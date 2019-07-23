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Путин и Лукашенко в сентябре, Медведчук и Пушилин, венгры в Закарпатье

08:35. 23 июля 2019 Просмотров - 289 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцать девятый выпуск

- Президент России Владимир Путин провел переговоры с Лукашенко на Валааме;
- Партия Зеленского “Слуга народа” победила на парламентских выборах;
- Денис Пушилин отверг предложения Медведчука;
- Обзор культурных событий недели.

Насколько советская экономическая модель применима к реальности? Как органические системы управления помогут преодолеть кризис? Что нужно для завоевания внешних рынков в короткие сроки? Расскажут книги:

ГОСПЛАН. Вчера. Сегодня. Завтра, Антипов Валерий Иванович

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-lukashenko-v-sentyabre-medvedchuk-i-pushilin-vengry-v-zakarpatie

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