Как нецензурная брань влияет на нашу жизнь?

Важнейшей возможностью, которой обладает каждый из нас, это возможность жить осознанно. Если вы внимательно присмотритесь к тому, как устроена наша современная жизнь, особенно в городах, вы заметите, что сама она создана таким образом, чтобы вы почти всегда пребывали в бессознательном состоянии. И что самое интересное, при этом это состояние бессознательной жизни искусно создает у нас иллюзию, что все решения мы принимаем свободно, без какого-либо внешнего вмешательства со стороны. Главная цель западных пропагандистов, которые стремятся к господству над нашим сознанием – это создание у как можно большего количества жителей, как можно большего количества рефлексов, то есть действий, не требующих обдумывания. Проще говоря, идеал рабовладельцев – это человекоподобные существа напоминающие собачек из экспериментов академика Павлова. Если вы помните школьный курс биологии, академик Павлов так натренировал своих собак, что у них после звонка, которым сопровождалось кормление, начиналось выделение желудочного сока даже тогда, когда еду им не выдавали.

Для того, чтобы люди стали человекоподобными существами, нужно сделать так, чтобы мыслительные процессы у этих людей были как можно более примитивными. Как же они решают эту задачу? Способов много, но главный из них – это максимальное упрощение языка, на котором мы все с вами общаемся. Эллочка Людоедка из романа Ильфа и Петрова со словарным запасом в 30 слов, может выступать в качестве идеала, к которому двигают всё население. В принципе, уже можно констатировать, что большая часть жителей планеты вполне успешно к этому приближаются. Для нашей страны, с большим процентом грамотных людей, с традициями чрезвычайно развитой речи, русским языком, достаточно сложным, а значит способствующем развитию мыслительных способностей, был выбран такой очень мощный инструмент воздействия на сознание, как всяческое распространение, введение в наиболее широкий оборот матерной лексики. Нельзя сказать, что этот инструмент примитивизации мышления используется только для нашей страны. Но, именно у нас, и об этом можно говорить уверенно, этот элемент системы оболванивания, получил максимальное развитие. Сейчас очень легко представить, как заволновались все любители крепкого словца, как в их памяти замелькали образы классиков русской литературы, которые, что греха таить, действительно прославились в кавычках, в том числе, и произведениями полностью построенных на использовании обсценной, т.е. непристойной лексики. Обязательно многие начнут вспоминать о том, что в армии, на стройке и во многих других сферах нашей жизни, якобы вообще нельзя обойтись без матерщины.

Так вот, мы утверждаем, что без мата обойтись можно. Сейчас, конечно, это трудно представить, но можно и, главное, нужно. И нужно прежде всего для того, чтобы не превратится в послушное существо, раба западной системы. Разве вы не видите, как вам буквально вдалбливают идею того, что матерная речь – это просто вершина освобождения личности. Все эти ведущие телевизионных шоу, рок-музыканты, рэп-исполнители, киноактеры и театральные деятели в обязательном порядке лукаво подмигивая вам во время своих телеэфиров и ютуб-роликах, в спектаклях и фильмах, где аккуратно запикивая, а где и прямо обрушивая на вас всё это словесное зловоние, где каждый в силу своих талантов, несёт как им кажется, драгоценнейшую мысль: «Матернись, и тебе станет легче. Веселее. Проще. И свободнее. А главное, это же очень модно! Смотри как мы красиво это делаем. Делай как мы. И станешь таким же как мы». И мы потом не удивляемся, когда идя по улице слышим веселый, заливистый детский мат на всю улицу. Мы привыкаем. В этом-то и состоит цель западных пропагандистов, что хотят разрушить наше общество и сделать из ЧЕЛОВЕКА послушное существо. Мы должны привыкнуть и начать считать нормой то, что является абсолютно противоестественным.

Нас приучают к выученной беспомощности, мы должны сломаться и воспринимать деградацию как совершенно естественный процесс. Делают так, чтобы мы НЕ ПОНИМАЛИ, что мы делаем, когда материмся. А не понимаем мы это, потому, что НЕ ЗНАЕМ, какую силу имеют наши слова.

А между тем, каждое произнесенное нами ругательство бьёт не только по окружающим нас людям и детям, оно бьёт прежде всего по нам самим.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r__gdCpIhC4