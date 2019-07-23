Пожар в детском лагере, Борис Джонсон – премьер // Галопом по Европам #69

В этом выпуске:

- Под Комсомольском-на-Амуре сгорел детский лагерь;

- Экипаж сгоревшего в Баренцевом море глубоководного аппарата мог эвакуироваться, но предпочел действовать согласно инструкции;

- В Нижнем Новгороде за мошенничество при строительстве оборонного завода арестован владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Дегтярёв и его дочь;

- Чемезов попросил у Путина 300 миллиардов на оздоровление авиастроительной корпорации;

- BBC сообщило о крупной хакерской атаке на ФСБ;

- Москва и Пекин планируют обновить соглашение о военном сотрудничестве;

- Южная Корея обвинила Россию во вторжении в свое воздушное пространство;

- Британия планирует отправить к берегам Ирана атомную подлодку;

- Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом;

- В Пенсильвании от родителей требуют оплатить долг за школьные ланчи, угрожая лишением родительских прав;

- Госдума отказалась переносить рассмотрение закона об изъятии жилья;

- Патриарх Кирилл призвал восстановить Борисоглебский монастырь в Торжке Тверской области.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3-DAzuLRiZI