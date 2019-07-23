Недоедание в РФ как признак гуманитарной катастрофы
Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году» и указанные в нем цифры шокируют любого здравомыслящего человека.
Насколько сильно россияне недоедают
Снижение потребления овощей, фруктов и молочных продуктов заметна уже не первый год. Но в 2018 году был побит антирекорд – на россиянина приходится около 7 литров молока, которые он недополучает в год.
Обратимся к процентам, сколько же россияне недоедают и чего не хватает в их рационе?
- 100% не доедают молочных продуктов;
- 99,1% не потребляют достаточно овощей;
- 97,3% недополучают фруктов;
- 83,1% россиян не потребляют достаточное количество растительного масла, но зафиксирован общий рост потребления жиров.
А как обстоят дела на селе?
На селе обстановка еще хуже, чем в городе, хотя, казалось бы, продукты там выращивают. На селе потребляют на 11,8% меньше фруктов, чем в городе.
- Мясных продуктов на селе потребляют меньше, чем в городе на 5,8%;
- Яиц – на 3,1% меньше;
- Молочных продуктов – на 2,7% меньше, чем городское население.
Несмотря на недоедание, растет ожирение
За 5 лет в период с 2013 по 2017 год статистика по ожирению по России выросла в 1,73 раза! Можно списать это на общемировые тенденции, но в США такие показатели были достигнуты за 40 лет, а не за короткие 5 лет. Ожирение связано с потреблением некачественных продуктов, которые негативно сказываются на здоровье наших граждан.
Вот такая неутешительная статистика от Росстата.
Источник: https://лдпр-мытищи.рф/nedoedanie-v-rf-kak-priznak-gumanitarnoj-katastrofy/?utm_referrer=httpszen.yandex.com
Ну незнаю. Я ем овощи и фрукты, не экономлю на здоровье. Хотя бюджет весь на еду уходит, но что делать?
Что-то сомнительно. Они же, эти селяне, привозят нам в город молочку, яйца, мясо. От себя отрывают? Сами и не пробуют?
Да и цифры странные, какие-то слишком относительные.
Издеваются. Переедание реальная угроза. Увкрен что и аФФтур хомяк диванный с отвислым животярой.
Так и живот о плохого питания появляется. Если есть вкусное мясо с зеленью и овощами, то хоть обожрись его с хорошим вином, пузо не будет расти.
Ага. Чтоб такого сожрать чтоб похудеть ))
Это называется ЗАЖРАЛИСЬ.
Ничего.
Не долго осталось пировать.
Уйдёт Путин придёт Кикабидзе и “жить станет весело,станет хорошо”.
Опять из Кремля будет запах шашлыка и звкуки лезгинки.
То-то радость сталинистам.
Будут есть только хороший ржаной хлеб.
Зеленский или Саакашвили будет хорошим президентом для нас.
Только вчера обсуждали с родственницей, как едят сейчас и как раньше. Раньше щей мать наварит, второго тоже, и ешь. А сейчас детишки прям замучились бегать в магаз чипсы и мороженки покупать, всякие хлопья и пирожки с шоколадками. То ли дома не варят еду, то ли денег родители дают до хрена, не поймёшь. С такой “диеты” поросята и вылупляются.
А в моём детстве и не было понятия “карманные деньги у детей”. Мне никто никаких денег не давал, только если посылали в магазин что-нибудь купить, или в школе сдать на завтраки. Даже в институте отдавала маме всю стипендию, а она мне каждый день давала впритык на транспорт и обед. Сейчас думаю, это уже было неправильно, могла бы и оставить стипуху-то мне целиком. 40 руб как раз было бы на месяц. Притом, что вредных привычек не было и нет… Выгадывала на мне рублей 15… вот она, школа нищеты…
Выгадывала гадина… Ух её же мать! Кормила,поила тебя 18 лет. Выгадывала…
Не понять. Чужому не понять.
Сука. Мать её, ебётся с … Или нормальная?
Нельзя жадничать детям. Они, пока маленькие, всё примут. А потом и вспомнят, и задумаются. Мы всегда давали детям максимум, что могли. Не надо унижать нищетой, если у тебя не последние деньги. И сейчас их выручаем.
Уметь жить на мин. средства очень полезно. У меня как-раз сейча дочь перешла в Смольный на руководящую работу. Но пол.года испытательный срок и пол. зарплаты. И + пришлось снять комнату рядом ибо работа с 8-00 до 21-22. Жесть как в армии или полиции )) Но не ноет. Умудряется выкручиваться. Уважаемо. Но хватает только на еду впритычёк
Жись штука долгая и если беда случится а папка уже помер и помочь некому будет знать что делать
Что за жись у неё такая ужасная, это зря она. Не весь же смысл в работе, когда жить-то? Хуже, чем в Японии. А дети? Не видит их…
Молодая ещё )) Не замужем. Всю неделю служит как солдатик а на выходных выступления. Она ещё и с КВН выступает))
Сама такую жизнь выбрала.
Ей нравится
Ну, пока молодая, пускай. Мужа себе хорошего найдёт. (У меня всё только об одном.)
И у меня об этом ))
А у неё в голове одна работа и выступления ))
Говорит
-Если карьеру сделаю без мужика не останусь ))
От такая молодёжь ))
Хохол горд-в Смольный -звучит.А я думаю -женщина за должностью ушла ,ограничивает себя и себя ли только ,жертвует ради чего -будующих денег и ништяков власти ?-идейная? ,прагматичная ,как папа?,будет как Матвиенко спасать родину и народ?.Мне ближе жизнь Айвы-она живая и естественная ,даже “чужой”прослезился вчера ,хотя похоже он познал жизнь до дна,в прямом смысле.
Я с Вами согласен Мари.
Но вот такая воспиталась и принимаю такой какая есть.
Уже и в Сочи перехал чтоб было куда им внуков возить.
Теперь только сидеть на берегу и ждать.))
А вот украли карточки у женщины с двумя детьми, даш? Помирать будет, пожалеешь?
*****, теперь знаю кто этот козёл, который здесь пишет.
Иди лучше сиськи смотри, тебе понятней и приятней. Как раз по уровню развития.
Хлеб точно есть нельзя, химия одна. В России крестьяне пекли ржаной хлеб и часто это было их единственное питание. И не цинги, ни других заболеваний у них не было. Все необходимые витамины и аминокислоты содержались в хлебе. А сейчас производят биологическое оружие убивающее славян.
Крестьяне не ждали когда им Путин хлеба напекёт. Пекли САМИ. Тебе кто мешает это делать?
Я лично вообще не ем хлеб.
Хохол, когда ешь много хлеба, живот болит. Даже если сам печёшь, это неважно. В перестройку пекла и чёрный тоже, не очень хорошая еда.
Делаю квас, там все нужные витамины и немного алкоголя.
Средний чел не представляет, что ему скармливают под видом еды. Как-то хотел сделать экспертизу “творога” – ценник от 10 000 руб. за образец. Желание как-то убавилось.
Дайте кошке бесплатно. Она вам всё точно покажет, что съедобно, а что нет.
Фрискас, Вискас , Китикет. Вообще объедение.
Я имею в виду, дайте кошке образцы творога, сметаны. Рыночное сметает со сладострастным стоном. В красивых баночках – ещё подумает.
1.”Молочку” не доедают, потому что невозможно есть и пить то, что под видом “молочки” продаётся. Даже разобрав мелкобуквенный на рябистом фоне состав, поймёшь, что натурального там – О,О%, зато % консервантов, добавок и улучшителей вкуса (разрешённых нашим правительством, но вреднючих для здоровья) зашкаливает.
2. и 3. можно объединить. Чтобы фрукты и овощи потребляли в достаточном количестве, они должны быть, во-первых, вкусными, что означает быть качественными, т.е. правильно выращенными, вовремя собранными и хранимыми в соответствующих подходящих условиях. И во-вторых, они, фрукты и овощи, должны быть доступными по цене.
Как вы понимаете, ни одно из этих условий не выполняется. Редкость, когда что-либо покупаемого из этой категории вкусно.
4. как-то непонятен : каких растительных масел, когда практически всё только на них.
А полнота, да, это последствие нездорового питания некачественными продуктами, замена качественного питания всякими перекусами не поймёшь чем. Я уже и забыла вкус хорошего хлеба, пряников, печенья, конфет, тортиков, мороженого и др. Вся эта еда также с консервантами, из плохих продуктов (какой может быть вкусной сдоба, если разрешили добавлять муку технич.сортов?)
Зато растёт количество аптек и доходы фармацевтов – ничего личного, бизнес.
Да, а на селе коров почти не осталось – 1-2 на всю деревню, в лучшем случае, поэтому молочки там во многих местах ещё меньше, чем в городе употребляют.
А чтобы держать корову, нужно сено, а это покосные луга, которые ныне переродились и заросли бурьяном. Это комбикорма, это ветеринары, это семенной фонд (быки, короче)) ), а также возможность реализации продукции (корова в среднем даёт 20-30 л молока в день (!!), его надо куда-то сбыть)! А кроме того, это ежедневный тяжёлый труд, т.е. просто нужно иметь хорошее здоровье, силы, чтобы это всё содержать и ухаживать. Те хрупкие созданья мужского и женского полу, ходящие по нашим улицам с заткнутыми ушами, и ведра с водой не поднимут – развалятся. А вы говорите, коровы…
***** ******* ответала, охуенно всё выложтла.
явно кваса обхлебался сегодня и похоже всегда
Семеринку продавали в бюджетном супермаркете. стоит 89 руб. Я 5 кг взял. Хранится хорошо в холодильнике, вкус с киислинкой. Капусты наквасил, добавляю в неё резаные яблоки, репчатый лук и льняное масло. А эти китайские подделки за 150 руб нафиг не нужны.
Не знаю что за аналитик пишет, но вот я живу в деревне, у меня всё своё. Овощи, фрукты, яйца(куриные и перепелиные), мёд, мясо. Как и у большинства живущих в на селе. Поэтому не знаю стоит ли верить такому анализу.
Анализаторы не могут учесть каждую курочку, которую Вы выращиваете и съедаете. По документам она не проходит – вот и как бы не существует.
и слава богу ,а то налог введут-себе родному и семье всегда можно вырастить
Вот пока народ так и перебивается. Выращивает сам на грядках и в курятниках. Неучтённое.