Пожар в детском лагере, Борис Джонсон – премьер // Галопом по Европам #69
В этом выпуске:
- Под Комсомольском-на-Амуре сгорел детский лагерь;
- Экипаж сгоревшего в Баренцевом море глубоководного аппарата мог эвакуироваться, но предпочел действовать согласно инструкции;
- В Нижнем Новгороде за мошенничество при строительстве оборонного завода арестован владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Дегтярёв и его дочь;
- Чемезов попросил у Путина 300 миллиардов на оздоровление авиастроительной корпорации;
- BBC сообщило о крупной хакерской атаке на ФСБ;
- Москва и Пекин планируют обновить соглашение о военном сотрудничестве;
- Южная Корея обвинила Россию во вторжении в свое воздушное пространство;
- Британия планирует отправить к берегам Ирана атомную подлодку;
- Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом;
- В Пенсильвании от родителей требуют оплатить долг за школьные ланчи, угрожая лишением родительских прав;
- Госдума отказалась переносить рассмотрение закона об изъятии жилья;
- Патриарх Кирилл призвал восстановить Борисоглебский монастырь в Торжке Тверской области.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам