Сердце мышонка (индийская притча)

Один мышонок, который находился в постоянном стрессе, очень боялся попасть в лапы кошке.Волшебник пожалел мышонка и превратил его в кошку.Но тогда он стал бояться собак. Волшебник превратил его в собаку.Но тогда он стал бояться пантеры. Волшебник превратил его в пантеру.Но тогда он стал очень бояться охотников. И тут волшебник сдался.