Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на Радио России. “Радиоуниверситет. Раскол от Разина до Пугачёва”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=920PqLBeKW8
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Человек часто думает не о Боге, а о себе, и возвышается мыслью о Боге: мол, вот я какой – о Боге думаю! И свинья, верно, о высоком подумывает, но всё больше о себе, потому только жиром растёт, а свинство в себе одолеть не может.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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