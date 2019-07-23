США по-прежнему контролируют Украину

Вчерашние выборы в Верховную Раду Украины стали одной из самых обсуждаемых тем в информационном пространстве на ближайшие несколько дней. Ожидаемая победа партии нынешнего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», с достаточно большим отрывом от остальных конкурентов, говорит о том, что теперь Зеленский получил все имеющиеся рычаги для реализации им на практике тех обещаний, которые он давал в ходе своей предвыборной кампании и, прежде всего, прекращения военных действий на Донбассе, которые в последние дни активизировались именно в результате обстрелов территории ЛДНР со стороны вооруженных сил Украины.

Однако большинство экспертов говорит о том, что на самом деле не стоит ждать каких-либо серьезных изменений как во внешней, так и во внутренней политике Украины, имея в виду политическую несамостоятельность Зеленского, за которым стоят силы, в лице Соединенных Штатов, которые не дадут президенту Украины отклониться от той повестки, которая формируется в Вашингтоне.

Мы попросили высказать свое мнение о прошедших выборах и о тех перспективах, которые следует ожидать после них, писателя, лидера общественного движения «Патриоты Великого Отечества», Николая Старикова.

— Скажу честно, я особо не следил за сценарием выборов на Украине, по той простой причине, как если бы я живи чуть пораньше, я бы не следил за выборами в Третьем Рейхе — потому что все равно у власти останется нацистская партия и ее враждебность к Советскому Союзу ничуть не уменьшится. Результаты выборов на Украине были вполне себе прогнозируемыми. Победа партии Зеленского была предсказуема и в ближайшие пять лет он будет пользоваться доверием, которое будет терять по мере истечения этого срока. После чего он пополнит колоду ненавидимых и презираемых украинских президентов. Точно так же понятно было прохождение в Верховную Раду партии «Голос» во главе с Вакарчуком, чистая политтехнология, которая заставляет нас просто испугаться, а что же будет и как будут называться политические силы, если, не дай Бог, в украинскую политику пойдут гинекологи, проктологи и представители других профессий. Что же касается участия в выборах партии Анатолия Шария, то вопросов к ней было очень много, но оценивать эту политическую силу не представляется никакой возможности. До тех пор, пока не будут сделаны какие-либо политические заявления или политические шаги, для меня Анатолий Шарий остается лицом из интернета, который записывает ролики, для просмотра которых у меня, к сожалению или к счастью, не хватает времени. Ничего не изменилось, США по-прежнему контролируют Украину, гражданская война продолжается, ничего нового.

— Что Вы можете сказать по поводу высказывания Зеленского о том, что фракция его партии «Слуга народа» в Верховной Раде будет создавать коалицию с фракцией откровенно националистической партии Вакарчука «Голос», что позволит им гарантировано получить большинство мест в парламенте и тем самым проводить через него как кадровые назначения в новом правительстве, так и принимать новые законы?

— Я уже давно перестал удивляться, если речь идет об Украине. Нужно понять, что у Украины, как у субъекта международного права, внутренней политики не существует. На Украине проводится масштабный социальный эксперимент, когда населению дурят головы, спекулируют на их эмоциях, искусственно вызывают эти эмоции, а потом отправляют на войну. Я хочу сказать, что на мой взгляд, на Украине сегодня нет ни одной (!), я подчеркиваю НИ ОДНОЙ, политической силы, которая заслуживает того, чтобы за нее проголосовать. Поясню свою позицию. На мой взгляд, единственной проукраинской партией будет та партия, которая будет выступать за единства русского народа, а это значит за воссоединение Украины и России. Скажите мне пожалуйста, есть ли на Украине сейчас хотя бы одна такая политическая сила? Нет. Все остальные, в разной степени подыгрывают бандеровцам, либо являются бандеровцами, конформистами и соглашателями. Поэтому я буду внимательно следить за выборами на Украине и «болеть» за кого-то там, когда появится политическая сила, возглавляемая лидером, который прямо выскажет то, что думают десятки миллионов русских людей по всему миру.

— Сейчас пошли очередные разговоры, что Украину ждет судьба Югославии. Насколько Вы считаете такие разговоры уместными сегодня?

— Такие разговоры надо воспринимать двояко. Во-первых, не только судьба Югославии, распавшейся на части, Украину может ждать повтор операции, которую провела хорватская армия по уничтожению Сербской Краины (непризнанное государство на территории республики Хорватия, населенное этническими сербами и ликвидированное армией Хорватии в 1995 году – прим. ред.). Что же касается судьбы Украины, как государства, то повторю, я хочу, чтобы Украина, в ее нынешних границах, воссоединилась с Россией. Тогда прекратится война и вопрос – Чей Крым? – станет неактуальным. А те отпетые бандеровцы, которые противятся этому, могут посражаться в лесах некоторое время, а потом уехать в Канаду, как это уже было в середине XX века.

Беседовал Дмитрий Борисенко.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106982