Недоедание в РФ как признак гуманитарной катастрофы

Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году» и указанные в нем цифры шокируют любого здравомыслящего человека.

Насколько сильно россияне недоедают

Снижение потребления овощей, фруктов и молочных продуктов заметна уже не первый год. Но в 2018 году был побит антирекорд – на россиянина приходится около 7 литров молока, которые он недополучает в год.

Обратимся к процентам, сколько же россияне недоедают и чего не хватает в их рационе?

100% не доедают молочных продуктов;

99,1% не потребляют достаточно овощей;

97,3% недополучают фруктов;

83,1% россиян не потребляют достаточное количество растительного масла, но зафиксирован общий рост потребления жиров.

А как обстоят дела на селе?

На селе обстановка еще хуже, чем в городе, хотя, казалось бы, продукты там выращивают. На селе потребляют на 11,8% меньше фруктов, чем в городе.

Мясных продуктов на селе потребляют меньше, чем в городе на 5,8%;

Яиц – на 3,1% меньше;

Молочных продуктов – на 2,7% меньше, чем городское население.

Несмотря на недоедание, растет ожирение

За 5 лет в период с 2013 по 2017 год статистика по ожирению по России выросла в 1,73 раза! Можно списать это на общемировые тенденции, но в США такие показатели были достигнуты за 40 лет, а не за короткие 5 лет. Ожирение связано с потреблением некачественных продуктов, которые негативно сказываются на здоровье наших граждан.

Вот такая неутешительная статистика от Росстата.

Источник: https://лдпр-мытищи.рф/nedoedanie-v-rf-kak-priznak-gumanitarnoj-katastrofy/?utm_referrer=httpszen.yandex.com