Удивительные кадры: британец снял с Земли видео стыковки космического корабля «Союз» с МКС (ФОТО, ВИДЕО)

Профессиональный фотограф-наблюдатель из британского города Сент-Олбанс Мартин Льюис снял с помощью своего телескопа с Земли процесс стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией.

Позже гражданин Великобритании обнародовал кадры, на которых хорошо видна МКС и причаливающий к ней космический корабль «Союз МС-13». Событие происходило 21 июля в 01:40 по московскому времени). Данная запись сделана Мартином Льюисом за 8 минут до полной пристыковки.

Как ранее сообщала «Русская Весна», «Союз МС-13» с интернациональным экипажем из трёх человек отделился от третьей ступени ракеты «Союз-ФГ» во второй половине дня в субботу и начал полёт к Международной космической станции.

Российский пилотируемый корабль причалил к МКС ночью в воскресенье в 01:48 (мск). На нём на станцию прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.

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