Лесные пожары в Сибири и конспирология

Какую неделю в Восточной Сибири, а именно в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии, горят большие площади тайги. Эти катастрофические для экосистемы события происходят каждый год на этих территориях. Но вопросы у населения начинаются тогда, когда ветер несет дым в сторону городов: где и что горит, почему не тушат?Очаги пожаров севернее оз.Байкал на 22.07.2019г. Плотность и площадь пожаров огромная. Источник: fires.ruИсточник tayga.info/147776Красноярский край. Горит территория, куда легко можно добраться технике, т.к. севернее Ангары – это сплошные лесосеки с зимниками. Возможно, что здесь пожары появились по причине неосторожного обращения с огнем человеком. Как и при пожарах вдоль автомобильных трасс – от выкинутого окурка.Почему наше МЧС активно не занимается тушением таких пожаров? От лесхозов эту функцию забрали себе. Тушение лесных пожаров сейчас их обязанность. Это огромная статья бюджета, где трудно полностью проконтролировать расходы – все условия, как там любят.Видео, что бы оценить уровень смога от дыма.Это не циклон, вернее не только облачность циклона – это дым от лесных пожаров, который воздушные массы антициклона закрутили над этой территорий. Источник rcpod.ruМожно вылететь самолету, сбросить десант для тушения. Раньше так делали. В детстве часто видел тренировки такого лесного десанта. Но с их помощью можно потушить лишь в самом начале, когда площадь очага пожара совсем небольшая. И потом появляется другая проблема – забрать людей.Подобная ситуация в Восточной Сибири почти каждый год. С детства помню запах гари в деревне от горящей рядом тайги. Таежный верховой пожар видел своими глазами, когда я еще подростком попал на тушение. Не участвовать, нет – чернику побрать. Но там было не до нее.В начале 90-х еще привлекали к тушению многие существующие тогда организации. Еще помню, что в лесхозе в нашей деревне в свое время был переоборудованный танк Т-72 с огромным ножом для опахивания очагов пожаров.Что-то типа этого, только с отвалом на две стороныНесколько таких единиц техники, отправленных к началу пожара решат проблему, ликвидировав его в зачатке. Списанные танки все-равно тысячами ржавают у военных. Почему бы их не использовать?А сейчас пишут, что тушение такой площади пожаров не целесообразно. Видимо, сейчас Сибирь расценивается только как источник природных ископаемых и леса. И то, нет желания его сохранять. Почему-то легче создавать всякие гвардии с численностью в сотни тысяч для пресечения возмущений в обществе, чем для защиты среды где живем от тех же лесных пожаров.Как сказывается дым и такой состав воздуха на самочувствии у многих людей и на здоровье – говорить не приходится. Достаточно посмотреть статистику лета 2010г., когда из-за аномальной жары горели леса в европейской части РФ.А в чем же конспирология, спросите, судя по названию статьи?Посмотрите, на североамериканском континенте на той же широте в эти же дни – пожаров на порядок меньше. Хотя лесных и таежных территорий на этой широте не меньше чем в Восточной Сибири.Возможно, все дело в плотности населения у нас и в Северной Америке. У нас есть труднодоступные места, где нет ни дорог ни поселков на протяжении тысяч километров. Добраться до пожаров можно лишь воздухом или по рекам. А там это решается оперативнее. Не знаю, так ли это – лишь предположение..Мысль на тему конспирологии такая: а что, если сибирские пожары не тушат специально? Для чего бездействуют? Нет, не для зачистки территорий как это многим кажется. Для создания дымовой завесы наподобие плотной облачности – для понижения температуры. Например, сегодня по прогнозу температура должна быть выше 24 гр. Но из-за дыма и смога она всего 18-20 гр. А за городом и того ниже. Это лишь мнение на тему глобального заговора.Низкая летняя температура не дает таять вечной мерзлоте и льдам в полярных районах. Многие мировые организации, в том числе природоохранные кричат про глобальное потепление, которое приведет к таянию полярных льдов и затоплению прибрежных городов.Почему кто-то не хочет повышения температуры на Земле? Только ли из-за таяния льдов – еще стоит разбираться. Явно нам что-то не договаривают. Но если по-размышлять этой логикой, и если это так, то им не нужно использовать дорогостоящие химтрейлы (есть версия, что они именно для создания облачности), а можно просто не тушить пожары в Сибири, либо создавать их. Космические аппараты программы «Звездные войны» были разработаны еще в 80-х гг. И ими можно сбивать не только ракеты.Основная версия появления пожаров в труднодоступных местах – сухие грозы. Виновник не человек. В тех местах, можно сказать, нет людей. Надеюсь, моя мысль для многих понятна. Что за каждым событием стоит действие, либо бездействие. И зачастую с умыслом. На многие вещи мы начинаем обращать внимание и задавать вопросы лишь когда меняется наша привычная среда обитания.

Источник: https://sibved.livejournal.com/302161.html