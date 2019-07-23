Сердце мышонка (индийская притча)
18:36. 23 июля 2019 Просмотров - 401 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Один мышонок, который находился в постоянном стрессе, очень боялся попасть в лапы кошке.
Волшебник пожалел мышонка и превратил его в кошку.
Но тогда он стал бояться собак. Волшебник превратил его в собаку.
Но тогда он стал бояться пантеры. Волшебник превратил его в пантеру.
Но тогда он стал очень бояться охотников. И тут волшебник сдался.
Волшебник пожалел мышонка и превратил его в кошку.
Но тогда он стал бояться собак. Волшебник превратил его в собаку.
Но тогда он стал бояться пантеры. Волшебник превратил его в пантеру.
Но тогда он стал очень бояться охотников. И тут волшебник сдался.
Он опять превратил его в мышонка, сказав при этом:
— Ничто тебе не поможет, ибо у тебя сердце мышонка.
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Источник.
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Надо было дать мышонку возможность стать больше кошки ( оставаясь мышонком ) и с удовольствием замочить её. Вот и всё. Волшебник козёл
Стадо баранов руководимых львом намного сильнее чем стадо львов руководимых бараном…
Как ни посмотри, а Ельцин всё равно вражина…
Правильно вали на мертвых
Спасибо за притчу.