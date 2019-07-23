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Пожар в детском лагере, Борис Джонсон – премьер // Галопом по Европам #69

20:28. 23 июля 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Под Комсомольском-на-Амуре сгорел детский лагерь;
- Экипаж сгоревшего в Баренцевом море глубоководного аппарата мог эвакуироваться, но предпочел действовать согласно инструкции;
- В Нижнем Новгороде за мошенничество при строительстве оборонного завода арестован владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Дегтярёв и его дочь;
- Чемезов попросил у Путина 300 миллиардов на оздоровление авиастроительной корпорации;
- BBC сообщило о крупной хакерской атаке на ФСБ;
- Москва и Пекин планируют обновить соглашение о военном сотрудничестве;
- Южная Корея обвинила Россию во вторжении в свое воздушное пространство;
- Британия планирует отправить к берегам Ирана атомную подлодку;
- Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом;
- В Пенсильвании от родителей требуют оплатить долг за школьные ланчи, угрожая лишением родительских прав;
- Госдума отказалась переносить рассмотрение закона об изъятии жилья;
- Патриарх Кирилл призвал восстановить Борисоглебский монастырь в Торжке Тверской области.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3-DAzuLRiZI

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