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Сердце мышонка (индийская притча)

18:36. 23 июля 2019 Просмотров - 401 4 коммент. Опубликовал:
Один мышонок, который находился в постоянном стрессе, очень боялся попасть в лапы кошке.

Волшебник пожалел мышонка и превратил его в кошку.

Но тогда он стал бояться собак. Волшебник превратил его в собаку.

Но тогда он стал бояться пантеры. Волшебник превратил его в пантеру.

Но тогда он стал очень бояться охотников. И тут волшебник сдался.

Он опять превратил его в мышонка, сказав при этом:
— Ничто тебе не поможет, ибо у тебя сердце мышонка.

***

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4570295.html

Метки: притча

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