Сводки от ополчения Новороссии 22 июля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 7 населённых пунктов Республики, по которым было выпущено 24 гранаты из гранатометов различных типов.

На горловском направлении боевики Полякова из 53-й бригады обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия населённые пункты Михайловка и поселок шахты им. Гагарина.

На донецком направлении боевики 92-й бригады под командованием военного преступника Кокорева вели огонь из гранатомётов различного типа и стрелкового оружия по н. п. Верхнеторецкое Нижнее и Васильевка.

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На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова подвергли обстрелу с применением гранатометов и стрелкового оружия районы н. п. Новая Таврия и Ленинское.

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 7.

С 03.00 часов 22 июля противник один раз нарушил перемирие: боевики 24-й бригады под командованием Гудзя обстреляли н. п. Старомихайловка из ручного противотанкового гранатомета.

Враг продолжает создавать различные трудности мирному населению при пересечении КПВВ.

Так, украинская сторона, ссылаясь на мифическую минную опасность, полностью прекратил работу КПВВ «Майорск», а пропагандисты из силовых ведомств Украины активно размещают фотографии различных боеприпасов, якобы обнаруженных вблизи КПВВ.

При этом нашей разведкой фиксируется работа сил спецопераций ВСУ вблизи КПВВ.

Мы не исключаем, что истинной причиной закрытия КПВВ является не обеспечение безопасности мирных людей, а наоборот — подготовка провокации с использованием взрывчатых веществ.

Важно отметить, что в этом же районе нами зафиксирована работа станции помех 305-го батальона РЭБ ВСУ, работающей в диапазоне частот каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ. Таким образом, украинская сторона не только не допускает наблюдателей на КПВВ ссылаясь на минную опасность, но блокирует работу БПЛА Миссии ОБСЕ, тем самым полностью скрывает от общественности происходящее в этом районе.

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Мы надеемся, что Миссия ОБСЕ добьется соблюдения украинской стороной гуманитарных обязательств по отношению к мирному населению и обеспечению перемещения через линию разграничения, а также предотвратит готовящуюся провокацию украинской стороной, которая может повлечь жертвы среди мирных людей.

Нам продолжают поступать жалобы от местных жителей на противоправные действия украинских боевиков.

Так, по материалам предварительного расследования, проведенного представителями военной службы правопорядка, после убытия с позиций приезжавшего с проверкой комбрига 92-й бригады Кокорева, в районе 20.00, его подчиненные из 1-го механизированного батальона, употребив спиртные напитки, обстреляли н. п. Верхнеторецкое Нижнее.

После чего часть боевиков отправилась в близлежащее Верхнеторецкое Верхнее, где столкнулись с обеспокоенными местными жителями, которые потребовали от нарушителей прекращения ведения провокационного огня с окраины населенного пункта из-за создания угрозы их жизням.

Все причастные к данному инциденту лица задержаны, факт грубого нарушения режима прекращения огня доведен в штаб «ООС».

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