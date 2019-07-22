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Поколение женщин с искаженными ценностями.

10:28. 22 июля 2019 Просмотров - 237 3 коммент. Опубликовал:


О новом поколении женщин, которые не видят ценности в семье, материнстве, преданности, жертвенности и женственности…

Вы никогда не задумывались:
• Почему практически каждой из нас так тяжело быть постоянно с детьми?
• Почему нас куда-то тянет из дома?
• Почему ради выхода в свет, мы готовы отдать своих детей другим людям на воспитание, людям, которых мы не знаем?
• Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое питание?
• Почему семья не занимает главное место в нашей жизни?
• Почему наше с вами будущее и самореализация, наши желания важнее будущего наших детей?

Сейчас все эти вопросы из разряда риторических…

Мы не умеем быть счастливыми матерями, женами, хозяйками, женщинами… Мы не видим смысла в том, чтобы посвящать как можно больше времени детям, чтобы печь печенье каждый день, чтобы носить юбки и платья, чтобы гладить мужу рубашки, думая о его жизненной цели…

Мы не видим в этом ценности, важности. Семья, материнство, преданность, жертвенность, женственность… Все обесценилось. Все потеряло смысл.

Почему так произошло?
Почему мы рвемся на работу, бросая ребенка в полтора-два года на какую-то странную женщину в детском саду? Ведь она не будет любить его. Она будет обращаться с ним как цокальщица с цоколем на электроламповом заводе. Для нее это конвейер. Она не будет даже пытаться увидеть личность в этом ребенке. Она будет давить на него, требуя быть как все, потому что у нее таких 25, и по-другому с ними нельзя.

Когда-то давно, лет 30 назад наша мама так же отдала нас в детский сад. Такой же тете. Немножко странной. Но делать нечего. Надо идти на работу. Только практически каждой из нас тогда было около года. И мы росли и развивались не дома почти все это время… А если точнее, то 21 год — 5 лет детского сада, 11 лет школы и 5 лет ВУЗа. Все это время мы дома были практически только вечерами и иногда на выходных. Мы постоянно куда-то спешили. У нас были дела — утренники, занятия, уроки, контрольные, репетиторы, экзамены, пары, курсовые, диплом, работа, курсы…

Нам говорили — учись, иначе будешь домохозяйкой!
И это звучало так угрожающе, что хотелось, действительно, грызть зубами гранит науки. Ведь главное — это красный диплом, хорошая работа и умопомрачительная карьера. Ну или хотя бы просто устроиться куда-то на работу, ведь надо самой себя обеспечить.

Как часто мы собирались за обеденным столом всей семьей? Только по праздникам. Как часто мама встречала нас со школы? Обычно мы сами приходили домой и грели себе обед или же оставались в продленке. А вечером мама, уставшая и озлобленная от бесконечных неприятностей на работе, приходила домой. Она не хотела ни говорить, ни есть. Она спрашивала про отметки (если не забудет), проверяла уроки вскользь и отправляла всех спать.

Наши родители не знали нас….
Они не знали ничего о нашем внутреннем мире, о наших мечтах и стремлениях. Они реагировали только на плохое, потому что реагировать на хорошее у них не было времени.

Мы тоже не знали их. Мы и не могли их узнать, потому что у нас не было времени на долгие задушевные разговоры, на летний отдых с палатками у реки, на совместные игры или чтение, на семейный поход в театр или парк на выходных…

И так мы росли… Так мы взращивали в себе какие-то идеи и представления о будущем, о жизни, о жизненных целях и идеях.

И в наших умах место для семьи было отведено очень незначительное. Как раз именно такое же, какое мы видели в наших семьях.

Ведь чтобы долго возиться с ребенком, играть с ним, нужно любить это делать.

Чтобы постоянно каждый день печь печенье и готовить много разнообразной еды, нужно любить это делать.

Чтобы уделять время дому — украшать его, убирать, улучшать, создавать уютную атмосферу, нужно любить это делать.

Чтобы хотеть жить целями и идеями мужа, переживать за него и его будущее, нужно… любить мужа, а не только себя рядом с ним.

Главный учитель в жизни
Все это прививает дочери мама. Она — ее первый и самый главный учитель. Она указывает на жизненные ориентиры. Она учит любить…свою женскую миссию. Она объясняет о важности быть женой и матерью. Она учит… любить.

И если дочь практически не видела свою мать, а если и видела, то совсем не вдохновляющую на семейное счастье, то как ей самой обрести его?!

Мы обречены были растерять свою чистоту и любовь, потому что нас учили только как сделать карьеру. Нас учили, что слово «успех» имеет значение только вне дома, только где-то в казенных стенах.

А потом мы тихо плачем над разрушенным браком (которым по счету уже), над отчужденностью детей и каким-то странным ощущением, что кто-то когда-то нас обманул.

Но выход есть всегда!
Выход — это учиться. Учиться быть матерью, женой, хозяйкой, женщиной. Потихоньку, понемногу… Учиться видеть все другими глазами. Женскими, добрыми, любящими…

Учиться любить. Учиться думать не о работе большую часть дня, а о своей семье. Учиться ценить семью, мужа, детей. Служить им, помогать им стать лучше, распуститься как цветочным бутонам, согретыми нашей любовью.

Нам нужно учиться улыбаться детям и мужу, обнимать их чаще. Нам нужно смотреть глубже и понять, что мы не просто растим человека, мы формируем его внутренний мир, его мировоззрение, его жизненные установки. Многое из того, что он получит в детстве, будет следовать за ним всю его жизнь.

И нам нужно сделать блестящую карьеру матери и жены. И если мы даже не будем пробовать пройти по этой карьерной лестнице, разочарование будет неотъемлемой частью нашей старости. Потому что упущенные возможности и отвергнутая ответственность дают очень горькие плоды в будущем.

И важно помнить, что все даст свои плоды в свое время. Какие они будут? Многое зависит от нас. От нашего жизненного вектора, от ценностей, которые мы несем в этот мир…в мир своей семьи.

Наталья Богдан

Источник: http://nashaplaneta.su/news/pokolenie_zhenshhin_s_iskazhennymi_cennostjami/2019-07-21-72756

Метки: общество

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2746 2288
    sergej 22 июля 2019 в 11:02

    Прекрасная статья ! Хочу намного добавить , что наряду с карьерой одного человека – есть успех и достижения семьи .Семья, то самое понятие которое хотят перечеркнуть словами – женщина, мужчина, дети ( разделяй и властвуй ) хотя все это лишь составляющие той же семьи .Полноценно человек может жить и развиваться только в семье и тут роль женщины сложно переоценить , как хранительницы домашнего очага .

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    2
  • 939 611
    чужой 22 июля 2019 в 12:44

    Прекрасная статья. Хочу немного добавить
    https://www.youtube.com/watch?v=v11tIWC1cmY

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  • 2795 2235
    Айва 22 июля 2019 в 12:52

    Всё правильно сказано, но на одну зарплату мужа семья будет жить очень скудно. А мать семейства будет всю жизнь жалеть о том, что не смогла профессионально реализоваться в той интересной и трудной области знаний, в которой получила хорошее образование. А так, и пироги, и шитьё с вязаньем, и общение с детьми, которые это общение явно не ценили. Заценили только сейчас, когда у них дети. Пишу про себя. Сиденье матери дома – это акт самопожертвования, это адский труд и подвиг всей жизни, который никто не ценит.

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