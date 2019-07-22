Сводки от ополчения Новороссии 22 июля 2019
- 16:57 Киев на закрытом КПП «Майорское» планируют провокацию против жителей Донбасса.
- 15:15 Десантники ВСУ подорвались на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО).
- 14:51 ВСУ готовят убийство мирных жителей на КПП: сводка о военной ситуации на Донбассе.
- 12:43 Баллада о Донбассе: Бог хранит наш дом – враг будет побеждён.
- 11:29 Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов (22.07.2019).
- 07:21 Боевая обстановка на Донбассе изменилась.
- 06:43 На Донбассе закрыт блокпост.
Киев на закрытом КПП «Майорское» планируют провокацию против жителей Донбасса
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Десантники ВСУ подорвались на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
В Сети появились фотографии «всушников», погибших в результате подрыва на мине на оккупированной ВСУ территории ЛНР в районе н. п. Счастье 21 июля.
Уточняется, что погибшие украинские солдаты Семен Румигин и Никита Скитченко служили в ВДВ.
По официальной версии украинской стороны, группа из четырёх человек подорвалась на взрывном устройстве во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта. Двое «хероев» погибли на месте, двое в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу.
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ВСУ готовят убийство мирных жителей на КПП: сводка о военной ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 7 населённых пунктов Республики, по которым было выпущено 24 гранаты из гранатометов различных типов.
На горловском направлении боевики Полякова из 53-й бригады обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия населённые пункты Михайловка и поселок шахты им. Гагарина.
На донецком направлении боевики 92-й бригады под командованием военного преступника Кокорева вели огонь из гранатомётов различного типа и стрелкового оружия по н. п. Верхнеторецкое Нижнее и Васильевка.
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На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова подвергли обстрелу с применением гранатометов и стрелкового оружия районы н. п. Новая Таврия и Ленинское.
Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 7.
С 03.00 часов 22 июля противник один раз нарушил перемирие: боевики 24-й бригады под командованием Гудзя обстреляли н. п. Старомихайловка из ручного противотанкового гранатомета.
Враг продолжает создавать различные трудности мирному населению при пересечении КПВВ.
Так, украинская сторона, ссылаясь на мифическую минную опасность, полностью прекратил работу КПВВ «Майорск», а пропагандисты из силовых ведомств Украины активно размещают фотографии различных боеприпасов, якобы обнаруженных вблизи КПВВ.
При этом нашей разведкой фиксируется работа сил спецопераций ВСУ вблизи КПВВ.
Мы не исключаем, что истинной причиной закрытия КПВВ является не обеспечение безопасности мирных людей, а наоборот — подготовка провокации с использованием взрывчатых веществ.
Важно отметить, что в этом же районе нами зафиксирована работа станции помех 305-го батальона РЭБ ВСУ, работающей в диапазоне частот каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ. Таким образом, украинская сторона не только не допускает наблюдателей на КПВВ ссылаясь на минную опасность, но блокирует работу БПЛА Миссии ОБСЕ, тем самым полностью скрывает от общественности происходящее в этом районе.
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Мы надеемся, что Миссия ОБСЕ добьется соблюдения украинской стороной гуманитарных обязательств по отношению к мирному населению и обеспечению перемещения через линию разграничения, а также предотвратит готовящуюся провокацию украинской стороной, которая может повлечь жертвы среди мирных людей.
Нам продолжают поступать жалобы от местных жителей на противоправные действия украинских боевиков.
Так, по материалам предварительного расследования, проведенного представителями военной службы правопорядка, после убытия с позиций приезжавшего с проверкой комбрига 92-й бригады Кокорева, в районе 20.00, его подчиненные из 1-го механизированного батальона, употребив спиртные напитки, обстреляли н. п. Верхнеторецкое Нижнее.
После чего часть боевиков отправилась в близлежащее Верхнеторецкое Верхнее, где столкнулись с обеспокоенными местными жителями, которые потребовали от нарушителей прекращения ведения провокационного огня с окраины населенного пункта из-за создания угрозы их жизням.
Все причастные к данному инциденту лица задержаны, факт грубого нарушения режима прекращения огня доведен в штаб «ООС».
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Баллада о Донбассе: Бог хранит наш дом – враг будет побеждён
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Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов (22.07.2019)
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Боевая обстановка на Донбассе изменилась
Как сообщала вчера «Русская Весна», спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу бессрочного перемирия со стороны посёлка Лебединское в направлении Новой Таврии применили стрелковое оружие. Виновники агрессии — боевики 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, действовавшие по приказу командира подразделения Андрея Гнатова.
Что касается вечернего и ночного времени, когда интенсивность и плотность обстрелов обычно возрастает, то вчера на фронтах ДНР ситуация выглядела так:
В 18:24 со стороны Дзержинска (шахта «Южная») по Горловке (посёлок шахты им. Гагарина) была выпущена 1 граната из РПГ, применялось стрелковое оружие.
В 18:30 со стороны Троицкого в сторону Михайловки применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 20:05 со стороны Новоселовки Второй по Васильевке выпущено 2 гранаты из РПГ, 15 гранат из АГС.
В 21:37 со стороны Верхнеторецкого Верхнего по Верхнеторецкому Нижнему выпущено 5 гранат из АГС, применялось стрелковое оружие.
В 23:38 со стороны Дзержинска (шахта «Южная») по Горловке (посёлок шахты им. Гагарина) применялось стрелковое оружие.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
И, хотя о полном прекращении огня речь, как и в прошлые разы, не идёт, мы можем видеть, что интенсивность его снизилась, а в ночные часы, если ориентироваться на данные представительства ДНР в СЦКК, было тихо.
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На Донбассе закрыт блокпост
Сегодня, 22 июля, КПВВ «Майорское» работать не будет. Закрыт этот блокпост с украинской стороны после вчерашнего инцидента с обнаруженными на блокпосту взрывоопасными предметами.
Официальной причиной закрытия штаб «ООС» называет «сохранение взрывоопасной ситуации».
Гражданам, планирующим поездку через линию разграничения следует выбрать другой пункт пропуска.
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