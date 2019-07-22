«Хорошие новости продаются хуже, чем плохие»

На прошлой неделе в Общественной палате РФ прошёл круглый стол по информационной безопасности нашей страны. Депутаты Госдумы РФ, представители журналистского сообщества и политологи обсудили перспективы развития отечественных СМИ, содержание их материалов и рассказали, почему современное медиапространство не принадлежит России.

Рейтинг важнее содержания

Вопрос информационной безопасности России в последнее время приобретает всё большую актуальность. В этом году было принято сразу несколько новых федеральных законов, регулирующих эту сферу. В частности, закон о фейковых новостях, по которому запрещено распространение в СМИ недостоверной информации, а также закон об оскорблении власти. Однако, как отмечают депутаты Госдумы РФ и общественные деятели, для обеспечения информационной безопасности страны этого недостаточно. По их мнению, надо менять само содержание информации, которую граждане получают из СМИ. Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что негативные новости бросают тень на работу журналистов и регионы, в которых они трудятся.

Согласен с этим и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Правда, он отмечает, что такова природа журналистики – негативный контент доминирует и определяет высокие рейтинги СМИ, от которых зависит доход и издания, и журналистов. Кроме того, более старшее поколение журналистов опасается писать о хорошем, думая, что это примут за «джинсу».

– Когда кто-то делал сюжеты или писал статьи о чём-то хорошем и добром, то сразу возникало подозрение, что человеку за это заплатили, – поясняет Владимир Соловьёв. – Из-за этого значительная часть хороших новостей не попадала в эфир и не публиковалась в газетах. Журналисты должны нести своим читателям и слушателям что-то приятное, полезное. Но если мы начнём менять негативную тематику на позитивную, то не захочет ли читатель уйти обратно к негативу?

Господдержка для регионов

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов предлагает конкретные меры по поддержке позитивной повестки в СМИ.

– На региональном уровне для СМИ должны быть независимые грантные конкурсы, которые проводились бы ежегодно, – считает Сергей Вострецов. – Определять победителей должны жители регионов. Люди воспринимают деятельность государственной машины через СМИ. Поэтому от качественной работы журналиста зависит почти всё. Не надо гнаться за жареным, мы должны научиться грамотно, красиво, чётко и достойно преподносить информацию. У нас ведь много хорошего, и этого не надо бояться.

От грамотной работы журналиста зависит и подача информации. Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубаревпривёл конкретный пример, как можно написать о событии, чтобы сформировать положительную картину дня.

– Мы хотим, чтобы в России было хорошо. Как мы со своей стороны можем это сделать? Например, мы не будем говорить, будто наводнения в Иркутской области нет. Но мы можем рассказать, как с ним борются, привести героические истории спасателей, расспросить местные власти и выяснить, что они наконец догадались больше не строить в пойме реки. А значит, в следующий раз в этих местах не будут погибать люди, – отмечает Евгений Зубарев. – Любую новость можно подавать по-разному, и часто, когда мы видим подачу в строго негативном ключе, обнаруживаем, что за этим стоят те, кто играет против России.

Происки Запада

Эту точку зрения разделяет и депутат Госдумы РФ Иван Сухарев. Он привёл в пример недавнюю ситуацию с протестами в Грузии, вызванными приездом делегации российских парламентариев во главе с депутатом Госдумы РФ и президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым.

– Это была провокация, – поясняет депутат, который был в составе той делегации. – За несколько дней до нашего приезда в грузинских СМИ появилась новость о том, что Гаврилов якобы воевал на стороне Абхазии против Грузии. Это не соответствует действительности, но эта новость прошла по всем грузинским массмедиа. 19 июня, когда мы приехали в Тбилиси, состоялась пресс-конференция с Гавриловым, на которой он ответил на все имеющиеся к нему вопросы. В том числе на вопрос, воевал ли он в Абхазии. Он сказал, что никогда в жизни не брал в руки оружие. Но его слова специально нигде не прозвучали. А потом появилась новость, что он не туда сел. Это тоже не соответствовало действительности: кресло ему предоставил председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

Известный российский политолог Валерий Коровин, член Изборского клуба, добавил, что у любого информационного потока есть свой заказчик. В Советском Союзе им выступало государство, а в современной России — рынок. И, по большому счёту, нынешнее медиапространство России не принадлежит.

– Рыночный подход к медиа даёт возможность любому, в первую очередь иностранному заказчику, формировать информационную картину дня, – добавил Валерий Коровин. – Формировать тот образ России, который потребляют наши граждане, и влиять на общественное мнение, часто для дестабилизации страны. Позитивные новости — ответная стратегия, противостоящая сетевой войне, ведущейся против России. Это серьёзная вещь, и у неё должен быть ясный заказчик, то есть государство. И пока оно не возьмёт в свои руки контроль за СМИ, не начнёт формировать запрос на позитивную повестку, мы рискуем оказаться в плену чужих идей и стратегий.

Российский публицист Николай Стариков предлагает ввести новый профессиональный стандарт для журналистов. Участники круглого стола согласились с его мнением и договорились подробно подумать об этом во время следующих встреч.

– К этому обсуждению должно подключиться всё журналистское сообщество, – подытожил Николай Стариков. – Через некоторое время, как этот стандарт будет выработан, мы увидим, как начнёт меняться общественно-политическая повестка дня. И вслед за этими новыми стандартами журналисты начнут немного иначе искать и подавать материал. Значительная часть населения любой страны оценивает свою жизнь так, как об этом рассказывают СМИ. Поэтому если журналисты говорят, что жизнь стала лучше, то люди это действительно ощущают.

Опубликовано в №124 от 17.07.2019 под заголовком «Почему медиапространство России ей не принадлежит? »

Источник: https://nstarikov.ru/club/106945