обстановку вдоль линии соприкосновения.

Традиционно с введением очередного перемирия противник начинает применять более изощренные способы осуществления вооруженных провокаций с целью вызвать ответный огонь и зафиксировать нарушение перемирия со стороны ЛНР.

На этот раз Народная милиция пресекла попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ.

Благодаря высокому уровню профессионализма защитников Республики был предотвращён очередной террористический акт, направленный против мирного населения Донбасса.

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Подразделениями ПВО НМ в районе н.п. Первомайск был сбит ударный БЛА ВСУ «Фурия», оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда.

Боевой заряд представляет оболочное самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами для достижения максимального урона.

В случае сброса данного заряда в месте массового скопления людей, радиус поражения составил бы до 300 метров, а в радиусе до 100 метров шансов спастись не было бы ни у кого.

Имеющиеся в распоряжении Народной милиции материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 54 бригады ВСУ Майстренко по статье 239 УК ЛНР — теракт, и частям 1 и 2 статьи 439 — применение запрещенных средств и методов войны.

Ни одно преступление киевских карателей не останется без возмездия, мы не допустим безнаказанной гибели мирных жителей.

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Используя условия очередного перемирия, украинское командование продолжает нарушать Минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения.

Так, в районе населённого пункта Станица Луганская выявлены огневые позиции трех миномётных расчётов 2Б9 «Василек» калибром 82-мм, размещённые на территории жилого домовладения.

С целью сокрытия размещения данного вооружения, которое может быть использовано киевскими карателями для совершения провокационных обстрелов территории Республики, силами манёвренной группы РЭБ из состава 20 батальона РЭБ ВСУ, осуществляется подавление каналов управления БЛА ОБСЕ. Факты глушения БЛА ОБСЕ подробно отражены в отчёте СММ.

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Украинское командование предпринимает жалкие попытки оправдать преступный обстрел города Первомайск.

По данным от наших источников в штабе «ООС», командующий ССО генерал Лунев поставил задачу офицерам 72 центра Информационно-психологических операций оправдать преступные действия боевиков ВСУ, при этом дискредитировав подразделения НМ.

Через подконтрольных блогеров украинские пропагандисты активно выкладывают информацию с обвинением Народной милиции в провокационном обстреле позиций украинских боевиков с территории жилого массива в районе н.п. Первомайск.

В качестве доказательств украинские профессионалы представляют старые фотографии, использованные ими же в прошлогодних фэйках. Подтасовку и нестыковку фактов уже отмечают авторитетные эксперты и блогеры, которые ранее поддерживали действия ВСУ.

Также, по задаче Лунева, силами специальных операций был организован подрыв электрической подстанции в районе позиций 1 батальона 25 овдбр, с целью обвинения подразделений НМ в нарушении режима прекращения огня.

В результате теракта, спланированного украинскими диверсантами, в районе н.п. Станица Луганская было нарушено электроснабжение, более пятидесяти домов остались без света.

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