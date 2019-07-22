О перевооружении

"В составе ВДВ будет впервые создана бригада армейской авиации, в которую войдут 4 вертолетные эскадрильи", - сообщают Известия.

Часть планируется сформировать в 2020-2021 годах. По мнению экспертов, вертолетная часть поможет десантникам действовать разнообразнее и более эффективно. Не стоит забывать и о том, что вертолет для десантников – это не только переброска, но и огневая поддержка» (vpk.name 19 февраля 2019).

Ясно, что десантные войска со своей авиацией будут мобильнее и успешнее, что от них и требуется. Только в том беда, что укомплектовывать их собираются новыми-старыми Ми–8, Ми-35 и Ми-26, которые для современных боевых действий устарели по маневренности (особенно у земли), энерговооруженности и по компактности!

Военный эксперт Алексей Леонков считает лучшим вариантом вертолет Ми-38 вместо Ми-8: «Этот вертолет (Ми-38) гораздо более скоростной, чем традиционные наши образцы вертолетной техники. Именно этот вертолет сегодня ждут воздушно-десантные войска, а также силы специального назначения», - резюмирует Леонков.

Вертолет Ми-38 хоть и новее восьмерки, но «быстроты» десантникам из-за того же хвостового винта не добавит.

А без быстроты не будет и натиска! У соосного вертолета Ка-32-10АГ одинаковые скоростные характеристики с Ми-38, но будут исключены опасения «попасть под хвостовой винт» при высадке из него десанта с работающими винтами. И без проблем будет одновременное десантирование через боковую дверь и открытые задние створки, что ускорит процесс высадки, вот тогда-то действительно будут: неожиданность, быстрота и натиск!

Я намеренно останавливаюсь на этих прописных истинах предполагая, что у министерских генералов нет консультантов по вертолетной технике, иначе они не ставили бы на вооружение отжившие свой век Ми-8, да Ми-24/35, вместо современных Ка-50/52 и Ка-32-10АГ.

А ведь у вертолетов с хвостовым винтом есть ещё один порок, о котором никогда не говорят. Во время грузинской агрессии по «Звезде», показывали высадку абхазских резервистов (260 человек на 4-х вертолётах Ми-8) на валуны в районе Кодорского ущелья и чтобы вертолет гарантировано не зацепил хвостовым винтом за какой-либо валун, солдаты вынуждены были выпрыгивать из него с высоты висения~1,5м, поэтому очень сомнительно, что кто-то из солдат не был травмирован после приземлений на валуны?

А вот так высаживается десант из вертолета без хвостового винта!

Для «эффективных» менеджеров и генеральных конструкторов МВЗ безопасность солдат при высадке на валуны – пустой звук, поэтому они с поразительной маниакальностью навязывают свои устаревшие вертолеты на вооружение наших ВКС, но министерские-то генералы - по должности обязаны ответственно относится к выбору типа вертолета для своих подчиненных и комплектовать ВКС современными, т.е. более скоростными, безопасными и надежными вертолетами, а не гнать конвеером старьё только потому, что оно от генеральных конструкторов МВЗ. А пока, на мой взгляд, министерские генералы выбирали вертолеты летчикам ВКС для боевых действий по принципу: «Деньги не пахнут»:

«07 марта 2018. Кадыров: Вертолет Ми-8 упал в Чечне из-за резкого порыва ветра 07 марта 2018.

Вертолет Ми-8 упал в Чечне из-за резкого порыва ветра, — написал в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, воздушное судно должно было доставить пограничников на заставу в Итум-Калинском районе.

Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, из-за сильного порыва ветра его занесло. Двое пограничников успели выпрыгнуть.

Семь человек остались внутри. Воздушное судно упало в пропасть с высоты 150 метров. Сообщалось, что погибли не менее шести человек. Еще одного выжившего нашли на месте падения» (Лента.ру).

Случай трагичный и позорный, к сожаленью - не единичный, и это в наше-то время, когда камовцы еще в 2001году предложили к серии вертолет Ка-32-10 соосной схемы, равновеликий по внутреннему объему фюзеляжа с Ми-8, но превосходящий его по всем летным характеристикам.

Первый вариант вертолета Ка-32-10

Поведение вертолета соосной схемы при порывистом ветре устойчиво!

Про разницу в поведении вертолетов «Ми» и «Ка» очень внятно рассказывает летчик про их реакцию на ветер:

«Я познакомился с этим вертолетом в конце далеких 80‑х годах, когда проходил службу в Сызранском ВВАУЛ. Наш 484 учебно-вертолетный полк имел смешанный состав, и в него входили три эскадрильи Ми‑24 и одна Ка‑27 ПЛ. На камовских машинах готовили будущих летчиков морской авиации. В полете камовская машина разительно отличалась от привычных мне одновинтовых Ми‑8 и Ми‑24. Вертолеты отличались не только конструктивно, но и своим поведением в воздухе, особенно на режимах малых скоростей.

Сильный, порывистый боковой ветер при заходе на посадку «чувствуешь кожей», особенно на Ми‑24. Вертолет постоянно хочет довернуться на ветер, сопротивляется управлению. Удержать точку висения при боковом ветре трудно, Ми‑24, с каждым порывом «становится на дыбы». Что касается Ка‑27, то есть ощущение, что он ветер просто не замечает. В режиме висения при сильных порывах он крутится, как юла на своем острие, но не уходит с заданной точки.

Вертолеты Ка-32-10АГ именно для десантников!

Соосные вертолеты придуманы как специально для войск ВДВ! Очень сложным десантирование может быть не только в горах, но и в городах с высотными зданиями, или в тайге с высоченными соснами при вывозе группы спецназа или раненых, где надежными и безопасными могут быть только соосные вертолеты с их уникальной маневренностью у земли и высокой энерговооруженностью, ибо посадочных площадок в войну не бывает, т.к. война не предусматривает плановых полетов.

«Суперкрокодил» Ми-35

«Сколько не повторяй халва, во рту слаще не станет» и как не стараются либеральные журналисты, под руководством генеральных конструкторов МВЗ, восхвалять вертолеты Ми-28/35, все равно они как были малопригодны для современной войны, таковыми и останутся! В справочниках их статический потолок преувеличен до безобразия: Ми-35 до 3150м. (Википедия и др.), а у Ми-28Н – и того выше 3600м, прямо чуть ли не ровня «Черной акуле». Так ли? Конечно, НЕТ! Вспомним формулу тяги НВ:

«Сила тяги несущего винта пропорциональна плотности воздуха, ометаемой площади НВ и индуктивной скорости (частоте вращения НВ)» (Особенности аэродинамики несущего винта (НВ) Познайка.Орг). Радиус несущего винта и окружная скорость - аж в квадрате!

Вот и прикинем: не лгут ли справочники по боевым вертолетам «Ми» вообще?

Диаметр несущего винта Ми-35/28 =17,2м. Диаметр несущего винта вертолета Ми-8 =21,3м. Статический потолок Ми-8 =1900м. (Многоцелевой транспортный вертолет Ми-8Т. авиару.рф).

Понятно, что статический потолок Ми-35/28 будет только меньше, чем у Ми-8, но никак не больше.

И только в одном справочнике нашел справедливую цифру по статическому потолку Ми-35: Нст. =1750м. (Уголок неба).

А можно ли в реальной жизни убедиться: как разница диаметров НЕСУЩИХ ВИНТОВ влияет на их тягу?

Можно.

Диаметр НВ вертолета Ми-6 = 35м. и 5лопастей.

Диаметр НВ вертолета Ми-26 =32м. и 8 лопастей.

Суммарная мощность двигателей вертолета Ми-6 =11000л.с.

Суммарная мощность двигателей вертолета Ми-26 =22800л.с.,

т.е. Ми-26 в 2 раза мощнее и предполагаемая тяга винта должна быть соответственно в 2 раза больше? На самом деле тяга НВ вертолета Ми-26 выдает тягу только на 30% больше тяги НВ вертолета Ми-6!

«Черная акула», по словам армейского летчика – испытателя полковника А. Рудых, который его испытывал на войне в Чечне, с полной боевой загрузкой висит на высоте =4000м.

Вот это настоящий ударный вертолет, а не Ми-24, который с боевой нагрузкой в Афганистане вынужден был даже со своего аэродрома взлетать с носового колеса, потому что для взлета по-вертолетному ему не хватало мощности двигателей.

Что касается того, что Ми-35 способен перевозить 7 человек - повод существенный, но не убедительный: в Афганистане, в Чечне и в Сирии вертолеты Ми-24/35 использовались только как ударные вертолеты, а десант перебрасывали вертолетами Ми-8. Поэтому и тут вывод: ВДВ следует укомплектовывать только вертолетами Ка-50/52 и Ка-32-10АГ, а впереди: «Новый «Камов» разрабатывается как минимум в двух военных вариантах – ударном и десантно-боевом» (naukatehnika.com) и пора перестать топтаться на одном месте и «выписывать» круги вокруг вертолетов из каменного века от МВЗ, ибо на их тюнинговые вертолеты смотреть уже не прилично!

Из тяжелых вертолетов на сегодня других, кроме баснословно дорогих Ми-26 нет, поэтому для начала и они годятся, а далее следует подумать о восстановлении более скоростных и экономичных Ка-22. Мне возразят: да ты что??? И двигатели-то Д-25В мощностью =5500л.с. давно не выпускаются, и 2 катастрофы у него были! Что правда, то–правда! Только рассчитывался он под двигатели мощностью по 5900л.с. и это уже его большой «+». А использоваться он может с успехом не только в ВДВ, но и в Арктике, Заполярье и Дальнем Востоке, где особо востребованы надежность и безопасность. У «Климова» имеются замечательные современные двигатели ТВ7-117В со взлетной мощностью по 3000л.с., т.е. двигатель Д-25В с успехом можно заменить двумя ТВ7-117В и в сумме вертолет получит ту мощность, на которую он и рассчитывался, а главное – с четырьмя двигателями он получит непревзойденную надежность, что является главнейшим достоинством в условиях боевых действий и при полетах на Севере нашей страны! К этому следует добавить, что четыре двигателя ТВ7-117 на полтонны легче двух Д-25В, а в полете расходуют топлива меньше, чем два Д-25В. За то какая высокая надежность при отказе одного двигателя в полете!

Так же не надо думать, что это будет копия Ка-22, т.к. он только размерами и внешне будет напоминать Ка-22, но по сути это будет совершенно другой винтокрыл: лопасти вместо трапециевидных установят прямоугольные с более высокими КПД; носовую часть, надо полагать, тоже перепроектируют, т.к. она не соответствует времени по лобовому сопротивлению; тянущие винты скорее всего тоже будут другой конструкции и т.д. Но в чем я не сомневаюсь, так это в том, что крейсерская скорость современного Ка-22 будет более 320к/ч., а в цене будет в разы дешевле Ми-26 и лишь немного уступать в грузоподъемности, особенно при полетах на большие расстояния.

Настала пора профинансировать КБ «Камов» по высокоскоростным Ка-92, Ка-102 и современным ударным вертолетам вместо обогащения Аллы Пугачевой:

«Ростех» дал на концерт Пугачёвой 40 миллионов... (news.yandex.ru). На концерт, посвящённый 70-летию певицы, который пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце в апреле этого года, «Вертолёты России» решили выделить ни много ни мало 40 млн рублей».

остаток: на доводку Ка-52!

Сергей Викторович Михеев еще в 2007году говорил, что " при надлежащем финансировании Ка-92 можно поднять в воздух и даже подготовить к серийному производству за пять лет».

С тех пор прошло 11лет, за это время профинансированы лжепроекты Ми-Х1, Rachel и прочие НИРы НИОКРы милевскому КБ, от которого так и не вышло не одного современного вертолета, а Ми-24ЛЛ не был высокоскоростным и никогда не будет им по причине своей старости!

«На выполнение работ по Ка-52 “Аллигатор” камовцы запросили 120 миллионов рублей – получили 8 миллионов. Милевцы, получили 145 миллионов рублей на доработку Ми-28Н, практически, как и просили. Надо полагать, что денег нет только на вертолеты ОКБ Камова» (polit.ru/article/2005/05/05).

И очень жаль, что этого финансового подвоха от генеральных конструкторов МВЗ не замечают Верховный главнокомандующий и Министр обороны.

«Часть планируется сформировать в 2020-2021 годах. Для нее будут заказывать новые вертолеты. Одну из эскадрилий укомплектуют вертолетами Ми-35М».

Посмотрим, что это за «новый» боевой зверь вышел из ворот МВЗ: «Интервью с пилотом армейской авиации, имеющим опыт полетов на вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-35М и Ми-28Н».

У нас есть поговорка: «Ниже летаешь – дольше живешь». Необходимо максимально уменьшить время нахождения машины в прицеле противника, для этого и летают на низких высотах. Чем ниже летишь, тем больше вариантов проскочить и спрятаться за рельефом местности, за искусственными препятствиями, за те же деревья. Небольшая высота полета обеспечивает скрытность подхода к цели, а это залог успешного выполнения задания.

Да, внизу тоже можно шальную пулю схватить и даже от одной пули загореться, двигатель может выйти из строя, но шансы на такой исход сильно меньше.

В плане конструкции (Ми-35М), да. Мы говорим: «Скрестили ежа с ужом, получили проволоку». Потому что в этой машине часть от «28-го» взята, часть от «24-ки» осталась. Эдакий Франкенштейн.

Он менее устойчив в полете. Если Ми-24 летит как утюг, его и трогать не надо, то этот постоянно хочет накрениться, тангаж сделать, как будто куда-то уйти пытается. Его постоянно надо придерживать, чаще вмешиваться в управление. На сложный пилотаж, это личное мое мнение, приятнее летать на «24-ке». Опять же «Беркуты» отказались от групповых полетов на «35-х» в пользу «28-х».

- Сильно ли упала скорость из-за неубирающегося шасси?

- Упала. Сейчас максималка у него 300 км/ч, а у Ми-24 335 км/ч была. В горизонтальном полете это не так заметно, потому что летают там со скоростью 200-250 км/ч, а максимальная нужна для вывода из пикирования. Чем больше диапазон скорости вывода из пикирования, тем дольше можно держать цель в прицеле, выполнять стрельбу, позже вывести машину из пикирования.

Я бы не сказал, что эти все недостатки как-то явно ощущаются, но все вместе дают о себе знать.

(«Я - вертолетчик». Часть первая - Денис Мокрушин 28 ноября 2015).

Вот таким-то очередным «выдающимся» боевым вертолетом от КБ МВЗ и будут вооружать наши ВДВ вместо настоящих выдающихся Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор».

В связи с вышеизложенным возникает вопрос - ...

Если даже ВДВ , по праву считающиеся элитой вооружённых сил РФ , комплектуются допотопными МИ-8/МИ-35 , то как тогда обстоят дела с перевооружением в остальных родах войск ?

70 % новейших образцов техники в войсках .... пиар от С.К. Шойгу , растиражированный телевидением и др. СМИ ?