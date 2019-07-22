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Встреча над Карибским морем

09:38. 22 июля 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:


Су-30 ВВС Венесуэлы "агрессивно отгоняет мирный американский самолет разведчик E3 Aries".





Ревнители "Доктрины Монро 2.0" из Вашингтона уже заявили протест по поводу действий Венесуэлы.
По заявлению представителей Пентагона "Су-30 настойчиво следовал за американским самолетом, подвергая опасности американский самолет и его экипаж, которые действовали в международном воздушном пространстве". Не обошлось без обвинений в адрес России. РФ обвинили в том, что "она продолжает безответственную военную поддержку Венесуэлы", поддерживает нелегитимное и безответственное правительство Мадуро. Хотя причем тут Россия, если Су-30 были поставлены в Венесуэлу еще при Уго Чавеcе и РФ не имеет никакого отношения к повседневным действиям боливарианской авиации. Но в силу нынешних трендов, не упоминать о виновности России в чем либо сейчас никак нельзя. Уже из пальца поводы высасывают.

В Венесуэле заявили, что американский самолет вторгся в воздушное пространство Венесуэлы и был изгнан из него решительными действиями боливарианской авиации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5150899.html

Метки: авиация, венесуэла, Видео, карибское море, латинская америка, США, южная америка

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