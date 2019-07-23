Путин и Лукашенко в сентябре, Медведчук и Пушилин, венгры в Закарпатье

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Тридцать девятый выпуск

- Президент России Владимир Путин провел переговоры с Лукашенко на Валааме;

- Партия Зеленского “Слуга народа” победила на парламентских выборах;

- Денис Пушилин отверг предложения Медведчука;

- Обзор культурных событий недели.



Насколько советская экономическая модель применима к реальности? Как органические системы управления помогут преодолеть кризис? Что нужно для завоевания внешних рынков в короткие сроки? Расскажут книги:

ГОСПЛАН. Вчера. Сегодня. Завтра, Антипов Валерий Иванович

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич



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